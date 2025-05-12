Parfüm sadece bir koku değil, kişiliğin imzasıdır. Astrolojiden ilham alarak hazırladığımız bu rehberde, her burç için en az üç parfüm önerisi sunuyoruz. Ateş burçlarının cesur karakterinden su burçlarının duygusal derinliğine kadar, her ruh haline ve stile uygun kokular burada. Peki; siz burcunuza göre hangi parfümsünüz?