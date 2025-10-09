10 Ekim 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Akrep; her şeyi kontrol etme ihtiyacı duymadan olduğu gibi kabul etmek iyi bir gün. Her şey sizin yönetiminizde olmak zorunda değil. Sıkı tutmayı bırakmak, daha fazla huzur ve beklenmedik yardım getirebilir. Bu kabul zayıflık değil, güçtür. Enerjinizin en çok ihtiyaç duyulan yere akmasına izin verir. Şeyleri oldukları gibi bırakmayı, kısa bir süre bile olsa deneyin.