Yoğun bakımda tedavi görmüştü! Ufuk Özkan'dan günler sonra yeni fotoğraf

"Geniş Aile" dizisindeki 'Cevahir' karakteriyle geniş kitlelerce tanınan ve iki yıl önce siroz nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşayan 50 yaşındaki oyuncu Ufuk Özkan hakkında geçen ay endişe verici bir iddia ortaya atıldı.

Oyuncunun, İstanbul Beşiktaş'taki evinde ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu ve bu nedenle hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü. Bu iddiaların ardından, Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, ağabeyinin kısa bir süre yoğun bakımda tedavi gördüğünü doğruladı.

Birkaç gün süren tedavinin ardından taburcu olan Ufuk Özkan, intihar iddialarını yalanlayarak yaşadıklarının nedenini şöyle açıkladı:

"Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim."

Sahneye Geri Döndü

Yaşanan bu sağlık sorununun ardından toparlanan Ufuk Özkan, önceki akşam seyircisiyle buluştu. Üç sezondur yer aldığı tiyatro oyunuyla sahneye çıkan Özkan, oyun sonrası rol arkadaşlarıyla çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak durumunun iyi olduğu mesajını verdi.