Tahıl salatası tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı haşlanmış buğday

1 çay bardağı haşlanmış yeşil mercimek

Yarım su bardağı haşlanmış maş fasulyesi

Yarım çay bardağı iri kırılmış ceviz

Yarım su bardağı küp doğranmış kurutulmuş domates

1 kırmızı kapya biberi

Yarım su bardağı dilimlenmiş siyah zeytin

1 çay bardağı kuru sultaniye üzüm

1 portakal

Yarım demet dereotu

3~4 dal fesleğen

Sosu için

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 limon

2 yemek kaşığı portakal suyu

1 yemek kaşığı koruk ekşisi

Tuz



Hazırlanışı:

Haşlanmış tahılları bir karıştırma kabında harmanlayın. Ceviz, kurutulmuş domates, küp doğradığınız kırmızı kapya biberi, siyah zeytin, kuru üzüm, küp doğradığınız portakal ve ince kıydığınız yeşillikleri ilave edip karıştırın. Sosu için gerekli olan tüm malzemeyi ayrı bir kasede karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.