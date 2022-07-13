Ay burcu nedir? Ay burcu nasıl hesaplanır? Ay burcu neyi temsil eder?

Son zamanlarda oldukça popüler olan burç hesaplama işlemleri sıklıkla internette araştırılıyor. Temelde incelendiğinde Güneş Burcu hesaplamasının yanı sıra farklı gezegenlere göre burç hesaplamalarının yapılması da kişilerin merakını artırıyor. Eskiden yalnızca güneş burcu üzerinden burç hesaplaması yapan kişiler, günümüzde ay burcu başta olmak üzere farklı gezegenlere göre burçlarını da hesaplama yoluna gidiyor. Peki ay burcu nedir? Nasıl hesaplanır? Ay burcu neyi temsil eder? Tüm bilgileriyle ay burcu...

Ay burcu neyi temsil eder?

Pek çok kişinin aklında ay burcunun hesaplanması ne işe yarar, sorusu dönüyor. Bu bağlamda incelendiğinde Ay burcunu hesaplamanın avantajları şu şekilde sıralanabiliyor:

Ay burcunun duygusal dünyayı yansıtması sebebiyle bu burcun hesaplanması kişinin duygusal anlamda verdiği reaksiyonları tespit etmeye yarıyor.

Duygusal anlamda sinirleri ve yeterlilikleri tespit noktasında bu burcun hesaplanması fikir sahibi olmaya olanak tanıyor.

Kişinin en derin duygularının anlaşılması bu burcun hesaplaması sayesinde sağlanabiliyor.

Doğum haritasındaki diğer gezegenler ve etkileri hakkında duygusal bakış açısı bu sayede yorumlanabiliyor.

Ay burcunun hesaplanması insan ilişkilerinin daha sağlıklı ilerleyebilmesine de olanak sağlıyor.



Ay burcu hesaplamanın sağladığı pek çok avantajın yanı sıra bu burcun hesaplanması sonucunda kişilerin hem kendilerinin hem de karşısındaki kişilerin içsel duyguları hakkında fikir sahibi olması mümkün oluyor. Özellikle bir ilişki içerisinde olan kişilerin Ay burcu hesaplamasını yaptıkları görülebiliyor. Karşılıklı anlaşmanın ve empatinin sağlanabilmesi adına bu içsel duyguların öğrenilmesi ilişkilerde kurtarıcı rol oynayabiliyor.

Ay burcunun özellikleri nelerdir?

Herkese gezegenin burcunda olduğu gibi Ay burcunun da yansıtmış olduğu kişilik özellikleri bulunuyor. Bu özellikleri bir şekilde sıralamak mümkün oluyor:

Kişinin özel benliğini ve motivasyonlarını belirlenmesi Ay burcuna bağlı olarak gerçekleşiyor.

Neyin size harekete geçireceği ya da ilişkilerinizde neye ihtiyacınız olduğu konusu da Ay burcunun belirlediği özellikler arasında yer alıyor.

Başkalarının size dair bilmediği gerçekler Ay burcunuz içerisinde gizleniyor.

Ay burcu bir nevi iç sesiniz olarak görmeniz de mümkün oluyor. Ay burcunuz, neyi düşündüğünüzü ve neyi hissettiğinizi yansıtıyor.

Takıntılarınız, özlemleriniz, korkularınız da Ay burcunun belirlediği özellikler arasında yer alıyor.



Ay burcunun belirlemiş olduğu pek çok özellik bulunuyor. Bu özelliklerin yanı sıra Ay burcunu bilmenin kişileri samimi bir şekilde anlamaya yardımcı olduğu da biliniyor. Bu bağlamda kişilerin insanlarla olan ilişkilerini çok daha kuvvetli bir hale getirebilmek adına hem kendisinin hem de karşısındakilerin Ay burcunu bilmesi oldukça etkili oluyor.

Ay burcu nasıl hesaplanır?

Ay burcunu hesaplayabilmek için belli başlı bilgilerin bilinmesi gerekiyor. Astroloji severlerin yakından takip ettikleri Ay burcu nasıl bulunur, konusu sıklıkla araştırılıyor. Kişilerin doğum tarihlerine ve doğdukları saate göre normal burcunu ve yükselen burcunu bulabildiği biliniyor.

Günümüzde Güneş burcunun ve yükselen burcunun haricinde diğer gezegenlerin de burçlarının hesaplandığı biliniyor. Her bir gezegenin kişinin hayatı ve karakteri hakkında farklı noktalara değiniyor olması bu durum sebep oluyor. Ay burcunun kişilerin içsel duygularına değinmesi sebebiyle de Ay burcu hesaplama yoluna gidilebiliyor. Ay burcunu hesaplamak isteyen kişilerin doğum tarihlerini, doğum saatlerini ve doğum yerlerini hesaplayıcıya girmesi gerekiyor.

Karakter belirlemede ve davranışların belirlenmesinde büyük bir rol oynayan Ay burcunun astrolojik olaylarla ilgilenen kişilerin ilgi odağı olduğu biliniyor. Peki, ay burcu hesaplamanın ne gibi bir faydası oluyor?

İkili ilişkilerde karşılıklı duygusal alışverişin anlaşılması noktasında Ay burcunun hesaplanması büyük bir fayda sağlıyor.

Karşımızdaki kişinin en derin duygularını anlayabilmek adına Ay burcunu incelediğimizde büyük ölçüde fikir sahibi olunabiliyor.

Ay’ın bulunduğu burca ve konuma bağlı olarak kişinin karakteristik özellikleri ve genel mizacı anlaşılabiliyor.







