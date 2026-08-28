'Selena' dizisinin Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş kına gecesi yaptı
Selena dizisinde canlandırdığı "Nazlı" karakteriyle hafızalarda yer edinen Dilara Kurtulmuş, Umutcan Ekmez ile dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Nikâh öncesi geleneksel kına gecesi düzenleyen Kurtulmuş’u bu özel gününde, yıllar önce aynı seti paylaştığı yakın dostu ve eski rol arkadaşı Gizem Güven de yalnız bırakmadı.
Elele Online
Bir dönemin sevilen çocuk dizisi 'Selena'da canlandırdığı 'Nazlı' karakteri ile ünlenen Dilara Kurtulmuş, geçtiğimiz yıl sevgilisi Umutcan Ekmez'in evlilik teklifine "Evet" yanıtını vermişti.
DİLARA KURTULMUŞ'UN KINA GECESİ
Mutlu anına dair romantik kareleri sosyal medya hesabından yayımlayan Kurtulmuş, kına gecesi yaptı.
28 yaşındaki oyuncu, aile fertleri ve yakın arkadaşlarının yer aldığı gecede eline kına yaktı.
ESKİ ROL ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI
Gizem Güven de esri rol arkadaşını mutlu gününde yalnız bırakmadı. Güven, o dönem 'Selena'da 'Leyla' karakterine hayat vermişti.
Dilara Kurtulmuş, kına gecesine dair eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından yayımladı.