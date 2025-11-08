Haftalık burç yorumları (10 - 17 Kasım 2025): Bu hafta burçları neler bekliyor?

Haftaya Aslan burcundaki Ay ile başlıyoruz; bu enerji, yeteneklerimizi sergilemeyi ve kendimizi ifade etmeyi kolaylaştırıyor. Haftanın başında ilgi odağı olmak bizim için hiç sorun olmayacak. 12 Kasım itibarıyla Başak burcu Ay’ı, ilişkilerimizi koruma ve çalışma disiplinimiz hakkında daha fazla şey öğrenme temalarını öne çıkarıyor. Haftanın sonuna doğru, 15 Kasım’da Terazi burcu Ay’ı sahneye çıkıyor ve ilişkilerle ilgili konuları gündeme getiriyor. Bu enerji, çevremizdeki insanlara karşı daha anlayışlı ve şefkatli olmamıza yardımcı oluyor. Bu hafta, yoğun Akrep sezonunun ortasında adeta ferahlatıcı bir nefes gibi. Kendimizle daha derin bir bağ kurmamızı ve diğer insanlarla olan ilişkilerimizi güçlendirmemizi sağlıyor. Peki, 10 - 17 Kasım 2025 haftası burçları neler bekliyor? İşte haftalık burç yorumları...

3- 10 KASIM 2025 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Koç, haftanın başında Aslan burcu Ay’ı yaratıcılık alanını aydınlatırken harika fikirler bulmaya hazır ol. Aynı ateş elementine sahip bir burçta bulunan Ay, seni motive ediyor ve azmini artırıyor. Mars da artık bir ateş burcunda olduğu için, Yay sezonuna yaklaşırken kendini daha güçlü hissediyorsun.

Çarşamba gününden itibaren Başak burcundaki Ay, sana daha fazla yapı ve düzen getiriyor. Bu da iş birliklerini kolaylaştırıyor çünkü çevrendeki insanlarla daha iyi bir anlayış içine giriyorsun.

Haftanın sonuna doğru Terazi burcundaki Ay, senin için en değerli ilişkileri güçlendirmene yardımcı oluyor. Özellikle bazı ilişkilerinde sorunlar varsa, bu dönem telafi ve barışma için harika bir fırsat olacak.

Sevgili Boğa; haftanın başında Aslan burcundaki Ay seni dinlenmeye ve kendine karşı daha sabırlı olmaya teşvik ediyor. Eğer son zamanlarda kendini fazla zorladıysan, biraz geri çekilmek iyi gelecek.

Çarşamba günüyle birlikte Başak burcu Ay’ı senin için yeni ve heyecan verici fırsatlar getiriyor. Yeni insanlarla tanışmak için harika bir zaman. İlişkisi olan Boğalar içinse partnerle kaliteli vakit geçirmek ruhunu besleyecek.

Hafta sonunda Terazi burcundaki Ay, sorumluluklarını gözden geçirmeni sağlıyor. Projelerine ne kadar emek veriyorsun? Destek alabiliyor musun? Bu enerji, planlamanı gözden geçirip programını düzene koyman gerektiğini hatırlatıyor.

Sevgili İkizler; haftanın başında Aslan burcundaki Ay sayesinde fikirlerine güven duyacak ve kendini ifade etmekte güç kazanacaksın.

Çarşamba günü Başak burcuna geçen Ay, özellikle kariyerinde ilerleme kaydetmek istiyorsan sağlam bir temel kurmana yardımcı olacak. Satürn’ün etkisiyle disiplinli davranabilir ve hedeflerine ulaşmak için planlı hareket edebilirsin. Ayrıca başkalarıyla iş birliği yapmak da bu dönemde kolaylaşacak.

Hafta sonunda Terazi burcundaki Ay, seni hedeflerinle daha uyumlu hale getiriyor. Bu dönem geleceğe dair projelerini şekillendirmek ve uzun vadeli planlar oluşturmak için ilham verici olacak.

Sevgili Yengeç; haftanın başındaki Aslan burcu Ay’ı seni maddi konularda daha bilinçli hale getiriyor. Gereksiz harcamalar veya savurganlık konuları aklında olabilir — bu da alışkanlıklarını düzeltmen için iyi bir zaman.

Hafta ortasında Başak enerjisi iletişimini güçlendiriyor ve bağlantılarını genişletmene yardımcı oluyor. Akrep sezonu boyunca kendini daha açık ifade etme becerin artıyor.

Yeni bir projeye başlamak cazip gelse de, Merkür retrosu devam ettiği için planlama sürecine odaklanman daha doğru olur.

Sevgili Aslan; haftanın başında Ay senin burcundayken özgüvenin artıyor ve kontrolü tekrar eline alıyorsun. Bu süreçte sosyal ilişkilerini güçlendirmek için mükemmel bir zaman.

Hafta ortasında Başak burcu Ay’ı seni düzenli ve verimli hale getiriyor, özellikle sorumluluklarını ihmal ettiysen toparlanma zamanı. Merkür retrosu sayesinde gözden kaçan detayları fark edebilirsin.

