21 Eylül Güneş Tutulması etkileri başladı! İşte Güneş tutulmasının burçlara etkileri!

21 Eylül 2025 tarihinde, İstanbul saatiyle 22:54'te Başak burcunda önemli bir parçalı güneş tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma, özellikle Markeb sabit yıldızı ile kavuşumda olduğu için dikkat çekici bir etki taşıyor. Markeb yıldızı; dini inançlar, maneviyat, yolculuklar, ticaret ve denizle ilgili konular üzerinde etkili olabilir. Bu nedenle tutulma, bireysel ve toplumsal düzeyde inanç sistemlerinin sorgulanmasını, manevi temaların gündeme gelmesini ve ticari faaliyetlerde değişimleri beraberinde getirebilir. Astrolog Dilara Yıldızhan, 21 Eylül Güneş tutulması etkilerini, Elele okuyucuları için kaleme aldı. Peki; Güneş tutulması hangi burcu nasıl etkileyecek?

Satürn ve Neptün Etkisi: Zorluklar ve Hayal Kırıklıkları

Bu tutulma sırasında Güneş, hem Satürn hem de Neptün ile karşıt açıda olacak. Bu durum, bazı alanlarda kısıtlanma, engellenme, gecikmeler ve hayal kırıklıklarına açık bir döneme işaret ediyor. Özellikle deniz yolculukları, gemi trafiği ve uluslararası taşımacılıkla ilgili alanlarda kazalar ya da aksaklıklar yaşanabilir.

Satürn’ün, Scheat sabit yıldızı üzerinde yer alması, tutulmanın etkilerini daha da zorlu hale getiriyor. Scheat yıldızı; krizler, zorlayıcı koşullar ve ani gelişen olaylarla ilişkilendirilir. Bu da özellikle sorumluluklar, sınavlar ve kısıtlayıcı durumlar konusunda dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

Neptün karşıtlığı ise gerçeklerden uzaklaşma, aldanma, yanıltıcı haberler ya da skandalların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bu dönemde medya, iletişim ve sosyal medya kanallarında yayılan bilgilere karşı daha temkinli yaklaşmak faydalı olacaktır.

Eğitim, İletişim ve Hukuk Konuları Gündemde

Tutulmanın yöneticisi olan Merkür, adalet, hukuk ve iletişim konularına vurgu yapıyor. Eğitim sistemi, akademik başarılar ve öğrencilerle ilgili gelişmeler bu dönemde öne çıkabilir. Aynı zamanda iletişim kanallarında hareketlilik, fikir çatışmaları ve farklı bakış açıları arasında sürtüşmeler de yaşanabilir.

Merkür'ün etkisi aynı zamanda ilişkilerde iletişim sorunlarını, yanlış anlaşılmaları veya hak arayışlarını da gündeme getirebilir. Özellikle adalet arayışında olanlar için bu dönem belirleyici olabilir.

Jüpiter'den Gelen İlahi Destek

Olumsuz etkilerin yanında, Jüpiter'in olumlu açısı, gökyüzünün bu zorlu enerjilerini bir nebze olsun yumuşatıyor. Bu destek; ilahi koruma, ruhsal gelişim, hukuki konularda çözüm ve içsel şifalanma anlamında pozitif etkiler yaratabilir. Ayrıca uzun vadeli planlar yapanlar için fırsatlar, genişleme ve başarı getirebilir.

Toplumsal ve Küresel Etkiler: Gerginlikler Artabilir

Tutulmanın global yansımaları da oldukça dikkat çekici. Özellikle bazı ülke liderlerinin sert açıklamaları, politik krizler, protestolar ya da çatışmaların tırmanması gündeme gelebilir. Bu tutulma, dünyada artan kutuplaşmayı ve güç mücadelelerini görünür kılabilir.

Türkiye açısından ise, tutulma kadınları, halkı ve özellikle sosyal haklarla ilgili meseleleri doğrudan etkileyebilir. Ayrıca medya, eğitim ve iletişim alanlarında fikir ayrılıkları, toplumsal gerilimler veya otoriteyle çatışmalaryaşanabilir.

Sonuç: Hem Zorluk Hem Koruma Bir Arada

Bu tutulma dönemi, bir yandan zorlayıcı enerjilerle bizi sınarken, diğer yandan içsel olarak büyümemiz ve dönüşmemiz için fırsatlar da sunuyor. Bilinçli hareket etmek, sezgilere güvenmek ve gerçeklerden uzaklaşmadan ilerlemek, bu süreci en sağlıklı şekilde geçirmemize yardımcı olabilir.

Unutmamak gerekir ki, her tutulma bir sonla birlikte yeni bir başlangıç da getirir. Bu nedenle hem bireysel hem kolektif düzeyde, artık bize hizmet etmeyen düşünceleri, kalıpları ve alışkanlıkları geride bırakmak için uygun bir zaman dilimindeyiz.

Astrolog Dilara Yıldızhan

KOÇ BURCU

Sevgili Koç, Güneş tutulması özellikle çalışma hayatınız, gündelik düzeniniz ve sağlıkla ilgili konular üzerinde etkili olacak. Rutinlerinizi yeniden düzenlemek, iş ortamınızda yeniliklere gitmek için iyi bir zaman. Ancak üst düzey yöneticiler, otorite figürleri ya da gizli düşmanlıklar nedeniyle beklenmedik sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Sabırlı olun ve enerjinizi yapıcı alanlara yönlendirin.

