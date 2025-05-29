Kızılcık Şerbeti’ne veda eden Sibel Taşçıoğlu'nın yeni adresi belli oldu

Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakteriyle izleyicinin hafızasında yer edinen Sibel Taşçıoğlu, geçtiğimiz haftalarda diziden ayrılmıştı.

Sibel Taşçıoğlu ve eski rol arkadaşı Emrah Altıntoprak, Musiki Eğitim Vakfı'nın etkinliğine katılmıştı. Taşçıoğlu'nun muhabirlerin diziyi takip edip etmediğine dair sordukları soruya verdiği cevapla sosyal medyada gündem olmuştu.

"YALAN MI SÖYLEYEYİM"

Birsen Altuntaş'ın yayınladığı videoya göre, muhabirlerin 'Kızılcık Şerbeti'ni takip ediyor musunuz?' sorusuna 'Hayır, yalan mı söyleyeyim?' diyen Sibel Taşçıoğlu, vedasının ardından 1-2 bölümü izledikten sonra diziyi bıraktığını açıklamıştı.

SİBEL TAŞÇIOĞLU'NUN YENİ PROJESİ

Sibel Taşçıoğlı'nun ekranlara ne zaman döneceği merak edilirken gazeteci Birsen Altuntaş, oyuncunun OGM Pictures'ın Star TV için çekeceği yeni dizi 'Çarpıntı'ile el sıkıştığını açıkladı.