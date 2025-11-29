Haftalık burç yorumları (1 - 7 Aralık 2025): Bu hafta burçları neler bekliyor?

1- 7 ARALIK 2025 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Haftanın başında Boğa Ayı sana Dolunay öncesi bir nefes alma ve öz bakım ihtiyacını hatırlatıyor. İkizler Süper Dolunayı ise gücünü geri kazanmanı sağlayacak; akışa uyum ve kontrolü ele alma isteği artıyor. Bu yıl Koç’taki kısa süreli Satürn retrosu seni yavaşlatmış olabilir; bu Dolunay o tıkanıklığı çözüyor.

Yay sezonu seni hayallerinin peşinden gitmeye teşvik ediyor. Hafta sonunda Ay Yengeç’e geçince, sevdiğin insanlarla bir araya gelip enerji toplamak için güzel bir zaman.

Hafta senin burcundaki Ay ile başlıyor; bu da sana tazelenme ve kendine dönme enerjisi veriyor. Sosyal enerjin yükseliyor. 4 Aralık’taki İkizler Dolunayı seni sahneye çıkarıyor; kendini göstermekte daha rahatsın. Yardıma ihtiyaç duyarsan, iletişim kolaylaşıyor ve destek istemek daha doğal geliyor.

Hafta sonunda Yengeç Ayı, yakın dostlardan gelecek desteği güçlendiriyor ve seni motive ediyor.

Bu hafta adeta yıldız sensin! İnsanlar sana çekiliyor. Boğa Ayı ile kendine bakım iyi gelirken, burcundaki Süper Dolunay zihnini parlatıyor; kariyer ya da akademik konularda yaratıcı fikirler ortaya çıkabilir.

Hafta sonunda Yengeç Ayı seni biraz yavaşlatıyor: dinlenmek, film izlemek, kitap okumak için harika.

Hafta başındaki Boğa Ayı, ilham perilerini geri getiriyor. Dolunay öncesi gelen fikirleri not al; yaratıcı tıkanıklıkları çözüyor. Yay sezonunun enerjisi genel olarak ilham verici. Hafta sonunda Ay senin burcuna geçince işler hızlanıyor. Sorumluluklarını toparlamak, düzenlemek için mükemmel bir zaman. Ay ile Jüpiter’in olumlu kavuşumu, umut ve destek getiriyor.

Sevgili Aslan; Hafta, Boğa Ayı ile birlikte haritanın en tepesinde başlıyor; dikkatler üzerinizde. Merkür’ün gölge döneminde olduğu bu günlerde yaptığınız işlerde titizlik önemli. Güvendiğiniz kişilerden gelecek yapıcı eleştiriler çok işe yarar.

İkizler Dolunayı ise hayallerinizi yeniden canlandırıyor. Hafta sonunda Yengeç Ayı, emeklerinizin karşılığını alacağınız bir zamanı işaret ediyor.

Sevgili Başak; değişken bir burç olarak bu haftanın yoğun, dönüştürücü ve güçlü enerjilerini derinden hissedeceksiniz. Boğa Ayı, doğru insanlarla bir araya gelmenizi sağlıyor: hocalar, mentorlar, fikir ortakları… İlham verici konuşmalar olabilir.

İkizler Süper Dolunayı ise sizi göz önüne çıkarıyor. Diplomatik olmak bu süreçte çok işinize yarar. Hafta sonunda Yengeç Ayı sosyalliği artırıyor; topluluklarla daha çok etkileşim kurabilirsiniz.

Haftanın başındaki Boğa Ayı sizi sakinleştiriyor ve Dolunay öncesi enerji toplamaya yardımcı oluyor. Perşembe günkü Dolunay, akademik konulara ve öğrenmeye odaklanmanızı sağlıyor. Yeni bir kurs, kitap ya da eğitim fikri gündeme gelebilir.

Hafta sonunda Yengeç Ayı kariyer hedeflerinize ışık tutuyor. Şans gezegeni Jüpiter’in desteğiyle uzun vadeli planlar yapabilirsiniz.

AKREP BURCU

Sevgili Akrep; Hafta, ilişkiler alanınızda hareketli başlıyor. İletişim yoğun, tempo yüksek.

Daha açık yürekli olmak ve duygusal paylaşım yapmak kolaylaşıyor. Dolunay bu duygusal açıklığı işleyip güçlenmenizi sağlayacak.

Hafta sonunda Yengeç Ayı derin duyguları yumuşatıyor; yeni perspektifler kazanmak kolaylaşıyor.

Yay sezonu seni canlı ve neşeli hissettirmeye devam ediyor. Hafta başındaki Boğa Ayı, hayatını düzenleme ve disiplin kazanma enerjisi veriyor. İkizler Dolunayı ise ilişkiler konusunu gündeme taşıyor: gerçek isteklerini görmeni sağlayacak. İlişkisi olan Yay’lar için bağları güçlendiren bir etki var.

Sevgili Oğlak; Haftanın başındaki Boğa Ayı romantik, keyifli ve çekici bir enerji getiriyor.

İkizler Dolunayı ise kendin için bir şeyler yapma zamanının geldiğini hatırlatıyor. Son dönemde kendini fazla iş ya da eğitime adamış olabilirsin. Bu hafta denge sağlanıyor.

Hafta sonunda Yengeç Ayı ilişkilerini ön plana çıkarıyor. Bekarlar için dostlukları güçlendirme zamanı.

Boğa Ayı haftanın başında seni geçmişe götürüyor. Aile meseleleri, eski kırgınlıklar ve bağlar gündemde olabilir. Bu hafta barışma ve affetme fırsatları sunuyor.

İkizler Dolunayı ilişkilere işaret ediyor: hem romantik hem sosyal ilişkilerde netleşme sağlıyor.

Hafta sonunda Yengeç Ayı arkadaşlıkları ve iş ilişkilerini iyileştirmek için güzel bir enerji sunuyor.

Sevgili Balık; Hafta başındaki Boğa Ayı seni öz bakıma yönlendiriyor. İçsel gelişim devam ediyor. İkizler Dolunayı, hedeflerine doğru ilerlerken daha net bir yol çizmeni sağlıyor. Satürn’ün üç yıllık derslerinin meyvelerini toplamaya başlıyorsun.

Hafta sonunda Yengeç Ayı yaratıcılığını artırıyor. Müzeler, tiyatrolar veya sanat aktiviteleri ruhunu besler.

