Her burcun kendine özgü farklılıkları bulunmaktadır. Tabii ki karakter ve fiziksel özelliklerin dışında bu ruhsal anlamda da kendini gösterir. Peki, burçlar bazında bakacak olursak hangi burç neden depresyona girer? Gelin yakından göz atalım...

Hayat her zaman en iyi yönünü ortaya çıkarmaz. Bazen madalyonun diğer yüzü de bize görünebilir. Depresyon kişiye göre farklılık gösterir. Örneğin bir kişi için evde kalıp, hiçbir şey yapmama fikri, yapabileceği en kötü şey olarak kabul edilirken, bir başkası için yalnız yaşamak fikri çok iyi gelebilir.



Yine bazı insanlar bazı durumlara karşı umursamaz olurken, bazıları da depresyonla beslenir.

BURÇLAR VE DEPRESYONA OLAN YATKINLIKLARI

KOÇ BURCU (21 Mart - 19 Nisan)

Koç, kendisine ilgi duyulmadığını hissettiğinde depresyona girer. Dikkatler üzerlerinde olmadığında ve onaylanmadıkları anladıklarında kendilerini derin bir çukurun içinde bulabilirler.

BOĞA BURCU (20 Nisan - 20 Mayıs)

Her şeyden kolay kolay sıkılma eğilimine sahip Boğa, önce farklı bir şeyler yaptıklarını düşünüp, sonra da heveslerini çabucak yitirirler. Yaptıklarının yanlış olduğunu bilmelerine rağmen yine de bundan vazgeçmezler.

İKİZLER BURCU (21 Mayıs - 20 Haziran)

Kalp kırıklığı İkizler'i depresyona sokar. Asla ihanetten hoşlanmazlar. Bir ömür boyu uğradıkları ihaneti ve yitirdikleri sevgi tohumlarını hep kalplerinde taşırlar. Gülüyor olsalar da, unutmayın: İkizler, "Palyaçonun Gözyaşları" insanlarıdır. Taktıkları maske onların içindeki acıyı gizler.

YENGEÇ BURCU (21 Haziran - 22 Temmuz)

Yengeçler iyi görünmek ister. Onlar için dış görünüş önemlidir. Eğer iyi göründüklerini düşünmezlerse depresyona girerler. Evet, kulağa yüzeysel gelebilir ama ideal bir görünüme kavuşmak isterler.

ASLAN BURCU (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Aslanlar her zaman istedikleri olsun ister Sevdikleri kişinin onları beğenmelerini isterler. Yine fikirlerinin de beğenilmesini ister. İşler planlandığı şekilde gitmediğinde depresyona girerler. Ayrıca üzüntülerini de bilmenizi ve anlamanızı beklerler.

BAŞAK BURCU (23 Ağustos - 22 Eylül)

Kafalarında çok fazla kurgusal senaryolar yaratma eğiliminde olan Başaklar sürekli düşünürler. Her zaman felaket senaryoları yazarlar ve kötü anlar yaşayacaklarını düşünürler. Bu da kendilerini ağır bir depresyona sokabilir.

TERAZİ BURCU (23 Eylül - 22 Ekim)

Burçların kontrol delisi olan Teraziler eğer bu durumu oluşturamazlarsa bunalıma girerler. Hayatlarını kontrol edemediklerini hissettiklerinde de adeta çıldırırlar. Çok hassas ve kolay incinen Teraziler depresyona eğilimli olabilir.

AKREP BURCU (23 Ekim - 21 Kasım)

Akrep'ler korkusuzca yaşamak isterler. Korku eğer hayatlarına girdiyse depresyona eğilimli olabilirler. Bu burcun insanları istediklerini yaparak, çabalarının da karşılığını almaktan zevk alırlar. Bu karşılığı almadıkları takdirde de korkular devreye girer. Yine ölüm ve sevdikleri bir durumun bitme korkusu da onları bunalıma sürükleyebilir.

YAY BURCU (22 Kasım - 21 Aralık)

Uzun süre yalnız kalacakları fikri, maceracı Yay için büyük bir depresyon tetikleyicisidir. Aslında bazı durumlarda da yalnız kalmayı çok seven Yay burcu insanları ancak eğer söz konusu çok uzun süre yalnız kalmaksa endişeye kapılır. Etraflarında çok uzun zaman kimse kalmadığı taktirde kolayca depresyona girebilirler.

OĞLAK BURCU (22 Aralık - 19 Ocak)

Yaşlanma düşüncesi Oğlak burcunu çok endişelendirir. Bunun doğal bir süreç olduğunu asla kabul etmezler. Her zaman zorluklara karşı savaşma yeteneğine sahip Oğlaklar, sözkonusu yaşlanmak olduğunda depresyona girerler. Bu nedenle de estetik ameliyatı olanlar en çok bu burçtan çıkar.

KOVA BURCU (20 Ocak - 18 Şubat)

Kovalar, yanıldıklarının söylenmesine pek alışık değillerdir. Bu nedenle, haklı olmadıklarının ima edilmesi bile onları çok üzer. Bunun için kendilerini haklı çıkarmak için çaba harcarlar. Mücadelenin kendisi onları zayıflatır, kendilerini savunmak onları bir adım aşağı çeker. Karşılarındaki ikna edemedikleri takdirde depresyona girebilirler.

BALIK BURCU (19 Şubat - 20 Mart)

Düzen ve gelenek tutkunu Balık Burcu ailelerine çok önem verir. Kan bağları onlar için çok önemlidir. Ailelerinde bir anlaşmazlık olduğunda çok mutsuz olurlar ve bunalım onlar için başlar. Hassas bir yapıya sahip olan Balıklar, aile yaşamları yoldan çıkmış gibi göründüğünde depresyona girebilirler.

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