Kuzu tandır tarifi

Malzemeler:

1 kuzu kol

60 gr tereyağı

4-5 arpacık soğan

1 defne yaprağı

Tane karabiber

Tuz



Hazırlanışı:

Tereyağını eritip kuzu kolu tavada önlü arkalı hafif kızartın ve tencereye aktarın. Soğanları, defne yaprağını ve tane biberleri serpiştirip üzerini 2 parmak geçecek kadar su ekleyin. Tuz ile tatlandırın. Kısık ateşte 3 saat ya da et iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. Pişen eti fırın kabına aktarın ve üzerini folyo ile kapatıp 200 dereceye ayarlı fırında 30-35 dakika daha pişirin. Sıcak servis yapın.