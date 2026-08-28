28 Ağustos kanlı ay tutulması gerçekleşti : Burçlara etkileri neler olacak?

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)

İş ortamınız, günlük rutinleriniz ve sağlığınız gündeme oturuyor. Çalışma hayatınızda ekibinizle ilgili radikal değişimler yaşanabilir. Bedeninize ve ruh sağlığınıza dikkat etmeli, zararlı alışkanlıklarınızı bırakmak için bu dönüştürücü enerjiyi kullanmalısınız.

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)

Aşk hayatınız, çocuklarınız ve yaratıcı projelerinizle ilgili krizli ancak netleştirici bir süreç. Yolunda gitmeyen bir ilişkiyi sonlandırabilir ya da ilişkinizde boyut atlayabilirsiniz. Hobilerinizi işe dönüştürme fikri netleşebilir.

Yay (22 Kasım - 21 Aralık)

Ev, aile, gayrimenkul ve köklerinizi ilgilendiren alanda bir tutulma yaşanıyor. Taşınma, ev alım-satımı veya aile içi yerleşmiş sorunların su yüzüne çıkması söz konusu. Aile içi gizli kalmış mevzular netleşebilir.

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)

Yakın çevre, kardeşler, akrabalar ve iletişim trafiğinizde krizler ve kapanışlar yaşanabilir. Yakın çevrenizdeki bazı insanlarla aranıza mesafe koyabilirsiniz. Ticari anlaşmalar veya eğitim süreçlerinde bir sayfa kapanıp yenisi açılıyor.