Rozbif tarifi

Malzemeler:

• 1-1.5 kg bonfile

• 1 kaşık zeytinyağı

• Taze çekilmiş karabiber

• İri tuz

• Mevsimine göre garnitür; taze incir, rokfor peyniri, tarhun



Hazırlanışı:

Bonfileyi temizleyin, fırına girecek bir kaba koyun, üzerine zeytinyağı gezdirin, biber ve az tuz serpin. 220 derece ısıtılmış fırına koyarak 5 dakika pişirin. Fırın ısısını 180 dereceye indirin, kısa bir süre kapağı hafif açık bırakarak ısının düşmesini sağlayın. Bonfileyi 20-25 dakika daha pişirin. Fırından çıkan bonfilenin arzu edilirse sıcakken bir kısmı yenebilir. Tamamı veya kalanını oda sıcaklığına geldiğinde, içi kağıtlı folyo veya streç filme sararak buzluğa koyun. Donmasına yakın çıkartarak arzu ettiğiniz kalınlıkta dilimler kesin. Mevsimine göre farklı garnitürler veya sos ile servis edin.