Hafta sonunda Terazi burcundaki Ay, romantizmi ve sosyal çevrendeki uyumu artırıyor.

Sevgili Başak; haftanın ilk günleri dinlenme, içe dönüş ve enerjini toparlama zamanı. Merkür retrosu stresli hissettirebilir ama sen bu dönemde bile parlayacaksın.

Çarşamba günü Ay senin burcuna geçince detaylara olan dikkatini artırıyor. Bu dönem işlerinde titizlikle çalışmak, küçük detayları mükemmelleştirmek için ideal. Yavaş ama emin adımlarla ilerlemek sana başarı getirecek.

Hafta sonunda Terazi burcu Ay’ı sana sanatsal bir ilham ve taze bir enerji kazandırıyor.

Sevgili Terazi; haftanın başında Aslan enerjisi sosyal çevreni canlandırıyor. Yeni yerler görmek, arkadaşlarla vakit geçirmek ve keyifli aktiviteler yapmak için harika bir zaman.

Çarşamba günü Başak burcundaki Ay seni kendi başına ilerleme kaydetmeye yönlendiriyor. Bu, projelerini gözden geçirmek ve düzenlemeler yapmak için çok uygun bir dönem. Merkür yönetimindeki bu Ay, sana parlak fikirler getirebilir.

Hafta sonunda ise kendi burcundaki Ay, yaratıcılığını artırıyor. Ev dekorasyonunu değiştirmek veya estetik alanlarda yenilik yapmak isteyebilirsin.

AKREP BURCU

Sevgili Akrep; haftanın başında Aslan burcundaki Ay kariyer ve hedeflerine dikkat çekiyor. Bu, nereye yönelmek istediğini düşünmek için uygun bir zaman.

Hafta ortasında Başak burcu Ay’ı başarılarını ve günlük alışkanlıklarını ön plana çıkarıyor. Akrep sezonu seni motive ediyor; yeteneklerini geliştirmek ve daha üretken olmak istiyorsun.

Hafta sonunda Terazi burcu Ay’ı içsel huzur ve dinlenme ihtiyacını artırıyor. Ailenle vakit geçirmek seni tazeleyecek.

Sevgili Yay; haftanın başında Aslan burcu Ay’ı seni öğrenmeye ve gelişmeye teşvik ediyor. Eğitim, yeni bilgiler edinme veya ekip çalışmalarında aktif olma açısından verimli bir dönemdesin.

Başak burcu Ay’ı da benzer şekilde sana büyüme fırsatları sunuyor.

Hafta sonunda Terazi burcundaki Ay, senin gibi düşünen insanlarla bağlantı kurmanı sağlayacak. Mars’ın da senin burcunda olmasıyla, bilgiye ve keşfe açsın!

Sevgili Oğlak; haftaya güçlü bir liderlik enerjisiyle başlıyorsun. Akrep sezonu, kişisel gelişimini destekliyor ve önemli dönüşümler getiriyor.

Çarşamba günü Başak burcu Ay’ı seni keşfe çağırıyor — seyahat planların olabilir, ancak Merkür retrosu nedeniyle gecikmelere dikkat et.

Hafta sonunda Terazi burcundaki Ay, iş ve akademik ilişkilerini öne çıkarıyor. Venüs’ün desteğiyle, anlayışlı ve bilge bir lider olarak öne çıkabilirsin.

Sevgili Kova; haftanın başında Aslan burcu Ay’ı ilişkilerine odaklanmanı sağlıyor. Eğer son zamanlarda fazla kontrolcü davrandıysan, şimdi empati ve anlayış geliştirme zamanı.

Çarşamba günü Başak burcu Ay’ı ilişkilerini daha derin bir psikolojik düzeyde analiz etmeni sağlıyor. Venüs’ün desteğiyle barışma ve affetme mümkün.

Hafta sonunda Terazi burcundaki Ay, seni motive ediyor ve geleceğe dair büyük hayaller kurmanı sağlıyor. Ancak yeni başlangıçlar için Merkür retrosunun bitmesini bekle.

Sevgili Balık; haftanın başında Aslan burcu Ay’ı kendine daha çok değer vermeni hatırlatıyor. Eğer sınırlarını ihmal ettiysen, şimdi onları güçlendirme zamanı.

Başak burcu Ay’ı ilişkilerini aydınlatıyor — hem iş hem eğitim hayatında iş birlikleri gelişiyor.

Hafta sonunda Venüs yönetimindeki Terazi burcu Ay’ı, duygusal olarak şifalanmana yardımcı olacak. Akrep sezonu boyunca içsel denge ve huzur bulmak için mükemmel bir zaman.

Hafta sonunda Ay Yengeç burcuna geçtiğinde, kendine olan güvenin ve iyimserliğin artacak. Bu enerji seni hem duygusal hem de ruhsal olarak yenileyecek.

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...