Sebzeli paneli kebap tarifi

Malzemeler:

600 gr biftek

Yarım çay bardağı zeytinyağı

400 gr közlenmiş sebze (patlıcan~kabak~kırmızıbiber)

1 yumurta

100 gr galeta unu

Kuru kekik

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Etleri et döveceği ile inceltip şeritler halinde kesin. Sebzeleri de aynı şekilde kesin. Üzerine taze çekilmiş karabiber ve zeytinyağı ekleyerek en az 2 saat buzdolabında bekletin. İki parça et arasına közlenmiş sebzeleri yerleştirip çöp şişe dizin. Galeta ununa, tuz, karabiber ve kekik ekleyip harmanlayın. Kebapları önce çırpılmış yumurtaya, ardından pane karışımına bulayarak kızgın yağda kızartın. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.