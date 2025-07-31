2025 Ağustos ayı burç yorumları: Aşk, sağlık, kariyer... Burçları neler bekliyor?

Aylık burç yorumlarını merak edenleri buraya... Yeni bir aya merhaba diyoruz. Peki; Ağustos ayı astroloji açısından burçlara neler getiriyor? Ağustos ayı burç yorumları neler söylüyor? Ağustos ayında astroloji için önemli tarihler hangileri? Merak edilen bu soruları Astrolog Dilara Yıldızhan, Elele astroloji için yazdı... İşte Ağustos 2025 aylık burç yorumları!



2025 Ağustos ayı, bireysel cesaretin ve duygusal netliğin öne çıktığı enerjilerle geliyor. Aslan burcundaki Güneş, özgüveni artırırken ilişkilerde samimiyet ve yaratıcılık ön planda olacak. Dolunay, toplumsal farkındalık ve bireysel özgürlük konularını gündeme taşıyabilir. Merkür retrosu boyunca ise iletişimde aksaklıklara ve geçmiş meselelerin tekrar gündeme gelmesine açık olunmalı. Ay genelinde kalpten gelen kararlar başarı getirirken, sabit fikirli davranışlardan uzak durmak huzuru destekleyecektir.

Elele Online Astroloğu Dilara Yıldızhan

AĞUSTOS 2025 AYLIK BURÇ YORUMLARI



KOÇ BURCU AĞUSTOS 2025 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Koç, Ağustos ayında Koç burçlarını sosyal çevre, arkadaşlık ilişkileri, gruplar ve topluluklarla ilgili gelişmeler bekliyor. 9 Ağustos’ta gerçekleşecek dolunay, sosyal hayatınızda bazı tamamlanmalara veya değişimlere işaret edebilir. Bu dönem bazı arkadaşlıklar sonlanabilir ya da sosyal çevrenizde önemli bir farkındalık yaşayabilirsiniz. 12 Ağustos itibarıyla Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte aşk hayatınızda, flörtlerde, çocuklarla ilgili konularda yaşanan iletişim sorunları geride kalıyor. 23 Ağustos’ta yaşanacak yeni ay ile birlikte gündelik hayatınızda, iş ortamınızda ya da özel yaşamınızda ani gelişmeler ve başlangıçlar meydana gelebilir. Aşk hayatınızda sürpriz bir başlangıç da söz konusu olabilir.

BOĞA BURCU AĞUSTOS 2025 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Boğa, Ağustos ayı Boğa burçları için kariyer alanında netleşmeler ve ilerlemeler getiriyor. Ayın ilk günlerinde iş hayatınızda yaşanan belirsizliklerin son bulduğunu fark edebilirsiniz. Aşk, hobiler ve çocuklarla ilgili konularda ise maddi anlamda destekleyici gelişmeler kapınızı çalabilir. 12 Ağustos'ta Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte aile, ev, yakın çevre ve seyahatlerde yaşanan aksilikler artık sizi zorlamayacak. 23 Ağustos’taki yeni ay, ev ve aile yaşamında yeni bir sayfa açabilir. Aynı zamanda aşk, hobiler ya da çocuklarla ilgili ani bir gelişme sizi yeni bir başlangıca yönlendirebilir.



İKİZLER BURCU AĞUSTOS 2025 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili İkizler, Ağustos ayı finansal konularla başlıyor. Gelir, gider dengesi, yatırımlar ve maddi kaynaklar ön planda olacak. 9 Ağustos dolunayı ile birlikte yurt dışı bağlantılı işler, akademik planlar, seyahat veya hukuki konularda netleşmeler yaşanabilir. 12 Ağustos'tan itibaren Merkür retrosunun bitmesiyle yakın çevrenizle olan iletişiminiz rahatlıyor; kardeşler, komşular ve kısa seyahatlerdeki pürüzler artık gündemden düşüyor. 23 Ağustos yeni ayı ise ev, aile ve yerleşimle ilgili yeni bir başlangıca kapı aralayabilir. Ancak kararlarınızı verirken kararsızlık yaşamamaya dikkat etmelisiniz.

YENGEÇ BURCU AĞUSTOS 2025 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yengeç, Ağustos ayına kişisel görünüm ve maddi güvence alanlarında yenilenme hissiyle başlıyor. 9 Ağustos’taki dolunay, ortak finansal kaynaklar, vergi, kredi veya eşin maddi durumu gibi konularda tamamlanmaları gündeme getirebilir. 12 Ağustos'ta Merkür retrosunun bitmesiyle para konularında yaşanan aksilikler, gecikmeler veya iletişim sorunları geride kalıyor. 23 Ağustos'ta gerçekleşecek yeni ay ile birlikte yakın çevrenizle ilgili sürpriz gelişmeler, yeni bir eğitime başlama veya yeni bir sözleşme gündeme gelebilir.

