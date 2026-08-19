Ağustos ayının şanslı burçları hangileri?

2. Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)

Ayın ikinci yarısından itibaren Güneş’in ve zihinsel temsilci Merkür’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte Başaklar için altın değerinde bir dönem başlıyor.

Öne Çıkan Fırsatlar: Detay gerektiren işlerde başarı, finansal planlamalarda netleşme ve yarım kalan projeleri kazanca dönüştürme şansı elde edecekler. Analitik zekalarının ve pratik yaklaşımlarının karşılığını maddi ve manevi olarak alacaklar.