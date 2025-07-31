1 Ağustos 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Akrep; Karışık bir gün. Ay sizin burcunuzda olduğu için bu size diğer burçlara göre küçük bir avantaj sağlar. Ayrıca Ay, Jüpiter’le güzel bir açı yapıyor; bu da seyahat arzunuzu ve iyimserliğinizi artırabilir. Yine de, olumsuz konuşanlar olacaktır.