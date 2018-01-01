Rüyada nar görmek maddi kazançtan hayırlı bir evliliğe, refaha çıkmaktan çocuk sahibi olmaya kadar farklı anlamlara gelebilmektedir. Rüyanın nasıl görüldüğüne göre bazen de oldukça olumsuz anlamları vardır. Peki siz rüyanızı nasıl gördünüz? Rüyasında nar görenleri böyle alalım.

Nar birçok kültürde bereketi ve bolluğu temsil eder. Rüya yorumları açısından nar iyiye işarettir. Rüyada nar görmek olası bir evliliğe, doğacak bir çocuğa, zenginleşmeye, bir yerden gelecek yüklü bir paraya, ev sahibi olmaya işarettir. Birçok rüya yorumcusuna ve İslam alimine göre nar maddi kazanca ve ticarete işaret eder. Ancak rüyada nar görmek, tek bir anlama gelmez. Anlam, rüyanızdaki narı nasıl gördüğünüzde saklıdır. Rüyanız şimdiden hayrolsun diyelim.





Rüyada Nar Yemek

Rüyada nar yemek birbirinden farklı anlamlara geliyor. Rüyanın yorumu, narın tadının nasıl olduğundan, nar yiyen kişinin nasıl bir nar sevdiğine hatta narın mevsimi olup olmamasına kadar değişiklik gösteriyor. Ekşi nar yemek mevsimi olsun olmasın haksız kazanca işaret ederken, tatlı nar yemenin anlamı narın mevsimine göre değişir.





Rüyada Ekşi Nar Yemek

Rüyada nar görmek genelde iyiye yorulur. Ancak rüyada ekşi nar yemenin anlamları pek hayırlı değildir. Kişinin hak etmediği bir kazancın peşinde koştuğuna, haksız bir paraya sahip olduğuna ya da birilerinin hakkını yediğine delalettir. Ancak kişi ekşi narı severek yiyorsa o zaman anlam değişir. Bu kez de mal varlığının artışına ve şöhrete kavuşacağına işaret eder.





Rüyada Tatlı Nar Yemek

Rüyada nar görmek eğer o nar yeniyorsa ve tadı güzelse çok iyi haberlere işarettir. Evliliğe, zenginliğe, yeni bir bebeğe, huzura ve mutluluğa işarettir. Bazı yorumcular, tatlı nar yemeyi zengin bir kimse ile evlilik şeklinde yorumlamıştır. Bazı yorumcular ise iyi ahlaka, haklı kazanca, birikime yormuştur. Ancak nar mevsimi dışında yeniyorsa kaba kuvvet anlamına da gelebilir, bu durumda edilecek bir kavga olarak yorumlanır.





Rüyada yenen narın tadının güzel olması iyiye işarettir.





Rüyada Nar Kabuğu Yemek

Rüyada nar kabuğu yemek hayırlı anlamlara yorulur. Şifa bulmak, güzel haberler almak ve hayırlı bir kısmet gibi anlamları vardır. Kişi bu rüyayı görmeden önce zor günler geçiriyorsa, bu rüya zor günlerin bittiğinin habercisidir. Hasta ise şifa bulacak, evlenmek istiyorsa hayırlı biri ile evlenecek, haber bekliyorsa beklediği haberi en güzel şekilde alacaktır. Rüyada nar görmek, nar kabuğu yeniyorsa çok hayırlı olarak yorumlanır.





Rüyada Nar Toplamak

Rüyada nar görmek birçok açıdan çift anlamlıdır. Eğer rüya gören kişi nar topluyorsa bu hem iyi hem kötü yorumlanabilir. Birçok rüya yorumcusu toplanan narın ne durumda olduğuna göre anlamın değişeceğini söylemektedir. Toplanan nar, henüz olgunlaşmamışsa bu durum işlerin kötüye gideceğine işaret olarak yorumlanır. Fakirliğe düşüleceği, büyük bir borca girileceği ya da bir hastalık söz konusu olacağı gibi olumsuz yorumlar söz konusudur. Ancak nar olgunlaşmış bir nar ise bu durumda nar toplayan kişi şifa ve zenginlik bulacaktır.





Rüyada Nar Ağacı Görmek

Rüyada nar görmek genellikle maddi kazanca ve ticarete yorumlanır. Bu yüzden nar ağacı görmek de ticaret ve maddi kazanç ile ilişkili olarak yorumlanır. Nar ağacının kendisi, rüya tabirlerinde yüce gönüllülük, refah, maddi açıdan feraha ermek gibi anlamlar taşır. Özellikle nar ağacının henüz fidan halinde olması, bir umudun filizlenmesi gibi hayatınızda güzel günlerin filiz vereceğine işaret olarak yorumlanır. Yaşanan sıkıntılı günlerin, zorlukların son bulacağının; refah ve huzur dolu günlerin geleceğinin bir habercisidir. Eğer nar ağacı yetişkin bir ağaçsa yüce gönüllü bir tanıdık veya akrabadan gelecek bir yardımın madden bir rahatlama sağlayacağı, bir borç söz konusu ise bu yardım ile o borcun kapatılacağını gösterir.





