14 Ekim Terazi burcunda Güneş Tutulması burçları nasıl etkileyecek? 4 şanslı burç...

Yılın son güneş tutulması 14 Ekim 2023 tarihinde İstanbul saatiyle 20:55’te gerçekleşecek. Tutulma Amerika, Brezilya, Meksika, Kanada ve Kolombiya’dan izlenebilecek. Bu tutulmanın etkisi 6 sene boyunca devam edecek. Dilara Yıldızhan güneş tutulmasının burçlara etkilerini şöyle yorumluyor:

TERAZİ BURCUNDA GÜNEŞ TUTULMASI

Terazi-Koç aksındaki tutulmalar genellikle patlamalar ve mücadelelerle karakterizedir. Bu dönemde darbeler ve savaşlar sıkça görülebilir ve özellikle öncü burçlarda meydana geldiği için hızlı etkileri olabilir.

Bu tutulma ETA Carina takımyıldızında, 21 derece Terazi burcunda gerçekleşecek. Bu tutulma yıkım sonrası başarıyı temsil eder. Venüs, bu tutulmanın yönetici gezegeni olarak Başak burcunda olacak.

Kolektif alanda, aşk, sanat, çocuklar, evlilik, ilişkiler ve borsa gibi alanlarda yeni bir dönem işaret ediyor. Plüton’un etkisiyle özellikle çocuklar ve sanatçılarla ilgili krizsel konular gündeme gelebilir. Ayrıca inançsal konularda, liderlerin, çocukların, sanatçıların ve diplomasinin sorunları ön plana çıkabilir. Hukuksal alanda da sorunlar yaşanabilir, ancak bu süreçten sonra çözüm ve rahatlama gelebilir. Uranüs’ün etkisiyle depremler ve doğa olayları da olabilir.

Maddi açıdan, Venüs ve Satürn’ün karşıt etkisi finansal konularda sorunlara yol açabilir. Bu dönem, paranızı, maddi kaynaklarınızı ve sahip olduğunuz değerleri değerlendirmeniz gereken bir zaman olabilir.

Türkiye açısından, topraklar, yer altı kaynakları, liderler, gayrimenkul konuları öne çıkabilir. Ayrıca Plüton’un Kova transitiyle güzel gelişmeler gözlemlenebilir. Başak burcunun bereketle ilişkilendirilmesi nedeniyle dünya genelinde kıtlık nedeniyle çatışmalar artabilir. Devletin ikincil yöneticilerinin değişimi, dönüşümü ve ülkenin geleceğini etkileyebilecek güzel kararların alınacağı bir döneme giriyor olabiliriz.

Genel burç yorumlarına göre:

Aslan, Kova, Yay, İkizler ve Koç burçları şanslı bir döneme girebilirler.

burçları şanslı bir döneme girebilirler. Terazi, Yengeç, Oğlak ve Koçlar, karşılaştıkları krizleri fırsata dönüştürmeli ve stratejik adımlar atmaları gerekebilir.

karşılaştıkları krizleri fırsata dönüştürmeli ve stratejik adımlar atmaları gerekebilir. Akrep, Başak, Boğa ve Balık burçları sağlık veya para konularında değişikliklere hazırlıklı olmalılar.

GÜNEŞ TUTULMASI VE BURÇLARA ETKİLERİ

1- Koç Burcu ve Yükselen Koç: Ortaklık, evlilik, kariyer ve çalışma hayatında stratejik ilerlemeye odaklanmanız gereken bir döneme giriyorsunuz.

2- Boğa Burcu ve Yükselen Boğa: Çalışma hayatınızda beklenmedik değişimlere ve psikolojik zorluklara karşı dikkatli olmalısınız.

3- İkizler Burcu ve Yükselen İkizler: Aşk, çocuk, hobi ve maddi konularda stratejik ilerlemeler yapmanız gereken bir sürece giriyorsunuz.

4- Yengeç Burcu ve Yükselen Yengeç: Ev, aile, kariyer konularında değişimlere ve yeni başlangıçlara açık olmalısınız.

5- Aslan Burcu ve Yükselen Aslan: Yakın çevre, kardeşler, eğitim ve seyahat konularında yeni kararlar alabilirsiniz.

6- Başak Burcu ve Yükselen Başak: İş, kariyer ve finans konularında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz, ancak borç ve ödemelerinize dikkat etmelisiniz.

7- Terazi Burcu ve Yükselen Terazi: Sosyal çevre, ilişkiler ve imajınızda büyük değişimler yaşanabilir.

8- Akrep Burcu ve Yükselen Akrep: Manevi konular ve sağlıkla ilgili değişimlere dikkat etmeniz gereken bir dönem olabilir.

9- Yay Burcu ve Yükselen Yay: Sosyal çevre, dernekler ve maddi konularda stratejik adımlar atmanız gereken bir sene sizi bekliyor.

10- Oğlak Burcu ve Yükselen Oğlak: Kariyerde değişiklikler ve yeni fırsatlar önünüzde olabilir. Evlilik teklifleri de söz konusu olabilir.

11- Kova Burcu ve Yükselen Kova: Yurt dışı, eğitim, seyahat ve hukuk konularında yeni başlangıçlara açık olmalısınız. İkinci evlilikler de gündeminizde olabilir.

12- Balık Burcu ve Yükselen Balık: Finans, ödemeler, sağlık ve borçlarla ilgili stratejik adımlar atmanız gereken bir döneme giriyorsunuz. Değişim ve dönüşüm yaşanabilir.