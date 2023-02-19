20 Şubat Balık burcunda Yeni Ay: Hangi burcu nasıl etkileyecek? Şanslı 5 burç
20 Şubat Balık burcunda bir Yeni Ay gerçekleşecek. Bu Yeni Ay'ın temasında yeni başlangıçlar yer alacak. Peki balık burcunda Yeni Ay'ın burçlara etkisi ve Türkiye açısından etkisi nasıl olacak? Yeni ay hangi burcu nasıl etkileyecek? Astrolog Dilara Yıldızhan anlattı.
20 Şubat 2023 İstanbul saatiyle 10:07’de Balık burcunun 1 derecesinde yeni ay gerçekleşecek. Yeni ay demek, başlangıç demektir. Hayatımıza yenilikler, başlangıçlar getirirler. Etkisi 15 gün sürecektir.
20 ŞUBAT BALIK BURCUNDA YENİ AY
Yeni ay Sadalmelek ve Fomalhaut sabit yıldızları etkisinde olacak. Büyük şans, bereket, başarı, güzellik demektir. Ama Fomalhautta olan bir bedel vardır. “eğer kralsan izleneceksin, yaptığın tüm davranışlarda iyi veya kötü sorgulanacaksın”. Bu sebepten dolayı çok şans, başarı, kudret getirir ama yanlış yaparsan da yakar yıkar yok eder. Çünkü bir taraftan da mistiktir, ilham kapılarınız açıktır. Ayrıca Satürnün de devrede olmasıyla; yargılama ve yaptıklarının iyi ya da kötü karşlığını alma zamanındayız. Yeni bir döngüye giriyoruz.
Gökyüzünün genel etkisinde 28,29 derece Satürn ve Plüton’un olması bütün kolektiflerin artık bir sonu gösterdiğine işaret. Ayrıca Venüs’ün de 29 derece balıkta olması bir yıkımın peşinden doğacak güneşi gösteriyor. Sabreden derviş muradına ermiş etkisini göreceğiz. Satürnyen yeni ayla beraber özellikle siyaset, kamu, devlette yeni kararların alınacağını net gösteriyor. İş, kariyer hayatında artık güç dengeleri değişmeye başlıyor. Beklenmedik güçlü değişimler hem bizi sarsabilir ama bir taraftan da destek getirecektir. Bu dönemde rüyalara dikkat, mesajcı olacaktır. Şifacı bir dolunay yaşayacağız. Yaralandığımız yerden şifa da bizi bulacak. Hayatımızda olanlardan ders çıkaracağız ve güçlü bir dönüşüm yaşayacağız.
Sosyal çevre, dernekler, topluluklarda yeni başlangıçlar gerçekleşecektir. Cezaevleri, hastanelerle ilgili yeni kararlar alınabilir. Bu dönemde zehirlenme, bağımlılıklar, ruhsal bunalımlar artabilir, dikkatli olmalısınız. Uranüs boğa etkisiyle, toprak hareketleri, doğa olayları her zaman olabilir. Özellikle ayın 25’ine kadar dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Büyük bir deprem beklemiyorum.
BALIK BURCUNDA YENİ AY'IN TÜRKİYE AÇISINDAN ETKİSİ
Ülkemiz açısından; üniversiteler, kanunlar, mahkemeler, anayasa, eğitim, ulaşım, maddi kaynaklar, gelirlerle ilgili yeni kararlar alınabilir. Borsada iniş-çıkış devam edecek. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Ama bir taraftan da destek gelecektir. Devletin ikincil yöneticiler, topluluk, derneklerde değişimler gerçekleşebilir. Kadın yöneticiler ise güçlenecek, ön plana çıkacaklar.
20 ŞUBAT DOLUNAYI GEZEGENLERİ 0-5 DERECEDE OLANLAR ETKİ ALACAKLAR.
- BALIK, YENGEÇ, AKREP, OĞLAK, BOĞA ŞANSLI.
- BAŞAK, YAY, İKİZLER DİKKATLİ OLMALISINIZ.
- KOÇ, KOVA SAKİNSİNİZ.
- ASLAN, TERAZİ ANİ OLUMLU, OLUMSUZ OLAYLAR İÇİNDE KALABİLİRSİNİZ.
20 ŞUBAT BALIK BURCUNDA YENİ AY'IN BURÇLARA ETKİLERİ
KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ
Sevgili Koç; sosyal çevre, arkadaşlar, dernekler, bilinçaltınız, sağlık, psikolojik süreçlerle ilgili şanslı olduğunuz bir sürece giriyorsunuz. 15 gün boyunca hayallerinizin peşinden koşun. Aşk konusunda hayallerinizin aşkıyla bile karşılaşabilirsiniz. Karmik ilişkiler yaşanabilir. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.
BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA
Sevgili Boğa; kariyer, iş, sosyal çevre, topluluk, derneklerle ilgili yeni güzel başlangıçlar sizi bekliyor. Kalıcı ve uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Sadece iletişimde bazı sorunlar gerçekleşebilir. Aşk hayatınızda da güzel gelişmeler sizinle olacak.
İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER
Sevgili İkizler; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, kariyer hayatınızda yeni başlangıçlara imza atabilirsiniz. Kararsızlıklarınızdan dolayı şanslarınızı kaçırmayın. Ayrıca kadersel bir aşk hayatınıza girebilir. Süregelen bir ilişkiniz varsa daha güçlü hale dönüşebilir.
YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ
Sevgili Yengeç; finans, yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Güzellikler sizi bekliyor. Evlilik, ortaklıklarda krizle gelen şanslar sizinle olacak. Aşk hayatınız sağlam, köklü ve tutkulu olabilir. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir.
ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN
Sevgili Aslan; finans, ameliyat, evlilik, ortaklık, ilişkilerde yeni güzel başlangıçlar sizi bekliyor. Çalışma hayatınızda, kariyerinizde bazı sorunlar gerçekleşse de maddi olarak güçleneceksiniz. Aşk konusunda derin, tutkulu bir dönem sizi bekliyor.
BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK
Sevgili Başak; evlilik, ortaklık, çalışma hayatı, sağlık alanlarında güzel başlangıçlar sizi bekliyor. Aşk konusunda evliliğe gidecek güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Yıkımlarla, talihsizliklerle dönüştünüz şimdi sevginin kıymetini bilme zamanı. Mahkeme konularında şans sizden yana olacak. Yurt dışı, eğitim, seyahat, çalışma hayatında bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz, bu alanlarda fikir uyuşmazlıklar gerçekleşebilir.
TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ
Sevgili Terazi; aşk, çocuk, tatil, eğlence, borsa, çalışma hayatı, sağlık konularında güzel gelişmeler sizi bekliyor. Aşk konusunda hayallerinizin aşkı karşınıza gündelik hayatta çıkabilir. Ev, aile hayatınız güzelleşebilir. Aşk, çocuk, hobi, tatil-eğlenceden dolayı harcamalarınız artabilir.
AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP
Sevgili Akrep; ev, aile, gayrimenkul, aşk, çocuk, hobilerinizle ilgili güzel başlangıçlar sizi bekliyor. Aşk konusunda krizle başlayan ama güçlü ilişki kurabileceğiniz aşk fırsatlarınız var. Ama ortaklıkta, ilişkinizde yine de fikir sürtüşmeleri gerçekleşebilir. Maddi kaynaklarınızla ilgili ise güzel gelişmeler sizi bekliyor olacak. Sağlık olarak korunuyorsunuz hatta şifalanabilirsiniz.
YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY
Sevgili Yay; yakın çevre, eğitim, seyahat, aile, ev konularında güzel başlangıçlar sizi bekliyor. Ev, aile, aşk konusunda hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek fırsatlar sizinle olacak. Maddi kaynaklarınız ise krizlere rağmen güçlenecek. Çalışma hayatınızda, gündelik hayatınızda bazı iletişim sorunları gerçekleşebilir.
OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK
Sevgili Oğlak; maddi kaynaklar, para, gelirler, yakın çevre, eğitim, seyahatlerde güzel başlangıçlar sizi bekliyor. Aşk siz isterseniz yakın çevrenizde, seyahatlerde bulabilir. Krizle başlayabilir ama hayallerinizin aşkı aslında uzaklarda değil. Aşk, çocuk, hobi, eğlence, tatilden dolayı harcamalarınız artabilir.
KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA
Sevgili Kova; para, gelirler, fiziksel değişim konularında güzel başlangıçlar sizi bekliyor. Maddi kaynaklarınızla ilgili güçleneceğiniz fırsatlar sizinle olacak. Beklenmedik kişilerin büyük destekleri var. Bu süreçte sağlığınıza, psikolojinize dikkat etmelisiniz. Aile, ev konularında iletişim sorunları gerçekleşebilir.
BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK
Sevgili Balık; fiziksel değişim, sağlık, maneviyat, parapsikoloji konularında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Sosyal çevreniz tarafından destekleniyorsunuz, güçlü insanların destekleri sizinle olacak. Aşk sizi hayatınızın her alanından bulabilir. Süregelen ilişkiniz daha güçlü, köklü bir hale dönüşebilir. Trafik, eğitim, yakın çevre veya kardeşlerinizle iletişimde bazı sorunlar gerçekleşebilir.