Dünyaca ünlü astrologlar yaşadığımız bu yılın krizlerinin ne zaman biteceğini bizi daha hangi krizlerin beklediğini yorumluyorlar. Dünyaca ünlü astrologlar hem 2020 öncesinde yaptıkları yorumlar hem de 2020 içinde yorumları bütün dünya insanlarını ilgilendirecek durumda. Bu durumlarla nasıl baş edeceğiz, insanlık ne olacak gibi soruların cevaplarını ünlü astrologlardan dinliyoruz.

2020 yılı hiç beklenmediği şiddette dünya insanını sarstı. Uçak kazaları, depremler, pandemi, toplumsal olaylar derken 2020’nin yüksek tansiyonu hiç düşmedi. Peki dünya 2020’de hep böyle mi gidecek? Salgın ve felaketler dünyamızı ve bizleri tehdit etmeye devam edecek mi? Birçok astrolog 2020 yılının krizli bir yıl olacağını vurgulamışlardı. Peki şimdi nereye gidiyoruz, yaz nasıl geçecek?

Rus Astrolog Tatina Borch

Rusya’nın önde gelen astrologlarından Tatiana Borch, Merkür’ün Balık burcundan ayrıldığı tarih olan 11 Nisan’dan sonra koranavirüsün gerileceğini söylemişti. Evet, nispeten vaka sayıları gerilese de virüs hâlâ bizleri tehdit etmeye devam ediyor. Borch yalnızca pandeminin değil birçok krizin dünyayı sarsacağını belirtiyor. Bu yıl, en önemli iki astrolojik döngü sona eriyor. Jüpiter ile Satürn’ün kavşağı ile bağlantılı olan ilk döngü 240 yıl sürdü. İkinci döngü ise 2160 yıldan daha uzun süren bir döngü ve o da 2020 yılında sona eriyor. Dünya’nın ekseninin Balık burcundan Kova burcuna hareketi anlamına gelen değişiklik Kova Çağı’nın başlangıcı olarak anılıyor. Tahmini olarak bu yaz Kova Çağı’nın erken evresini yaşayacağız. Döngülerin sona ermesi çalkantılı küresel zamanları temsil ediyor, artık eski ekonomik ve politik sistemler yenileriyle yer değiştiriyor. Mevcut düzen sarsılıyor. Yakın gelecekte dünyanın birçok yerinde bu tür politik, ekonomik krizlerle karşılaşacağız. 2020 yazının da bu değişikliklerin hissedileceği, büyük olaylara gebe bir yaz olacağı tahmin ediliyor.





Jüpiter ile Satürn’ün kavşağı ile bağlantılı olan ilk döngü 240 yıl sürdü.

Dünyaca Ünlü Astrolog Susan Miller

Ünlü astrolog Susan Miller’a göre, yaşadığımız bu kriz -devasa finansal meseleler, kitlesel hareketler ve pandemi- güçlü bir gezegen olan Plüton’un etkisinden kaynaklanıyor. Bu yıl Oğlak’taki Plüton, Oğlak'taki Jüpiter ile birlikte, aynı işaretlerde 13 yıllık periyotta, nadiren altı derece içinde seyahat edecek. Jüpiter’in dokunduğu her şeyi genişlettiği bilinen bir olgu. Başka bir deyişle, Jüpiter, Plüton’un ortaya koyduğu ve çoğaltmak istediği şeyi güçlendirir ve az sayıda gezegen dokunduğu her şeyi Jüpiter’den daha hızlı çoğaltabilir. Miller’a göre virüsün ilkbaharın ilk yarısında şiddetleneceğini, ancak Haziran ayında başlayan yaz aylarında zayıf olacağını söylüyor. Fakat Miller’a göre bu tehdit ortadan kalkmayacak. Çalılarda saklanan bir yılan gibi, virüs uykuda kalacak ve eylül ayından itibaren başlayarak ve tüm kasım boyunca tekrar tehlike oluşturacak. 2020 yılının sonuna kadar bu tehdit devam edecek.

Astrolog Jessica Lanyadoo

Astrolog Jessica Lanyadoo Kasım 2019’da yaptığı bir açıklamada toplumsal bir düzeyde, hükümetlerin ve kurumların çökmeye başlayacağını, ama aynı zamanda küresel iklim kriziyle daha sert bir biçimde karşı karşıya kalacağımızı ve bunun birlikte dünya çapında kitlesel protesto ve ayaklanmaların olacağını vurgulamıştı. Bununla birlikte virüsün tüm dünyayı etkilemesiyle birlikte dünyasal kriz birçok alanda artış gösterdi. Birçok astroloğun yorumlarına baktığımızda 2020 yılı kriz zamanı olarak anılacaktır. Ama dünya bu krizden farklı bir dünya olarak çıkacak; politik, ekonomik birçok unsur değişikliğe uğrayacak. Yani artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu kriz zamanlarında yeni dünyanın nasıl olacağını, bizlerin neler beklediğini konuşmaya devam edeceğiz. 2020 yazı da büyük değişikliklerin zemininin hazırlandığı, önemli kurumların çöküşünün başladığı bir yaz olacak. Belki yazın büyük bir olay görülmeyecek ama sonbaharda gelecek olayların altyapısının derinleşmesi söz konusu olacak.