Dolunay Karaca ve Berna Atay’dan gün gün Mart 2017 astroloji yorumları...

1 Mart 2017, Çarşamba

Ay, Koç burcunda. Bir yanına Venüs’ü Mars’ı almış, diğer yanında Uranüs, güçlü bir kavuşum açısı içerisinde başlıyoruz. Gayet motive edici etkiler hakim gökyüzünde, Koç burcunda ilerlemesine devam eden Ay, ateşli ve hevesli enerjisiyle dışa dönük bir ruh hali veriyor. Plüton ve Jüpiter’le ise sert açıda, dolayısıyla her an bir kavgaya karışabilir durumdayız.



2 Mart 2017, Perşembe

Bugün Ay, Boğa burcunda. Huzur arayışı içerisindeyiz. Ay ve Satürn arasında olumlu bir açı mevcut. Evet yeni güne motivasyonumuz ve sorumluluklarımızın bilincinde başlıyoruz. Ağır ve temkinli hareket etmekten hoşlanıyoruz. Maddi ve somut olana ilgimiz artarken, önceliklerimizi belirlemek ve karşımızdaki kişilere kendimizi doğru ifade etmek, işimizi kolaylaştıracaktır.



3 Mart 2017, Cuma

Ay’ın yüceldiği Boğa burcunda hareketine devam etmesiyle güzel bir cuma gününe merhaba diyoruz. Güneş ve Plüton’dan olumlu açıda olan Ay, duygularımızda istikrarlı, kendine güvenen, başlattığı işi sonuna kadar götürebilecek bir yapıya işaret ediyor. Para, banka, finans, bütçe konularıyla ilgilenebilir, zevklere aşırı düşkünlük sergileyebiliriz.



4 Mart 2017, Cumartesi

Sabah saatlerinde boşlukta devam eden Ay, saat 13.00 itibarıyla İkizler burcuna geçiş yapıyor. Yazı yazmak, konuşma yapmak, bilgilerimizi etrafa duyurmak, haberleşmeler, sohbetler artabilir. Kısa seyahatler açısından uygun bir gün. Geziler düzenlemek, sosyalleşmek için ideal. Neptün ve Merkür kavuşumu dikkat çekiyor bugün ve onlara eşlik eden bir de Güneş kavuşumu mevcut gökyüzünde. İlham veren sözcükler, ideallerimizi gerçekleştirmeye yardımcı bugün.



5 Mart 2017, Pazar

Çok farklı etkilere açık bir gündeyiz. Ay, İkizler burcunda. Duygularda abartılara açıkken, bir yandan mantığımızla uymayan bizi gerçeklerden uzaklaştıran durumlar söz konusu. Fikirlerimiz için mücadele tarzımız farklı bugün. Yolu kestirmeden değil de, uzatarak göstermek sadece zaman kaybı olacaktır. Ayaklarımız yere sağlam basmıyor, sürekli fikir üretiyor ve fikir değiştiriyoruz. Venüs Retro hareketine başladı.



6 Mart 2017, Pazartesi

Bugün özellikle sabah saatlerinde elimizdeki işlere odaklanmak, bir an önce düzenlemeler yapmakla meşgul olabiliriz. Yeni bir işe veya projeye başlamak için öğleden sonraki saatler tercih edilmeli, Ay Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Ev ve aile konuları vurgu yaparken, yanımızda çalışanlar veya iş arkadaşlarımız, çevremizdeki kişilere olan anaç ve korumacı tavrımız dikkatlerden kaçmıyor olacak.



7 Mart 2017, Salı

Ay, Yengeç burcunda hareketine devam ediyor. Güneş ve Merkür tam kavuşum yani cazimi durumdalar. Merkür, Güneş’in kalbinde de diyebiliriz buna. Dilek dilemek, sözlerimizi gerçeğe dönüştürmek için çok iyi etkiler altındayız. Hayal ettikleriniz bir bir olabilir bugün. Ay ve Güneş arasındaki uyumlu açı da tutarlı ve bir o kadar da ılıman bir yapıya büründüğümüzü hatırlatıyor olacak. Başlattığımız işlerde yol katetmek açısından değerlendirebiliriz.



