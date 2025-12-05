Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu, bugün 71 yaşına bastı
Türk sinemasının gelmiş geçmiş en zarif ve etkileyici yüzlerinden biri olan, Yeşilçam'a damga vurmuş büyük yıldız Gülşen Bubikoğlu, bugün itibarıyla 71. yaş gününü kutluyor. Geçen yıllara rağmen zarafetinden ve etkileyici duruşundan hiçbir şey kaybetmeyen usta oyuncu, Türk sinema tarihindeki unutulmaz yeriyle sevenlerinin gönlünde taht kurmaya devam ediyor.
Yeşilçam'ın Zarif Yüzü ve Kariyer Yolculuğu
1954 yılında dünyaya gelen Gülşen Bubikoğlu, kariyerine modellik yaparak başladı. 1973 yılında Ses dergisinin "Sinemanın Güzeli" yarışmasında ikinci olmasıyla dikkatleri üzerine çekti ve bu yarışmanın jüri üyelerinden olan yapımcı Türker İnanoğlu ile tanışması sinema hayatının dönüm noktası oldu.
Sinemaya Adım: 1973'te "Bitirimler Sosyetede" filmiyle ilk kez kamera karşısına geçti. Kısa sürede Kadir İnanır ile Yaban, Tarık Akan ile Ah Nerede gibi dönemin unutulmaz filmlerinde başrol oynadı.
Evlilik ve Aile: 1974 yılında yapımcı Türker İnanoğlu ile evlendi ve 1977 yılında Zeynep adında bir kızları oldu. Anne olduktan sonra Gırgıriye serisiyle sinemaya güçlü bir dönüş yaptı.