ASLAN BURCU AĞUSTOS 2025 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Aslan, Ağustos ayı, içe dönme ve bireysel yenilenme isteğiyle başlıyor. Ayın ilk günlerinde kişisel bakım, imaj değişimi gibi konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. 9 Ağustos dolunayı ise evlilik, ilişki veya ortaklık konularında önemli kararlar almanıza neden olabilir. 12 Ağustos’ta sona erecek olan Merkür retrosu sayesinde iletişimde yaşanan sorunlar çözüme kavuşacak. 23 Ağustos’ta meydana gelecek yeni ay, maddi kaynaklarınızda yeni başlangıçlar yapmanızı sağlayabilir; bu süreçte beklenmedik fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

BAŞAK BURCU AĞUSTOS 2025 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Başak, Ağustos ayına sosyal çevreniz ve hedeflerinizle ilgili konularla giriş yapıyorsunuz. 9 Ağustos dolunayı, iş arkadaşlıkları, çalışma ortamı ve sağlık konularında bazı belirsizliklerin ortadan kalkmasına yardımcı olabilir. Günlük düzeninizde köklü bir değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. 12 Ağustos'ta Merkür retrosunun bitmesiyle birlikte hem zihinsel hem fiziksel olarak daha rahat hissedeceksiniz. Ayın en dikkat çeken günü olan 23 Ağustos yeni ayı ise sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Bu da demek oluyor ki kendinizi yenilemek, dış görünüşünüzde değişiklik yapmak ve yeni kararlar almak için güçlü bir başlangıç sizi bekliyor. Ancak sağlıkla ilgili ihmal ettiğiniz durumlara karşı dikkatli olmalısınız.

TERAZİ BURCU AĞUSTOS 2025 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Terazi, Ağustos ayına kariyer ve iş hayatına odaklanarak giriyor. 9 Ağustos dolunayı, aşk hayatınızda netleşmeler getirebilir; özellikle flörtler, hobiler veya çocuklarla ilgili meselelerde bazı sonuçlar alınabilir. 12 Ağustos’ta Merkür retrosunun bitmesiyle birlikte sosyal ilişkilerinizdeki tıkanıklıklar, yanlış anlaşılmalar sona eriyor. 23 Ağustos’ta gerçekleşecek yeni ay ile birlikte sosyal çevrenizi genişletebilir, yeni bir topluluğa katılabilir veya uzun vadeli hedefleriniz için adımlar atabilirsiniz. Aynı zamanda sağlığınızla ilgili konular da bu dönemde gündeme gelebilir.

AKREP BURCU AĞUSTOS 2025 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Akrep, Ağustos ayına yüksek öğrenim, yurt dışı bağlantılı işler, hukuki süreçler ya da medya alanındaki konularla giriş yapıyorsunuz. 9 Ağustos dolunayı, aile içi meselelerde veya gayrimenkulle ilgili konularda netleşmeler getirebilir. Ancak bu süreç biraz yoğun ve duygusal olabilir. 12 Ağustos’ta Merkür retrosunun bitmesiyle birlikte iş hayatınızdaki iletişim aksaklıkları sona erecek. 23 Ağustos’ta ise sosyal hayatınızda yeni gelişmeler yaşanabilir. Dernekler, topluluklar, arkadaşlık ilişkileri ya da iş çevrenizde sürpriz kararlar alabilirsiniz.

YAY BURCU AĞUSTOS 2025 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yay, Ağustos ayı ortak kaynaklar, miras, kredi, vergi gibi finansal konularla başlıyor. 9 Ağustos dolunayı ile birlikte yakın çevrenizle ilgili konular, kardeşler veya kısa yolculuklarla ilgili belirsizlikler netleşebilir. 12 Ağustos’tan itibaren, özellikle seyahat, eğitim ve hukuki konularda yaşanan iletişim sorunları sona eriyor. 23 Ağustos’ta gerçekleşecek yeni ay, kariyer hayatınızda aniden gelişen bir fırsatla yeni bir döneme geçiş yapmanıza yardımcı olabilir.

Sevgili Oğlak, Ağustos ayına ikili ilişkiler, ortaklıklar ve evlilik konularıyla başlıyor. 9 Ağustos dolunayı, maddi konularda uzun süredir devam eden bir belirsizliği ortadan kaldırabilir. 12 Ağustos’ta Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte hem finansal hem de ilişkisel anlamda yaşanan sorunlar çözülmeye başlayacak. 23 Ağustos’ta gerçekleşecek yeni ay ise size yurt dışı, eğitim, seyahat veya hukukla ilgili alanlarda yeni kapılar açabilir. Yeni bir sözleşme ya da yabancı bir bağlantı gündeminize gelebilir.

KOVA BURCU AĞUSTOS 2025 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Kova, Ağustos ayı, iş ve sağlık konularına odaklanarak başlıyor. 9 Ağustos dolunayı burcunuzda gerçekleşiyor ve bu da sizin için önemli bir tamamlanma ve farkındalık dönemi olabilir. İkili ilişkiler, evlilik veya ortaklıklar konusunda net kararlar alabilirsiniz. 12 Ağustos’tan sonra Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte iletişimde daha net olacaksınız. 23 Ağustos’ta Başak burcunda gerçekleşecek yeni ay, ortak finansal kaynaklar, sağlık ve ilişkilerde yeni bir süreci başlatabilir.

BALIK BURCU AĞUSTOS 2025 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Balık, Ağustos ayına aşk, çocuklar ve hobilerle ilgilenerek giriyor. 9 Ağustos dolunayı ile birlikte günlük düzeniniz, sağlığınız veya içsel dünyanızla ilgili bir konu netleşebilir. 12 Ağustos’ta Merkür retrosunun tamamlanması, iş ve sağlık konularında yaşanan iletişim sıkıntılarını sona erdirecek. 23 Ağustos’ta Başak burcunda gerçekleşecek yeni ay, ilişkiler, evlilik, ortaklık ve iş birlikleri konusunda yeni bir sayfa açmanıza yardımcı olabilir.

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