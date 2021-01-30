2021'de hangi burçlar var olma mücadelesi verecek?

2021 yılında bizleri neler beklediğini anlatan Astrolog Zeynep Turan, 2021 Mart'tan itibaren Türkiye'de büyük bir dönüşüm olacağını, tarımda turizmde dev adımlar atılacağını söyledi.

İşte Astrolog Zeynep Turan'ın 2021 yılında Türkiye'yi ve tüm dünyayı bekleyen gelişmeler ile ilgili yorumu...