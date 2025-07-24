Nazan Öncel'den sağlık durumuyla ilgili açıklama

Nazan Öncel 20 Temmuz'da bir kez daha hastaneye kaldırıldı. Nazan Öncel'in danışmanı Yağız Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda usta sanatçının kalp krizi geçirdiğini açıklamıştı.

Sanatçının basın danışmanı Yağız Yılmaz, “Mayıs ayında anjiyo balon yapılarak iki stent takılan Nazan Öncel, sabaha karşı (dün) 04:30’da apar topar tekrar acile kaldırıldı. Yüksek nabız ve yüksek tansiyon bir stentle daha kontrol altına alınırken, sanatçının sağlık durumu stabil hale getirilmeye çalışılıyor” ifadelerini kullanmıştı.

NAZAN ÖNCEL'DEN HABER VAR

Hastaneye kaldırılan ve sevenlerini korkutan Nazan Öncel'in son sağlık durumuyla ilgili basın danışmanı Yağız Yılmaz, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"HABERLER GÜZEL"

Yılmaz, usta şarkıcının hayranlarına müjdeyi vererek; ''Haberler güzel.. Hayata bir gol daha attı kendileri, 'gitme buralardan' dediniz, dinledi. Sevginiz iyileştirdi'' notunu düştü.

NAZAN ÖNCEL'DEN PAYLAŞIM

Basın danışmanının ardından Nazan Öncel de Instagram'dan sağlığıyla ilgili mesaj yayımladı: