Yeşil mercimekli poğaça tarifi
Malzemeler:
Yarım su bardağı ayçiçek yağı
50 gr tereyağı
1 su bardağı yoğurt
1 yumurta
1 paket kabartma tozu
Tuz
Un
İç harcı için:
1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
50 gr kıyma
2 soğan
Tuz, karabiber
Zeytinyağı
Üzeri için:
1 yumurta sarısı
Çörek otu
Hazırlanışı:
Derin bir yoğurma kabına un, yoğurt, yumurta, kabartma tozu ve tuzu koyarak karıştırın. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yavaşça un ekleyerek yoğurun. Hamuru buzdolabında yarım saat dinlendirin. İç malzemesini hazırlamak için yemeklik doğradığınız soğanları ve kıymayı zeytinyağında soteleyin. Haşlanmış mercimek, tuz ve karabiberi ilave ederek birkaç dakika daha kavurup soğumaya bırakın. Dinlenen hamuru bezelere bölün. Mercimekli harçtan içine koyarak istediğiniz şekli vererek kapatın. Yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu serpin. Önceden 170 derecede ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Servis yapın.