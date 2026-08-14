Robbie Williams: Bana otizm teşhisi konuldu

Robbie Williams, kendisine otizm teşhisi konulduğunu açıkladı. 52 yaşındaki İngiliz şarkıcı, daha önce Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olduğunu paylaşmıştı, ancak şimdi aynı zamanda nörogelişimsel spektrum bozukluğuna da sahip olduğunu söyledi.

Bir etkinlikte konuşan ünlü şarkıcı, teşhisini "hapisten kurtulma kartı" olarak kullandığını belirtti. Williams, kendisini paniğe veya korkuya sürükleyebilecek şeyleri engellemek amacıyla "beynini yaratıcı olmak için eğitmeyi" öğrendiğini söyledi.

"BU TEŞHİS HOŞUMA GİTTİ"

"DEHB'im var ve ayrıca biraz otizmim olduğunu da yeni öğrendim, ki bu gerçekten çok hoşuma gitti, çünkü birçok şeyi açıklıyor" diyen sanatçı, "Bu benim artık hapisten kurtulma kartım ve yaptığım tüm tuhaf şeyler için sadece 'Özür dilerim, otizmliyim' diyorum" şeklinde konuştu.

"DEHB'li biri bir şeye yüzde 1000 oranında tamamen ve eksiksiz bir şekilde konsantre olabilir, ancak diğer her şeyde bunu başaramazsınız. Çocuklarıma sorun" diyen Williams, "Tamamen ve kesinlikle takıntılı olduğum şey, görüntüler yaratmak ve komik şeyler yapmak. Görüntüler ve komik şeyler yaratırken kendimi düşünmüyorum, çünkü beynim inanılmaz derecede yaratıcı ve dünyada paniklediğiniz veya korktuğunuz her şey hakkında yaratıcı olabilir" ifadesini kullandı.

"Örneğin, ne kadar çılgın olduğumu göstermek için, yakın zamanda bir uçakta oturuyordum ve 'Ya telekineziye sahip olsam ve saplantılı düşüncelerim uçağa kendi kendine düşmesini söylese' diye düşündüm" diyen şarkıcı, "Demek ki bu tür bir delilikle uğraşıyorum, beynimi doğaüstü güçlere sahip olmak ve uçak düşürmek gibi şeylerle uğraşmaktan daha iyi bir şey yapmaya alıştırmak en iyisi" diye konuştu.

OTİZM NEDİR?

Otizm, doğuştan gelen veya yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkan, sosyal iletişimde ve ilişkilerde zorluk, sınırlı ilgi alanları ve tekrarlayan davranışlarla kendini gösteren, ömür boyu süren bir nöro-gelişimsel farklılıktır. Bir hastalık değil, beynin çalışmasındaki farklı bir düzeni ifade eder. Konuşmanın geç başlaması, hiç konuşmama veya aynı kelimeleri tekrar etme; göz teması kurmada, başkalarının duygularını anlamakta ve arkadaşlık kurmakta zorlanma; aynı hareketleri yineleme ve rutinlere aşırı bağlılık gibi temel özellikleri vardır.