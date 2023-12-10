Haftalık burç yorumları (11-17 Aralık 2023): Aslan, yengeç, ikizler... Hangi burcu neler bekliyor?

Astroloji, yıldızların ve gezegenlerin insanların yaşamlarına etkisini inceler... Çok uzun yıllardır günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasındadır. Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 11-17 Aralık 2023 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...



11-17 ARALIK 2023 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat veya hukuk konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında gerçekleşecek olan yeni ay ile on beş gün boyunca; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk alanlarında yeni kararlar alabilirsiniz ancak bazı hayal kırıklıları gündeme gelebilir. Ayrıca Merkür Retro süreciyle 27 Aralık tarihine kadar; iş, kariyer hayatınızda iletişimde sorunlar, gecikmeler, yanlış anlaşılmalar gerçekleşebilir. Geçmiş konular veya kişiler gündeme gelebilir. Hafta sonunda; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Harika bir hafta diliyorum.

Sevgili Boğa; haftaya finans, özel hayat veya sağlık konularında ani gelişmelerle başlayabilirsiniz. Hafta ortasında (13 Aralık) gerçekleşecek yeni ay ile on beş gün boyunca finans, ödemeler, sağlık alanlarında sorunlar gündeme gelebilir. Para kayıpları gerçekleşebilir. Dikkatli olmanız tavsiyedir. Merkür retro etkisiyle 27 Aralık tarihine kadar; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk alanlarında sorunlarla karşılaşmanız olasıdır. İletişim ve seyahatte sorunlar, aksamalar, gecikmeler gündeme gelebilir. Hafta sonunda; iş hayatınız ön plana çıkabilir. Harika bir hafta diliyorum.

Sevgili İkizler; haftaya partneri ortaklık veya mahkeme konularıyla başlayabilirsiniz. İş hayatınızda özellikle bazı sorunlar veya hayal kırıklıkları gerçekleşebilir. Hafta ortasında (13 Aralık) gerçekleşecek yeni ay ile on beş gün boyunca; partner, ortaklık konularında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz ancak sorunlar gerçekleşebilir. Ayrıca Merkür Retro ile 27 Aralığa kadar finans, ödemeler, özel hayat veya sağlık konularında sorunlar, yanlış kararlar alınabilir. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk veya uzak çevrenizle ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta diliyorum.

Sevgili Yengeç; haftaya çalışma hayatı, sağlık, gündelik rutin veya evcil hayvanlarınızla ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında (13Aralık) gerçekleşecek yeni ay ile on beş gün boyunca; çalışma hayatı, sağlık, gündelik rutinlerinizle ilgili konularda yeni başlangıçlar gündeme gelebilir. Ayrıca Merkür Retro ile 27 Aralığa kadar; partner, ortaklık, evlilik, ilişkilerde iletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar gerçekleşebilir. Geçmiş konular veya kişilerle karşılaşabilirsiniz. Hafta sonunda; finans, özel hayat veya sağlık konuları ön plana çıkabilir. Harika bir hafta diliyorum.

Sevgili Aslan; haftaya aşk, çocuk, tatil, eğlence konularıyla başlayabilirsiniz ancak harcamalarınız çok artabilir. Partnerinizle bazı konularda anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Hafta ortasında (13 Aralık) yeni ay gerçekleşecek. On beş gün boyunca; aşk, çocuk, hobi, tatil konularında güzel gelişmeler gerçekleşebilir ancak harcamalarınız çok artabilir. Merkür Retro süreciyle 27 Aralığa kadar; gündelik hayat rutinleri, çalışma hayatı, sağlıkla ilgili konularda iletişim sorunları, yanlış kararlar alınabilir. Geçmiş konu ve kişilerle karşılaşabilirsiniz. Hafta sonunda; partner veya ortağınızla zaman geçirebilirsiniz. Harika bir hafta diliyorum.

