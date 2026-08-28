28 Ağustos kanlı ay tutulması gerçekleşti : Burçlara etkileri neler olacak?
28 Ağustos'ta (bugün) gerçekleşen kanlı ay tutulması, gökyüzünde dönüştürücü ve krizli ama bir o kadar da netleştirici bir enerjiyi açığa çıkarıyor. Tutulma dönemleri genel olarak gizli kalmış konuların su yüzüne çıktığı, "kapanış ve tamamlanma" süreçlerini temsil eder. Peki, 28 Ağustos kanlı ay tutulması burçlara etkileri neler olacak?
Kanlı ay tutulması özellikle duygusal bağlar, ortaklı finansal durumlar, kriz yönetimi ve köklü değişimler alanında güçlü farkındalıklar getirecek...İşte 28 Ağustos kanlı ay tutulmasının 12 burç üzerindeki ana etkileri...
Koç (21 Mart - 19 Nisan)
Tutulma sizin bilinçaltı, ruhsal sağlık ve izole alanlar evinizde gerçekleşiyor. İç dünyanızda biriktirdiğiniz korkularla yüzleşebilir, size yük olan alışkanlıkları geride bırakabilirsiniz. Arkanızdan dönen işler veya gizli durumlar su yüzüne çıkabilir; ruhsal olarak arınma zamanı.
Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)
Sosyal çevreniz, arkadaşlık gruplarınız ve gelecek hedefleriniz testten geçiyor. Bazı arkadaşlıklarınızı sonlandırma kararı alabilir veya çevrenizdeki insanların gerçek yüzlerini görebilirsiniz. Geleceğe dair vizyonunuzu ve projelerinizi tamamen yeniliyorsunuz.
İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)
Kariyer, toplum önündeki duruş ve üstlerinizle ilişkiler ana gündeminiz. İş hayatınızda bir dönemin sonuna gelebilir, görev değişimi yaşayabilir ya da uzun süredir emek verdiğiniz projenin finalini yapabilirsiniz. İş ve ev arasındaki dengeyi kurmanız gerekecek.
Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)
İnançlar, yüksek eğitim, hukuki süreçler ve yurt dışı bağlantılı konularda tamamlanmalar yaşanabilir. Hayat görüşünüzü kökten değiştirecek olaylar gündeme gelebilir. Devam eden bir hukuki dava veya akademik süreç netliğe kavuşuyor.
Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)
Finansal krizler, ortaklaşa gelirler, krediler, vergi ve miras konuları ön planda. Eşinizin veya ortağınızın maddi durumundaki değişimler sizi etkileyebilir. Borçları kapatmak ve finansal bağımsızlığı kazanmak adına radical adımlar atabilirsiniz.
Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)
İkili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar alanınızda güçlü bir kırılma yaşanıyor. Sallantıda olan ilişkilerde bitişler veya tam tersi sorunları çözüp ciddiyete binme durumları görülebilir. Karşınızdaki kişilerin hayatındaki krizleri yönetmek durumunda kalabilirsiniz.
Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)
İş ortamınız, günlük rutinleriniz ve sağlığınız gündeme oturuyor. Çalışma hayatınızda ekibinizle ilgili radikal değişimler yaşanabilir. Bedeninize ve ruh sağlığınıza dikkat etmeli, zararlı alışkanlıklarınızı bırakmak için bu dönüştürücü enerjiyi kullanmalısınız.
Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)
Aşk hayatınız, çocuklarınız ve yaratıcı projelerinizle ilgili krizli ancak netleştirici bir süreç. Yolunda gitmeyen bir ilişkiyi sonlandırabilir ya da ilişkinizde boyut atlayabilirsiniz. Hobilerinizi işe dönüştürme fikri netleşebilir.
Yay (22 Kasım - 21 Aralık)
Ev, aile, gayrimenkul ve köklerinizi ilgilendiren alanda bir tutulma yaşanıyor. Taşınma, ev alım-satımı veya aile içi yerleşmiş sorunların su yüzüne çıkması söz konusu. Aile içi gizli kalmış mevzular netleşebilir.
Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)
Yakın çevre, kardeşler, akrabalar ve iletişim trafiğinizde krizler ve kapanışlar yaşanabilir. Yakın çevrenizdeki bazı insanlarla aranıza mesafe koyabilirsiniz. Ticari anlaşmalar veya eğitim süreçlerinde bir sayfa kapanıp yenisi açılıyor.