Seda Sayan: Çakma çanta kullanıyorum

Seda Sayan, açıklamarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 2022'de Çağlar Ökten ile evlenen ve kadın - erkek ilişkilerine dair yorumlarıyla gündeme gelen Sayan, bu kez de "Çakma çanta kullanıyorum" dedi.

"ADAMLAR BİLE SAHTE OLDUĞUNU ANLAMADI"

Sayan, yüksek fiyatlar ödemek yerine çakma ürünleri tercih ettiğini açıkça söyledi. Paris'te yaşadığı bir anısını da paylaşan Sayan, kullandığı çantanın fermuarıyla ilgili yaşadığı olayı anlattı. Ünlü şarkıcı, "Adamlar bile sahte olduğunu anlamadı. Uzattım çantamı, fermuarını gösterdim. Baktı, bir saat uğraştı adam, verdi tekrar" ifadelerini kullandı.

"BEN ÇAKMA DA KULLANIYORUM"

Kafa TV'deki programında konuşan Sayan, çakma ürün kullanmaktan çekinmediğini belirtti. Sayan, "5 bin, 10 bin euro vermeyin sakın. Ben çakma da kullanıyorum. Güzelse alıyorum, ne var be? Deli miyim ben? Parayı kolay kazanmıyorum" dedi.

Seda Sayan, ayrıca sahte çantaları da markaların ürettiğini iddia etti.

Sayan, birçok üründe çakma kullanabileceğini söylerken, saat konusunda ise bu tercihi yapmadığını belirtti.