İkizler burcu kıskandığını nasıl belli eder?

Eğer ikizler burcu ile flört ediyorsanız onları kıskandırmamaya özen gösterin. İkizler burcu kıskanmak istemez onlara oyun oynanmasından rahatsızlık duyar bu yüzden bunu yaparken iki kere düşünün. Peki ikizler burcu kıskandığını nasıl belli eder? İşte yanıtı...

1. Seninle ilişkisini kesebilir

Çizgiyi aştığınızı hissettiğinde bir İkizler burcunun yapacağı ünlü hareketlerden biri sizi hayatından çıkarmaktır. Size güvenemezse veya onu derinden incitmişseniz, kendini bu şekilde korumaya çalışacaktır. O rahatsız edici duygularla yaptığının aynısını seninle yapacak - sana sırtını dönecek.

2. Durumu tersine çevirebilir

İkizler burcu kıskandığını hissederse bir anda durumu tersine çevirebilir ve hikaye yazıp sizi kıskandırmaya çalışabilir bu yüzden onu kıskandırırken tekrar düşünün.

3. Çok sinirlenebilir

İkizler burcu kıskanırsa çok sinirlenebilir hatta çileden çıkabilir bu yüzden onları kıskandırırken iki kez düşünün emin olun onlarla kavga etmek istemiceksiniz.