BOĞA BURCU

Sevgili Boğa, Tutulma sizin için aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konular, ve yaratıcılıkla ilgili alanlarda yeni bir dönemi başlatabilir. Kalbinizi yeniden heyecanlandıracak biriyle tanışabilir veya yeni bir hobiye başlayabilirsiniz. Ancak sosyal çevrenizdeki bazı kişilerle anlaşmazlıklar ya da kıskançlık temelli krizler yaşanabilir. Otorite konumundaki bir figürle fikir ayrılıkları da söz konusu olabilir.

İKİZLER BURCU

Sevgili İkizler, Bu tutulma, ev ve aileyle ilgili alanlarda size yenilikler getiriyor. Taşınma, evde tadilat, aile bireyleriyle ilişkilerin yeniden yapılandırılması gibi konular ön plana çıkabilir. Fakat iş hayatınızda üstlendiğiniz sorumluluklar ya da üzerinizdeki baskı, bu alanlarda hareket kabiliyetinizi sınırlayabilir. Dengeli adımlar atmanız önemli.

YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeç, Yakın çevreniz, kardeşler, kısa seyahatler ve eğitim konularında yeni başlangıçlara açık olacağınız bir dönem başlıyor. Yazılı-sözlü iletişiminiz artabilir. Ancak inanç sisteminiz, otoriteyle ilgili meseleler veya hukuki konular nedeniyle bir takım düşünsel çatışmalar gündeme gelebilir. Fikirlerinizi ifade ederken dikkatli olun.

ASLAN BURCU

Sevgili Aslan, Bu tutulma, maddi kaynaklarınızı ve kişisel kazançlarınızı yeniden yapılandırmanıza neden olabilir. Yeni gelir kapıları açılabilir, iş değişikliği ya da yatırım planları gündeme gelebilir. Ancak kredi, borçlar, miras ya da ortak gelirlerle ilgili bazı engelleyici durumlar moralinizi bozabilir. Harcamalar konusunda temkinli olun.

BAŞAK BURCU

Sevgili Başak, Tutulma burcunuzda gerçekleştiği için sizin için oldukça etkili bir dönem. İmajınızda, duruşunuzda ve hayatınıza dair genel tavrınızda büyük bir değişim söz konusu olabilir. Kendinizi yenilemek ve daha güçlü ifade etmek isteyebilirsiniz. Ancak evlilik, ortaklık veya bir ilişkiniz varsa, bu alanlarda çatışmalar ya da mesafe hissetmeniz olası. Bazılarınız için bir ayrılık süreci de başlayabilir.

TERAZİ BURCU

Sevgili Terazi, Bu tutulma ile birlikte bilinçaltınızda bazı konularla yüzleşebilir, maneviyatla ilgili konulara daha fazla eğilim gösterebilirsiniz. Sağlık, psikolojik denge ve iç dünyanızla ilgili farkındalıklar artıyor. Fakat gündelik yaşamınızdaki yükler, çalışma temponuz ya da sağlıkla ilgili bazı sınırlayıcı etkiler olabilir. Dinlenmeye ve ruhunuzu beslemeye özen gösterin.

AKREP BURCU

Sevgili Akrep, Sosyal çevreniz, arkadaş gruplarınız ve içinde bulunduğunuz topluluklarla ilgili yeni fırsatlar ve başlangıçlar gündeme gelebilir. Projelerde yer alabilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Ancak aşk hayatınızda ya da çocuklarla ilgili bazı konularda sorumluluklar ve engeller canınızı sıkabilir. Sınırlarınızı ve önceliklerinizi yeniden belirlemeniz gerekebilir.

YAY BURCU

Sevgili Yay, Güneş tutulması kariyer alanınızda etkili olacak. İş hayatınızda yeni bir sayfa açabilir, statü değişikliği veya terfi gibi fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak ev, aile, ebeveynlerle ilgili sorumluluklar veya taşınma planları bu gelişmelerin önüne geçebilir. Hem özel hayat hem kariyer dengesini iyi kurmalısınız.

OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlak, Yurt dışı bağlantılı işler, yüksek öğrenim, hukuki konular ve seyahatlerle ilgili yeni başlangıçlar kapınızı çalabilir. Hayat görüşünüzü değiştirecek deneyimler yaşanabilir. Ancak yakın çevrenizle yaşanacak fikir ayrılıkları ya da bazı iletişim sorunları motivasyonunuzu düşürebilir. Bu süreçte zihninizi açık tutmaya çalışın.

KOVA BURCU

Sevgili Kova, Bu tutulma, finansal paylaşımlarınızla ilgili konulara odaklanıyor. Kredi, vergi, miras, nafaka veya eşin maddi durumu gibi alanlarda gelişmeler olabilir. Aynı zamanda sağlıkla ilgili konular veya ameliyat gibi gündemler de ortaya çıkabilir. Maddi kaynakların yönetimi ve harcamalarda dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz.

BALIK BURCU

Sevgili Balık, Tutulma karşıt burcunuzda gerçekleşiyor ve özellikle ikili ilişkiler, evlilik, ortaklıklar ve sosyal bağlarla ilgili önemli etkiler taşıyor. Yeni bir ilişkiye başlayabilir ya da var olan bir ilişkinizde köklü değişiklikler yaşayabilirsiniz. Ancak kendi sorumluluklarınız ve içsel baskılarınız bu süreçte sizi zorlayabilir. Dengede kalmaya çalışın.