Sevgili Başak; haftaya ev, aile, gayrimenkul konularıyla başlıyorsunuz. Hafta ortasında gerçekleşecek yeni ay ile on beş gün boyunca; ev, aile, gayrimenkulle ilgili yeni konular gündeme gelebilir ancak partnerinizle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Merkür Retro etkisiyle 27 Aralığa kadar; aşk, çocuk, tatil, hobi alanlarında iletişim sorunları gerçekleşebilir. Eski konular ve kişiler gündeme gelebilir. Hafta sonunda; çalışma hayatı, gündelik rutinler, sağlık konularıyla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sevgili Terazi; haftaya yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konularıyla başlıyorsunuz. Hafta ortasında 13 Aralıkta gerçekleşecek yeni ay ile on beş gün boyunca; seyahat, eğitim, kardeşler konularında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz ancak çalışma hayatınızda veya sağlıkla ilgili konularda sorunlar gündeme gelebilir. Merkür retrosuyla 27 Aralığa kadar; ev, aile, gayrimenkulle konularında iletişim, sözleşme alanlarında sorunlar, aksamalar gündeme gelebilir. Yer değişikliği yapmanızı tavsiye etmiyorum. Ayrıca geçmişten gelen konu ve kişilerle ilgilenebilirsiniz. Hafta sonunda; aşk, tatil, eğlence, çocuk veya hobilerinizle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Harika bir hafta diliyorum.

Sevgili Akrep; haftaya para, kazançlarla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında gerçekleşecek yeni ay ile on beş gün boyunca; para, kazançlarınızda yeni kararlar alabilirsiniz ancak çocuk, tatil, aşk veya borsadan dolayı para kayıpları gerçekleşebilir. 27 Aralığa kadar Merkür Retro yapacak. Bu dönemde; seyahat, eğitim, iletişim ve yakın çevrenizle, kardeşlerinizle ilgili konularda sorunlar gerçekleşebilir. Geçmişte kalan konu ve kişilerle karşılaşabilirsiniz. Hafta sonunda; ev, aile konuları ön plana çıkabilir. Harika bir hafta diliyorum.

Sevgili Yay; haftaya enerjik, atak başlıyorsunuz. Hafta ortasında; kendinizle ve hayatınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Ancak aile, ev hayatınızda bazı sorunlar gerçekleşebilir. 27 Aralığa kadar Merkür Retro yapacak. Bu dönemde; para, kazançlarınızla ilgili iletişimde, sözleşmelerde sorunlar gerçekleşebilir. Ayrıca geçmiş konular gündeme gelebilir. Hafta sonunda; yakın çevrenizle, kardeşlerinizle ilgilenebilirsiniz. Seyahat, eğitim planı yapabilirsiniz. Harika bir hafta diliyorum.

Sevgili Oğlak; haftaya duygusal olarak içe çekilerek, yalnız hissederek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; 13 aralıkta gerçekleşecek olan yeni ay ile on beş gün boyunca; hastane, sağlık, gizli düşmanlar, psikolojik konuları gündeme gelebilir. Özellikle yakın çere, kardeşler, eğitim, seyahatlerde sorunlar, hayal kırıklıkları gerçekleşebilir. 27 Aralığa kadar Merkür retroda olacak. Hayatınızın her alanında geçmiş kişiler ve konularla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi ifade ederken yanlış anlaşılabilirsiniz. Ayrıca yeni imza, sözleşmelerde sorunlar gerçekleşebilir. Hafta sonunda; para, kazançlar ön planda olacak. Harika bir hafta diliyorum.

Sevgili Kova; haftaya sosyalleşerek, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında 3 Aralık tarihinde gerçekleşecek yeni ay enerjisiyle on beş gün boyunca; sosyal çevre, arkadaş, topluluk veya derneklerde yeni başlangıçlar gerçekleşebilir. Ancak harcamalarınız çok artabilir. Merkür Retro ile 27 Aralığa kadar; içsel konuşmalarınız artabilir. Gizli düşmanlarınızın söylediklerini öğrenebilirsiniz. Hastane, sağlık alanlarında sorunlar gerçekleşebilir. Hafta sonunda; enerjik ve atak olacaksınız. Kendinize zaman ayırabilirsiniz. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sevgili Balık; haftaya kariyer, iş hayatınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında gerçekleşecek yeni ay ile; kariyer, iş hayatınızda yeni adımlar atabilirsiniz ancak bazı hayal kırıkları ve sağlıkla ilgili sorunlar gündeme gelebilir. Hafta ortasında 27 Aralığa kadar Merkür retroda olacak. Sosyal çevre, arkadaşlar, dernek veya topluluklarda iletişim sorunları gerçekleşebilir. Geçmiş arkadaşlar, tanıdıklarla veya konular gündeme gelebilir. Siz bu dönemi avantaja çevirebileceksiniz. Hafta sonunda; içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Astroloji, teknolojiyle veya toplumsal konularla ilgilenmek ruhunuzu şifalandıracaktır. Harika bir hafta diliyorum.

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