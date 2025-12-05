Dilan Çiçek Deniz ve Serkan Çayoğlu Red Sea Film Festivali'nde! Şıklıkları ile göz kamaştırdılar
Ünlü oyuncular Dilan Çiçek Deniz ve Serkan Çayoğlu, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde başlayan Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'nin (Red Sea International Film Festival) açılış töreninde yer aldılar. Her iki isim de gerek zarif duruşları gerekse seçtikleri şık kıyafetlerle Türkiye'yi uluslararası bir platformda başarıyla temsil etti.
Bu yıl beşincisi düzenlenen ve 4 Aralık akşamı Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde başlayan Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali, 13 Aralık'a kadar sinema dünyasını ağırlayacak. Hollywood yıldızlarının yoğun ilgi gösterdiği açılış töreninde, Türkiye'yi başarılı oyuncular Dilan Çiçek Deniz ve Serkan Çayoğlu temsil etti.
İki ünlü isim, hem kendilerine has duruşları hem de şık kıyafet tercihleriyle uluslararası basının dikkatini çekmeyi başardı.
Dilan Çiçek Deniz, kırmızı halıda zamana meydan okuyan, bembeyaz ve zarif bir görünüm sergiledi. Tercihi, üzerindeki zarif taş işlemeleriyle ışık saçan Hakan Yıldırım Couture imzalı özel bir tasarımdan yana oldu
Deniz'in ışıltılı görünümüne yakışır bir şıklıkla boy gösteren Çayoğlu, özel dikim siyah smokiniyle kusursuz bir maskülen tarzı temsil etti. Görünümünü, sıradışı ve özgün tasarımlarıyla bilinen Sevan Bıçakçı aksesuarlarıyla tamamlayarak karizmatik bir hava kattı.