Özcan Deniz ve Samar Dadgar, tatilde aşk tazeledi

2023 yılında hayatlarını birleştiren şarkıcı Özcan Deniz ve modacı Samar Sadgar, tatilde yorgunluk atıyor.

Ünlü çift, son olarak çıktıkları mavi turda aşk dolu anlara imza attı.

TEKNE TATİLİNE ÇIKTILAR

Sıcak havanın keyfini çıkaran Özcan Deniz ile Samar Dadgar, teknede eğlenceli bir gün geçirdi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör سمر دادگر👩🏽‍🦱•Samar Deniz (@samar.dadgar)'in paylaştığı bir gönderi

Dadgar, tatil boyunca bol bol objektif karşısına geçerek o anları ölümsüzleştirdi.

"SEN BENİM KALBİMSİN"

Ayrıca eşiyle romantik anlar da yaşayan ve onu öpücüklere boğan Samar Dadgar, o anları sosyal medya hesabından "Sen benim kalbimsin" notuyla paylaştı. Bu paylaşıma kayıtsız kalmayan Özcan Deniz ise eşine kırmızı kalp emojisiyle karşılık verdi.



