Mantar graten tarifi
Malzemeler:
250 gr mantar
1 diş sarımsak
50 gr rendelenmiş kaşar peyniri
Yarım yemek kaşığı tereyağı
Tuz, karabiber
Beşamel sos için
30 gr tereyağı
1 tatlı kaşığı un
Yarım çay bardağı su
Yarım çay bardağı süt
Hazırlanışı:
Küp şeklinde doğranmış mantarları tereyağında kavurun. Sarımsağı ekleyip karıştırın. Beşamel sosun yarısını güvece yayın. Üzerine pişirdiğiniz mantarı yayın. Kalan beşamel sosu üzerine aktarıp üzerine karabiber serpin. Kaşar peynirini üzerine ekleyin. 80 derecede ısıtılmış fırında 10-12 dakika pişirin. Taze biberiye ile süsleyip servis yapın.
Beşamel sos
Unu tereyağında kavurun. Suyu ekleyin. Son olarak sütü ekleyip karıştırın.