8 Mart 2017, Çarşamba

Ay, Yengeç burcunun son derecelerinde. Duygusal güvenlik ihtiyacı yüksek. Aile bağlarını güçlendirmek ve sevdiklerimizle birlikte olmak istiyoruz. Gergin açılar bizi biraz netlikten uzaklaştırabilir. Bugün özellikle eskileri düşünüp, intikam alma duygusundan uzak durmalıyız. Kendimize ve sevdiklerimize zarar verebiliriz. Sağduyulu olmakta fayda var.



9 Mart 2017, Perşembe

Ay, tüm gün Aslan burcunda. Risk almayı seven, gözüpek, spontane, ışıklar altında olmak isteyeceğimiz bir güne merhaba diyoruz. Düne nazaran açılar daha yumuşak; Ay ve Venüs arasındaki ılıman açı bütün olumsuzlukların üstünü örtüyor ve sevgiyi yüreğimizde hissetmemize olanak sağlıyor. Bu güzel açıyı aşk ve ilişkiler adına değerlendirebiliriz. Ya da kırgınlık, küslük olan kişilerle barış sağlayabiliriz.



10 Mart 2017, Cuma

Mars, Boğa burcuna geçiş yaptı. Ağır hareket etmeyi seven, sakinlik ve huzur arayışındaki Boğa burcuna pek uymayan ve burada rahat edemeyen Mars, esneklikten yoksunluk verebilir bizlere, sabit ve inatçı bir tutumda olabiliriz. Ay ve Mars arasında ise uyumlu bir açı mevcut; koruma ve sahiplenme duygumuz yüksek, motivasyonumuz mücadele. Ay, Aslan burcunda.

11 Mart 2017, Cumartesi

Ay, Başak burcunda. Evde ofiste bulunduğumuz her yerde titizliğe ve hijyene önem veriyoruz. Detaylarla ilgilenmek, dolap düzenlemek, temizlik yapmak, rafları çekmeceleri boşaltmak için uygun bir gün. Düzen ve tertip ön planda. Pratik ve çözüm odaklıyız. Güneş ve Merkür kavuşumu ikna edici olduğumuzu vurguluyor bugün. Sözlerimizde keskin olabiliriz.



12 Mart 2017, Pazar

Sürpriz haberler alabiliriz. Başak burcunda bir dolunay meydana geliyor saat 17.00 civarı, beklenmedik şeyler olabilir, gerginlikten ve stresten arınmak iyi olacak. Bazı konularda kopmalar, bitişler yaşanabilir. Başak burcu sağlık ve hizmet konularıyla ilişkilendirilir. Bu alanda dikkat edilmesi gereken bir gün olacak. İkili ilişkilerde karşı tarafın fazla hayalperest oluşu, ayaklarının yere sağlam basmaması sinirlerimizi bozabilir.



13 Mart 2017, Pazartesi

Ay, Terazi burcunda. Uyum, zarafet, adalet duygularımız yüksek. Haftaya Satürn’ün gergin açılarıyla başlamak, bizleri biraz duygulardan uzak, kısıtlanmış ve disipline edici duruma sokabilir. İş konuşuyor, iş düşünüyoruz bugün tamamen. ‘Yapılacaklar listemiz’ ise hayli kabarık olabilir. Bir yanımız huzur ararken diğer yanımız kontrollü ve mesafeli.



14 Mart 2017, Salı

Ay, Terazi burcunda devam ediyor. Ay ve Jüpiter kavuşumda. İki iyicil bir arada. Her şey çok güzel olacak algısı hakim; Aman dikkat abartıya kaçmayalım, her şey tadında olursa, daha sağlam ve istikrarlı olabiliriz. Bir şeyleri değiştirmeye, yolunda gitmeyeni göndermeye hazır gibiyiz. Ay’ın Venüs’le karşıt açısı, Plüton’la ise kare açısı; bazı zorlayıcı durumların etkin olduğunu vurguluyor. İyimser kalmak, iyimser bakmak ise her zaman kazandırır, unutmayalım.



15 Mart 2017, Çarşamba

Öğlen 12.00’den itibaren Ay boşlukta kalacak. Yeni bir işe başlamak için sabah erken saatler veya akşamüstü 18.00 sonrası tercih edilmeli. Bu aralıkta başlanan işlerde ilerleme kaydedemeyebiliriz. Elimizdeki işleri bitirmek için fırsatlar var bugün. Estetik gerektiren konularda, dekor ve düzenleme gerektiren işlerde faydalı çalışmalar yapabiliriz. Akşamüstü Ay Akrep burcuna geçiş yapıyor.



