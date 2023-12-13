Bir astroloğa göre en tatlı 3 burç

Bazı burçlar alıngan öfkeleri veya şımarık bir mizah anlayışıyla (size bakıyorum, ateş burçları) sahip olmakla ünlü olsa da, sadece tatlı olmalarıyla da bilinen burçlar da vardır...

Tabii ki tatlılık, zodyakın yalnızca seçilmiş birkaç üyesine özgü bir özellik değildir. Hangi burçta doğduğuna bakılmaksızın herkes sevimli, hoş ve iyi huylu olabilir. Bununla birlikte nezaket gibi nitelikler, birinin doğum haritasındaki gezegen yerleşimlerine bağlı olarak çok farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Örneğin, güneşi, ayı veya yükselen burcu ateş elementi tarafından yönetilen kişiler, sıcak ve iyimser davranarak samimiyetlerini ifade edebilirken, toprak burçları birine yardımsever ve cömert bir iyilik yapmaya daha yatkın olabilir. Bu arada, haritalarında bol miktarda hava burcu enerjisi bulunan sevgililer, sözleriyle sosyal ve düşünceli davranarak tatlı taraflarını gösterme eğilimindeyken, yumuşak kalpli su burçları özellikle şefkatli ve başkalarının duygularına karşı duyarlıdır.

Zodyak'ın en tatlı burçları hakkında bilgi edinmek için okumaya devam edebilirsiniz.

BİR ASTROLOĞA GÖRE EN TATLI 3 BURÇ

Kozmik Yengeç, keskin bir kıskaçla ve ara sıra huysuz bir ruh haliyle donatılmış olabilir ancak genel olarak bakıldığında, nazik Yengeçler, şüphesiz, grubun en tatlı burçlarından biridir. Şefkatli olan Yengeçler, yardım edemeyen, ancak etraflarındaki insanların kendilerini güvende hissetmelerini ve iyi bakıldıklarını hissetmelerini sağlamak için kendi yollarından çıkan, doğuştan yetiştiricilerdir. Bu yumuşak kalpli burç, insanları incinmiş veya savunmasız bir durumda görmekten nefret eder. Bu nedenle her zaman başkalarının ihtiyaçlarına karşı nazik ve uzlaşmacı olmaya dikkat ederler. Ana fikirli ay tarafından yönetilen su burçları, oldukça hassastırlar ve duyguların gücüne dair doğuştan bir anlayışa sahiptirler. Başkalarının duygularına ilişkin bu doğal içgörü, Yengeç burcunun insanları rahat hissettirme yeteneğini artıran şeydir.

Biri en tatlı burç mu dedi? Sevimli ve uyumu seven Teraziler bu işte çok iyiler. Terazi burcu samimi, kibar ve diplomatik olmasıyla bilinir ve genel olarak tatlı tavırları, hemen hemen herkesle iyi geçinmelerini kolaylaştırır. Onlar sosyal hava burçlarından biridir ancak onlara ikonik tatlılıklarını veren yönetici gezegenleri Venüs'tür. Venüs aşkın, güzelliğin ve ilişkilerin gezegenidir. Dolayısıyla Terazi'nin kişiliği üzerindeki büyüleyici etkisi her türlü sert sınırı yumuşatmaya yardımcı olur. Teraziler tarafından sembolize edilen dengenin zodyak yöneticileri olan Teraziler, doğal olarak barışı korumak ve ne pahasına olursa olsun çatışmalardan kaçınmak isterler. Ekstra cana yakın olmak, durumların çatışmaya dönüşmesini önlemenin yollarından biridir.

Eğer bir Balık burcuyla tanıştıysanız, bu yumuşak kalpli su burçlarının genellikle savaşçı değil, sevgili olduğunu bilirsiniz. Balığın ruhani ve hassas burcu, sınırsız derecede idealisttir ve sonsuz bir şefkat kapasitesine sahiptir; bu, tatlılığın kişiliklerinden doğal olarak akmasına izin verir. Zodyak'ın değişken su burcu olan hassas ve uzlaşmacı Balık, akışta kalmaktan hoşlanır ve küstahça veya sert sözlerle saldırıya geçme ihtiyacını nadiren hisseder. Rüya gibi ve ruhani Neptün'ün gezegen yöneticisi rolü sayesinde Balıklar büyük bir empati ve güçlü bir sezgi duygusuyla kutsanmıştır. Her zaman kendi derin duygularıyla temas halindedirler ve başkalarının duygularını da aynı kolaylıkla anlayabilirler; bu onlara, ne kadar üzgün olduklarının farkına bile varmadan insanları neşelendirme yeteneği verir.