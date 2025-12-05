Dilan Çiçek Deniz ve Serkan Çayoğlu Red Sea Film Festivali'nde! Şıklıkları ile göz kamaştırdılar

Bu yıl beşincisi düzenlenen ve 4 Aralık akşamı Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde başlayan Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali, 13 Aralık'a kadar sinema dünyasını ağırlayacak. Hollywood yıldızlarının yoğun ilgi gösterdiği açılış töreninde, Türkiye'yi başarılı oyuncular Dilan Çiçek Deniz ve Serkan Çayoğlu temsil etti.