Tahıl salatası tarifi
Malzemeler:
1 su bardağı haşlanmış buğday
1 çay bardağı haşlanmış yeşil mercimek
Yarım su bardağı haşlanmış maş fasulyesi
Yarım çay bardağı iri kırılmış ceviz
Yarım su bardağı küp doğranmış kurutulmuş domates
1 kırmızı kapya biberi
Yarım su bardağı dilimlenmiş siyah zeytin
1 çay bardağı kuru sultaniye üzüm
1 portakal
Yarım demet dereotu
3~4 dal fesleğen
Sosu için
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 limon
2 yemek kaşığı portakal suyu
1 yemek kaşığı koruk ekşisi
Tuz
Hazırlanışı:
Haşlanmış tahılları bir karıştırma kabında harmanlayın. Ceviz, kurutulmuş domates, küp doğradığınız kırmızı kapya biberi, siyah zeytin, kuru üzüm, küp doğradığınız portakal ve ince kıydığınız yeşillikleri ilave edip karıştırın. Sosu için gerekli olan tüm malzemeyi ayrı bir kasede karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.