16 Mart 2017, Perşembe

Ay tüm gün Akrep burcunda. Neptün ile uyumlu açıda. Ayrıca bugün Satürn ve Uranüs arasında da üçgen yani uyumlu açı mevcut. Eskiyle yeniyi bir araya getirebilme, eskiye form verebilme, yaratıcılık gerektiren işlerde başarılı olabiliriz. Akrep burcu, araştırma ve derine inmekle alakalıdır. Yüzeysellikten uzak, içinde olduğumuz durumları olayları hissederek yaşamak bugünün teması.



17 Mart 2017, Cuma

Ay, Akrep Burcunda devam ediyor. Otorite figürleriyle iyi ilişkiler içerisinde olacağımız bir gün. Kadın-erkek ilişkileri de aynı şekilde uyumlu ve dengede. Kişileri değiştirmek yerine onlara bakış açınızı değiştirdiğiniz takdirde her şeyin çok daha kolay çözümlenebileceği bir gün yaşayabilirsiniz. Dedektif gibi her şeyi incelemek ve nedenlerini araştırmak isteyebiliriz bugün.



18 Mart 2017, Cumartesi

Ay, Yay burcuna geçti. Gökyüzünde bugün açılar çok rahatlatıcı. Genellikle uyumlu, dengeli, huzurlu hissedebileceğimiz bir ruh halindeyiz. Yay burcu açık havada yürüyüşler, spor faaliyetleri, özgürce dolaşabilmek ve bolca bilgi edinmek amacıyla kitaplar okumak için elverişli bir gün sunuyor bize. Keyifli bir cumartesi olsun hepimiz için.



19 Mart 2017, Pazar

Ay, Yay burcunda devam ediyor. Güzel konuşmak, kendimizi iyi ifade edebilmek, sanatsal faaliyetlerle ilgilenmek ve bolca dinlenmek için ideal bir gün. Venüs ve Merkür’le uyumlu açısı bulunan Ay, Neptün’le kare yani sert açıda. Hayal kırıklığı yaratacak olaylarla karşılaşabilir, Maneviyattan çok aksiyon almaya yönelebiliriz. Olaylara bakış açımız sıra dışı bugün.



20 Mart 2017, Pazartesi

Değişken ruh halimiz ve bağımsızlık isteğimiz kısıtlanabilir. Ay, Yay burcunda hareket ediyor. Saat 18.00’den itibaren Oğlak burcuna geçiş yapacak. Satürn ile kavuşum halinde. Soğuk ve katı duygular, etrafımızdakileri anlamamıza sebep olabilir. Ciddi ve ağırbaşlı olmamız ise özellikle iş konularında işimize yarayacaktır.



21 Mart 2017, Salı

İçe kapanık bir ruh haline bürünebiliriz. Sorumluluklarımızın bilincinde davranırsak kazanan taraftayız demektir bugün. Ay tüm gün Oğlak burcunda. Mücadele yönümüz ise güçlü olacak. İstediklerimizi almak için var gücümüzle atak davranabileceğiz. Büyük fikirler üretmek ve entelektüel bakış açısı geliştirmek için de uygun bir gündeyiz. Güneş Koç burcunda.



22 Mart 2017, Çarşamba

Gökyüzünde zor açılar hakim. Ay, Oğlak burcunda devam ediyor. Ay ve Plüton kavuşumda. Diğer açılarda sert. Gerginliklerden ve stresten uzak durmamız hayrımıza olacaktır. Bir süredir geri giden Venüs ise Güneş ile kavuşumda olacak. Sevmek ve sevilmek arzumuz artış gösterebilir. Güneş Koç burcundayken; aceleci, çocuksu, spontane, sportif ve lider hallerimiz başrolde.



23 Mart 2017, Perşembe

Küçük hareketlerin büyük sonuçlar doğurabileceği bir gündeyiz. Ay, Kova burcunda. İdealist, yaratıcı ve özgürlüğümüze düşkünüz. Keyifli bir gün. Ilıman açılar var. Yalnız arkadaş çevrelerimizdeki gerginliklere tolerans göstermeli ve sakinliğimizi korumalıyız. İlişkiler için iddialı bir gün. Çabuk karar almadan önce düşünmeliyiz.



