Ağustos ayının şanslı burçları hangileri?
Ağustos 2026, gökyüzünde Aslan burcunun canlı, kendinden emin enerjisi ile Başak burcunun pratik ve düzen getirici etkilerinin harmanlandığı oldukça dinamik bir döneme işaret ediyor. Güneş’in ve Merkür’ün pozitif açıları, belirli burçlar için fırsat kapılarını aralarken, finansal ve duygusal alanlarda önemli sıçramalar yaşanmasını sağlıyor. Peki, Ağustos ayının şanslı burçları hangileri?
İşte Ağustos 2026’da şansın ve fırsatların rüzgarını arkasına alan öne çıkan burçlar..
1. Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)
Ağustos ayı şüphesiz Aslan burçlarının sahneye çıktığı dönem. Güneş’in kendi burçlarında ilerlemesi, özgüvenlerini ve cazibelerini zirveye taşıyor.
Öne Çıkan Fırsatlar: Yeni başlangıçlar, kişisel projelerin hayata geçmesi ve dikkatleri üzerine çekme konusunda büyük bir şansa sahipler. Özellikle ayın ilk yarısında liderlik özelliklerini sergileyebilecekleri iş teklifleri ve kariyer fırsatları gündeme gelebilir.
2. Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)
Ayın ikinci yarısından itibaren Güneş’in ve zihinsel temsilci Merkür’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte Başaklar için altın değerinde bir dönem başlıyor.
Öne Çıkan Fırsatlar: Detay gerektiren işlerde başarı, finansal planlamalarda netleşme ve yarım kalan projeleri kazanca dönüştürme şansı elde edecekler. Analitik zekalarının ve pratik yaklaşımlarının karşılığını maddi ve manevi olarak alacaklar.
3. Koç (21 Mart - 19 Nisan)
Ateş elementinin desteğini alan Koç burçları için Ağustos ayı, yaratıcılık, aşk ve sosyal yaşam alanında oldukça hareketli ve şanslı geçiyor.
Öne Çıkan Fırsatlar: Aşk hayatında beklenmedik ve heyecan verici gelişmeler yaşanabilir. Yaratıcı projeler, hobileri kazanca dönüştürme ve spekülatif yatırımlar konusunda sezgilerine güvenebilecekleri bir dönemdeler.