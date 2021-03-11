Alçalan Burç Nedir? Nasıl hesaplanır?

Burçlar ve astroloji söz konusu olduğunda ortaya çok sayıda farklı fikir çıkıyor. Bazı kişiler astrolojinin bilimsel bir kaynağı olmadığını savunurken, kimileri yıldız haritasına bakmadan iş teklifi kabul etmiyor. Büyük bir çoğunluk ise işin fazla derinine inmiyor, günlük burç yorumunu okumayı ihmal etmiyor, yeni biriyle tanışınca burcunu mutlaka soruyor ve Merkür gerilemesinde kesinlikle önemli kararlar vermemeye gayret ediyor! Burçlarla ilgili her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. Yükselen burçlara alıştık, karşımıza ay burcu çıktı. Ay burcunu da öğrendikten sonra alçalan burç ile karşılaştık. Peki alçalan burç nedir? Nasıl buluruz alçalan burcumuzu? Alçalan burç hesaplama nasıl yapılır? Bu soruların yanıtlarına Elele arşivinden (2017) bakalım.





Peki, öncelikle alçalan burç nedir?

Alçalan burç genel tanımı itibariyle ikili ilişkilerinizle ilgilidir, partnerinizle uyumunuzu, ilişkinizin getirilerini tanımlar. Sizin ikili ilişkileriniz ve başkalarının ilişkinize tepkilerini temsil eder. Alçalan burcun sosyal ilişkilerle ilgili olduğu da söylenebilir. Doğum haritanızda bulunan alçalan burcunuz toplumsal ilişkilerinizi, yakın dostluklarınızı, anlaşmalarınızı, sözleşmelerinizi ve yasal süreçlerinizi etkiler. Sosyal yaşamınız ve işbirlikleriniz de alçalan burcunuzdan etkilenir.





Söz konusu ikili ilişkiler olduğundan aklımıza elbette ilk olarak aşk ilişkisi geliyor. Sevgilimizin alçalan burcu ne olmalı ki iyi anlaşalım diye düşünmeye başlıyoruz. Geçmişte çoğu erkek burcunu bile bilmezdi, şimdi ise yükselen burçlarını bile biliyorlar. Öyle görünüyor ki şimdiden sonra bir de alçalan burçlarını öğrenmek durumunda kalacağız. Ya da yükselen burcunu biliyorsanız alçalan burcunu da kolayca hesaplayabilirsiniz. (Yükselenim ne? diyorsanız Yükselen Burç Hesaplama modülümüze bakabilirsiniz)

ALÇALAN BURÇ NASIL HESAPLANIR?

Alçalan burç hesaplaması, doğduğunuz anda yerin konumuna göre güneşin battığı yerdeki nokta üzerinden yapılır. Bu yüzden aynı yükselen burçta olduğu gibi doğum yeri ve zamanı alçalan burcu belirler. Alçalan burç hemen hemen 2 saatte bir değişir. Bu yüzden alçalan burcunuzu tespit etmek için doğum zamanınızı doğru bilmeniz oldukça önemlidir.

ALÇALAN BURÇ & YÜKSELEN BURÇ İLİŞKİSİ

Alçalan burç, adından da anlaşılabileceği üzere yükselen burcun tam zıddıdır. Alçalan burç ile yükselen burç arasında 180 derecelik bir fark yani 6 burç x 30 derece bulunur. Yükselen burcunuzu biliyorsanız, alçalan burç hesaplama için burç sıralamasında 6 saydığınız zaman alçalan burcunuzu bulursunuz. Yani eğer yükselen burcunuz akrepse, alçalan burcunuz boğadır ya da yükselen burcunuz koçsa alçalan burcunuz terazidir. Bu şekilde alçalan burcunuzu kolayca bulabilirsiniz.





Elbette yükselen burç ve alçalan burcu en doğru şekilde bulmanın ve bunların hayatınıza olan etkilerini doğru bir şekilde anlamanın en iyi yolu uzman bir astroloğa yıldız haritası çıkarttırmaktır. Doğum haritası ve yıldız haritası karakteriniz, özellikleriniz, ilişkileriniz ve kariyerinizle ilgili pek çok ipucu barındırabilir.

Alçalan burç, yıldız haritanızda 7. evi temsil eder. Yedinci ev evlilik, anlaşma, kontrat evidir. Haritanızda bu bölgeye isabet eden burç sizin alçalan burcunuzdur ve ilişki tercihleriniz, evlilik hayatınız, iyi anlaşacağınız burçlar ya da yapacağınız kontratların nitelikleri 7. eve denk düşen burçlar tarafından belirlenecektir.