24 Mart 2017, Cuma

Parasal yatırımlar yapmadan önce dikkatli olmalıyız. Abartıya kaçmamak ve naif tutumumuzu sabitlemek bizler için iyi olacaktır. Ay, tüm gün Kova burcunda devam ediyor. Felsefik ve entelektüel bakış açısı geliştirmemiz bizleri bir adım yukarı taşımaya yardımcı bugün. Ev ve aile konularında sıra dışı haberlerle şaşırabilir, çevremizden ilgi bekleyebiliriz.



25 Mart 2017, Cumartesi

Güne Ay boşlukta başlıyoruz. Saat 13.00 itibarıyla Balık burcunda hareketine devam edecek. Başlayacağımız işleri bu saatten sonrasına organize etmek yararımıza olacak. Geçmiş konulara takılmayıp, önümüze bakmalı ve eskiyi geride bırakmayı öğrenmeliyiz. Ay, Balık burcundayken duygularımızda artış görülebilir.



26 Mart 2017, Pazar

Şifalanmak adına güzel bir gün. Ay, Balık burcunda. Dua etmek, şükretmek, meditasyon yapmak, manevi çalışmalara yönelmek ve belki biraz içimize çekilmek iyi gelecektir. Uranüs ve Merkür tam kavuşum yapıyorlar bugün. Radikal kararlar alabilir; özgürce söylemek istediklerimizi aktarabiliriz. Çarpıcı bir kavrama zekasına sahibiz. Yeni şeyler öğrenmek için ideal bir zaman.



27 Mart 2017, Pazartesi

Bugün Ay, Balık burcunda ve boşlukta olacak. Pazartesi sendromuna kapılmamak elde değil. Bunu bertaraf etmek ise bizlere düşüyor. Elimizdeki işlere sarılmak ve kendi kendimizi motive etmek iyi bir çıkış yolu olacaktır. Hayal kurmak, geleceğe yönelik planlar yapmak ve bunlarla mutlu olma zamanı.



28 Mart 2017, Salı

Sabah erken saatlerde; 5.00 civarı Koç burcunda bir yeni ay oluşumu var. Bu yeni ay esnasında Balık burcu yükseliyor. Şans noktası ve Neptün Balık’ta. Yeni aylar, yeni şeyler başlatmak, tohum atmak, bir girişimde bulunmak için ideal zamanlar. Koç gibi öncü bir burçta yeni şeylere başlamak için atak davranabiliriz. Özellikle yaratıcılığımızı işin içine katmak son derece önemli olacak.



29 Mart 2017, Çarşamba

Ay, tüm gün Koç burcunda. Enerji dolu ve cesur davranabileceğimiz bir gün. Ay’ın almış olduğu açılar gayet verimli. Venüs ve Merkür’le kavuşum yapıyor. Satürn ile üçgen uyumlu açısı var. Güzel konuşmak, sevgi dolu ve içten davranarak insanları çevremizi kendimize mıknatıs gibi çekebiliriz. Başladığımız işlerde sorumluluk alarak sağlam adımlar atabiliriz.



30 Mart 2017, Perşembe

Ay, Boğa burcuna geçiş yaptı. Koç burcunun enerjik yapısından sonra daha sakin ve huzurlu olmak isteyebileceğimiz bir gün. Fakat Ay ve Mars arasında kavuşum var; dolayısıyla sakin kalmak zor olabilir. İstemeden kalp kırabilir, gereksiz çıkışlar yapabiliriz. Aman dikkat ! Bu enerjiyi başka yöne dağıtmak elimizdeki işlerimize odaklanmak ve mücadelemizi başka konulara yöneltmek faydalı olacak.



31 Mart 2017, Cuma

Stresten uzaklaşıp, hafta sonu ne yapacağımızı düşünmek ve planlar yapmak açısından değerlendirebileceğimiz bir gün. Ay, Boğa burcunda ve Plüton’la uyumlu açıda. Kendimizi güçlü hissedebilir, değiştirmek istediğimiz şeyler için inisiyatif alabiliriz. Yalnız bugün iştahımız açık, yediklerimize içtiklerimize dikkat etmekte fayda var.