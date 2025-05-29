Elçin Sangu'dan hastalık iddialarına yanıt

Oyuncu Elçin Sangu'nun beyninde bir kitle tespit edildiği ve tedavi için yurt dışına gittiği ileri sürüldü. Sangu, bir televizyon programındaki söz konusu iddiaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu, "Daha önce buradan yazmıştım ama tekrar söyleyeyim; bu söylentiler doğru değil. Sağlığım çok yerinde. İnsanlar korkudan sürekli arıyorlar ve endişe içinde yakınlarım. Lütfen tekrar rica ediyorum, gayet ulaşılabilir bir kişiyim, bu tarz haberleri yayınlamadan önce arayıp teyit alabilirsiniz. Haberi yapıp sonra teyit almak sizce de tuhaf değil mi?" diyerek, sitemini dile getirdi.

Öte yandan yapım süreci Piktora Yapım tarafından yürütülen, yönetmen koltuğunda Fatih Ahmet Kaya’nın oturduğu yeni belgesel serisi Elçin Sangu ile 101, Gain’de izleyiciyle buluştu.

Özgün anlatımı ve dikkat çekici görselliğiyle öne çıkan belgesel, az bilinen ama ilgi uyandıran konuları bilimsel ve eğlenceli bir dille ele alıyor.