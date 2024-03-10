Haftalık burç yorumları (11-17 Mart 2024): Bu hafta burçları neler bekliyor?

Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki 11-17 Mart 2024 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

11-17 MART 2024 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuksal alanlarla ilgilenerek başlayabilirsiniz Ayrıca sosyal çevrenizle beraber harekete geçebilirsiniz. Hafta ortasında; iş, kariyer hayatınız ön plana çıkabilir. Maddi kazançlarınız ani artış gösterebilir. Hafta sonunda; sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz ancak tartışmalar gerçekleşebilir. Harcamalarınız artabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Boğa; haftaya finans, özel hayat veya sağlık konularında ani gelişmelerle başlayabilirsiniz. Ayrıca şüpheci ve ketum olabilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, iş hayatınız ön plana çıkabilir. Ani gelişmeler ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta sonunda; iş, kariyer hayatınız ön plana çıkabilir ama ani tartışmalar ve sorunlar gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili İkizler; haftaya partner, evlilik, ortaklık konularına odaklanabilirsiniz. Ancak iş hayatınızda birebir ilişkilerde bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta ortasında; finans, özel hayat, sağlık konuları ön plana çıkabilir. Beklenmedik sürprizlerle karşılaşabilirsiniz ve iş hayatınızda kalıcı gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularına odaklanabilirsiniz. Ancak sağlık, beklenmedik gelişmeler sizi yorabilir. Bu dönemde seyahatlerde dikkatli olmanız tavsiyedir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Yengeç; haftaya çalışma hayatı, sağlık, gündelik uğraşlarla ilgilenebilirsiniz. Bu dönemde sağlıkla ilgili şifalanabilirsiniz. Finansal konularda şans elde edebilirsiniz. Hafta ortasında; partner, evlilik, ortaklık konularına odaklanabilirsiniz ve beraber yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında kalıcı kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; finans, özel hayat, sağlık konuları ön plana çıkabilir. Ayrıca bazı sağlık sorunları gerçekleşebilir. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Aslan; haftaya aşk, hobi, sanat tatil konularına odaklanabilirsiniz ancak harcamalarınız artabilir. Hafta ortasında; çalışma hayatı, sağlık, gündelik rutinler ön plana çıkıyor olacak. Ayrıca kariyer hayatınızda ani güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta sonunda; ortaklık, evlilik, ikili ilişkilere odaklanabilirsiniz ve ani tartışma, ani sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İş hayatınızda ani gelişmeler gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Başak; haftaya ev, aile, gayrimenkul konularına odaklanabilirsiniz. Partnerinizle bazı konularda anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Hafta ortasında; aşk, tatil, çocuk, hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat konularında ani sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Hafta sonunda; gündelik işler, sağlık veya evcil hayvanınıza zaman ayırabilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Terazi; haftaya yakın çevre, eğitim, seyahat konularına odaklanabilirsiniz. Çalışma hayatınızda veya gündelik rutinlerinizde iletişimde bazı sorunlar gerçekleşebilir. Hafta ortasında; ev, aile, gayrimenkul konularında bazı aksilikler gerçekleşebilir ancak düzenleme yapmak ve yavaş kararlar almak sorunların üstesinden gelmesine yardımcı olabilir. Hafta sonunda; aşk, tatil, çocuk, hobilerinize odaklanabilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Akrep; haftaya para, kazançlara odaklanabilirsiniz ancak aşk, tatil, çocuk veya hobilerinizden dolayı harcamalarınız artabilir. Hafta ortasında; eğitim, seyahat, kardeşler veya yakın çevrenizle beraber harekete geçebilirsiniz. Partnerinizle ortak kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; ev, aile, gayrimenkul konularına odaklanabilirsiniz ancak bazı ani sorunlar ve anlaşmazlıklar gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Yay; haftaya enerjik, atak ve neşeli başlıyorsunuz. Ancak aile, ev konularında bazı sorumluluklar üzerine yoğunlaşmanız gerekebilir. Hafta ortasında; para, kazançlar ön plana çıkabilir. Çalışma hayatınızda ani olumlu fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta sonunda; yakın çevre, eğitim, seyahatler ön plana çıkabilir. Ancak tartışma ve kazalara açık olabilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Oğlak; haftaya duygusal olarak içe çekilerek, yalnız kalmak isteyerek başlayabilirsiniz. Yakın çevre, eğitim, seyahat konularında bazı aksilikler gerçekleşebilir. Hafta ortasında kendinizi iyi hissedeceksiniz. Kardeşler, eğitim, seyahatlerle ilgili kalıcı kararlar alabilirsiniz. Aşk, tatil konularında güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Kova; haftaya sosyalleşerek, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Ancak harcamalarınız artabilir. Hafta ortasında; duygusal olarak içe çekilebilirsiniz. Sağlık, hastane konuları gündeme gelebilir. Ama şifalanma da gelecektir. Hafta sonunda; kendinizi enerjik, atak hissedeceksiniz ancak aile, ev konularında ani sorunlar gerçekleşebilir. Gergin bir tutum sergileyebilirsiniz. Ayrıca sağlığınıza da önem vermeniz gerekebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Balık; haftaya kariyer, iş hayatınıza odaklanarak başlıyorsunuz. Sağlık veya iletişimde bazı aksilikler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Ani seyahat, eğitim kararı alabilirsiniz. Hafta sonunda; duygusal olarak içe çekilebilirsiniz. Gizli düşmanlarınızla ilgili bazı gelişmeler gerçekleşebilir. Dikkatli olmanız gerekebilir. Haftanız şahane geçsin.

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