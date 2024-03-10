10 Mart Balık Burcunda Yeni Ay! 5 şanslı burç... Hangi burç nasıl etkilenecek?

Dilara Yıldızhan'ın yorumları şöyle: Yeni ay başlangıçlara, yenilenmelere işaret eder. Markab-Achernar etkisinde gerçekleşecek olan yeni ay; küllerinden doğma, yenilenme ve şifalanma enerjisini aktifleşetirecek ancak depresyon, bunalım etkisi verebilir ancak dönüşerek şifalanma ve güçlenmeyi de sağlar.



10 MART BALIK BURCUNDA YENİ AY

Bu dönemde akciğerlerde gerçekleşebilecek rahatsızlıklar tetiklenebilir. Uranüsle olan olumlu açısı ani farkındalık, dönüşüm, yenilenmeyi tetikleyecektir. Ancak mars&Uranüs karesinden dolayı da patlama, yangınlar, kazalar, tartışmalar, denizcilikte, havacılıkta ve teknolojik alanda sorunlara sebep olabilir. Ayak bölgesi rahatsızlıkları artabilir ancak hylie asteroti etkisinde de olduğu için; yeni tedavi yöntemler, ilaçlar da gündeme gelebilir.

MANEVİYATA YÖNELMEK İÇİN UYGUN ZAMANLAR

Balık burcu; hayaller, rüyalarla bağlantılıdır. Bu dönemde manevi çalışmalar yapmak, meditasyonla ilgilenmek, arınmak ve inzivaya çekilmek içinde güzel bir sürece işaret ediyor olacak. Ancak tembellik ve uyuşukluk hakim olacağı için enfeksiyonlara, sorunlara dikkat. Denizcilikte, sel, doğada olaylar gerçekleşebilir. Orta ölçekli depremler tetiklenebilir.

KADERSEL ETKİ DEVREYE GİRECEK

Yeni ay anında yükselen Saiph sabit yıldızı etkisinde olacak. Saiph sabit yıldızı ise; iftira, mobbing gibi etkilere sahiptir. Etkisi serttir. Ektiklerinize , sözlerinize dikkat etmeniz gerekebilir. İlahi kavramlar kendini net göstereceği için kaçış yok diyebilirim. Sözler çok etkili ve olacak ayrıca 25 Mart tutulma hattını tetikleyecek olan Merkür’den dolayı bu dönemde verilen kararlar, sözler, iletişimdeki her şey kadersel etkiye sahip olacak.

Türkiye açısından; yöneticiler, yasalar, yüksek eğitim, hukuksal alan ve kavramlarda yenilenme ve dönüşüm enerjisi hakim olacak. Bu dönemde ani ve beklenmedik değişimler gerçekleşebilir. Ayrıca yurt dışı bağlantılı bazı olaylar gündeme gelebilir. Finansal konularda keskin ve net kararlar verilebilir ancak piyasalardaki dalgalanma ve sert iniş-çıkışlar devam edecektir. Ülkemizin güney ay düğümü hattından Uranüs&Satürn kavuşumu etkisini net göstermeye başlıyor olacak. Beklenmeyeni bekleyin. Hiç umulmadık değişimler kapıda.

YENİ AY GENEL BURÇ YORUMLARI