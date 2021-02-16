16 Şubat 2021 Günlük Burç Yorumları
Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını 16 Şubat 2021'de neler bekliyor? Astrolog Duygu Demir 16 Şubat 2021'i yorumluyor: İşte günlük burç yorumları
Elele astroloji sayfalarında günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı, Çin astrolojisi, 16-21 Şubat haftalık burç yorumlarını bulabilirsiniz. İşte Astrolog Duygu Demir'in kaleminden 16 Şubat günlük burç yorumları:
KOÇ BURCU - 16 ŞUBAT 2021
Gün boyunca hayatın sizi desteklediğinizi hissedeceksiniz, iyi gelecektir. Akşam saatlerinde gerginlikler olası, kendinize dikkat edin.
BOĞA BURCU - 16 ŞUBAT 2021
Gün boyunca biraz daha kendi içinize dönmek, sizi mutlu eden konulara odaklanmak isteyebilirsiniz. Akşama doğru kendinizden bile beklemediğiniz bir tepki vermeniz olası, aman dikkat.
İKİZLER BURCU - 16 ŞUBAT 2021
Bugün sosyal ilişkileriniz ve çevrenizden istediğiniz desteği alabilir, girişimleriniz için iletişime geçtiğiniz bir gün olacak. Akşam saatlerine doğru bazı arkadaşlarınızla ilgili bir gerginlik yaşamanız olası.
YENGEÇ BURCU - 16 ŞUBAT 2021
Bugün çalışma hayatınızdaki tempo ve hızlı değişen gündemler sizi meşgul tutacak. Akşama doğru işteki gerginlikleri eve taşımayın.
ASLAN BURCU - 16 ŞUBAT 2021
Her şeye rağmen içinizi umut kaplayan bir gün olacak. Gelecek planları yapmak isteyeceksiniz. Akşama doğru bir aksilik olabilir.,
BAŞAK BURCU - 16 ŞUBAT 2021
Gün boyunca işler sizin istediğiniz tempoda ilerlemeyebilir, biraz daha sürüklendiğinizi hissedebilirsiniz. Akşama doğru finansal konularda ya da sizi korkutan bir temada bir endişeniz olabilir.
TERAZİ BURCU -16 ŞUBAT 2021
Bugün ilişkiler, beraber hareket etmek, ortaklaşa kararlar önemli olacak. Karşı tarafın hızına göre ilerlemeniz gerekebilir. Akşama doğru bir tartışma olasıdır, dikkat.
AKREP BURCU - 16 ŞUBAT 2021
İş temponuzun yoğun olduğu, kendinizi güçlü şekilde ifade etmek istediğiniz bir gün olacak. Beraber çalıştığınız kişilerle doğru iletişimde olmak önemli.
YAY BURCU -16 ŞUBAT 2021
İlişkiler ve flört alanına daha çok odaklanmak isteyeceksiniz, sizi mutlu eden konulara, çocuklara, hobilere daha çok vakit ayıracaksınız. Akşam saatleri biraz zorlayabilir.
OĞLAK BURCU - 16 ŞUBAT 2021
Evin içindeki işler bugün çokça vaktinizi alacak. Denge ve düzeni kurmak önemli olacak gibi duruyor. Akşama doğru eşyaların bozulması gibi, evde tartışma gibi bir durumla karşılaşabilirsiniz.
KOVA BURCU - 16 ŞUBAT 2021
Yoğun iletişim trafiğinin devam ettiği, hızlı ve çokça kararlar almanız gereken, zihninizin çok çalıştığı bir gün olacak. Akşam saatlerinde iletişim araçlarında bir sorun gerginlik olabilir.
BALIK BURCU - 16 ŞUBAT 2021
Bugün bir anda oluşan harcamalar sizi şaşırtabilir. Akşam saatlerine doğru kaynaklarınızı arttırmak isterken yaşadığınız gerginlik sizi biraz yoracak gibi duruyor. Aman dikkat.
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