Haftalık burç yorumları (17 - 23 Kasım 2025): Bu hafta burçları neler bekliyor?

17- 23 KASIM 2025 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Bu hafta dayanıklılığınızı hatırlatan güçlü bir enerjiyle geliyorsunuz. Yeni Ay sonrası, yakın bir ilişkinin sizin için ne kadar önemli olduğunu fark edebilirsiniz. Güç paylaşımı, sır paylaşımı veya finansal bir destek şeklinde olabilir. Güneş ve Merkür Yay’a geçerken hayat manifestonuzu gözden geçirmek için mükemmel bir zaman. Yeni bir beceri için okula dönmeyi düşünüyor musunuz? Zor görünse bile, yıldızlar ve tarot sizin için uygun koşulları sağlıyor.

Sevgili Boğa; Kontrol sizin için önemli, fakat herkesin yönetilmesi gerekmiyor. İlişki alanınızda gerçekleşecek Yeni Ay, sınırlar konusundaki yaklaşımınızı değiştirebilir.

Ters Kader Çarkı, kontrol kaybı hissini temsil eder. Akrep döneminin yoğun enerjisi, aşırı kontrol eğiliminizi artırabilir. Bu sizde sorun yaratabilir; dikkatli olun.

Yay sezonu başlarken, yakınlık ve samimiyet hakkında önemli dersler alacaksınız. İnsanların sizden neye ihtiyaç duyduğunu anlamaya çalışın; varsaymadan sorun.

Sevgili İkizler; Meraklı ve konuşkan yapınızla birçok şeyi öğrenmeyi seversiniz. Bu hafta bir arkadaşınızla ilgili üzücü bir haber duyabilir ve cömert doğanız nedeniyle maddi yardım etmek isteyebilirsiniz.

Yeni Ay, kendi ihtiyaçlarınızı ihmal etmemeniz gerektiğini hatırlatıyor. Yardım etmek güzel ama kendinizi zor durumda bırakmayın.

Güneş ilişki alanınıza geçerken aşk kapıda olabilir. Bekarsanız ne istediğinizi değerlendirin.

Sevgili Yengeç; Duygusal yönünüz güçlü olsa da içinizde büyük bir dayanıklılık vardır. Şüphelendiğiniz bir konuda sonuna kadar gitmeniz gerekiyor.

Yeni Ay, ilişki hayatınızda sabretmenin değerini gösterecek güzel dersler getiriyor.

Yeni Yay sezonunda, özellikle Merkür retrosu ile birlikte sinir sisteminize dikkat edin. Duygusal olarak zorlanabilirsiniz; kendinizi sakinleştirecek rutinler oluşturun.

Sevgili Aslan; Yepyeni bir başlangıca hazır olun! Bu hafta hayatınızın birden fazla alanı değişebilir.

Yeni Ay ev ve aile alanında gerçekleşiyor. Seyahat ediyorsanız, evinizle ilgili yeni planlar yapabilir veya taşınmayı düşünebilirsiniz.

Sevgili Başak; Hayalleriniz ve dileklerinizle dolu zarif bir zihniniz var. Bu hafta bir dileğinizin gerçek olabilir.

Yeni Ay ile maddi bir desteğe ihtiyaç duyuyorsanız istemekten çekinmeyin. Güneş ve Merkür iletişim alanınıza girerken sözleriniz çok güçlü olacak.

Sevgili Terazi; Güçlü bir karakteriniz var ve bu, siz zayıf hissetseniz bile etkisini kaybetmez. Ters Değnek Ası, yorgun olduğunuzda durmanın sorun olmadığını hatırlatıyor.

Güneş sezonunuz sona ererken ve Merkür retro iken, dinlenmek bir lüks değil, gerekliliktir. Yeni Ay burcunuzda gerçekleştiği için kendi bakımınızı öncelik hâline getirin. Bu düzenleme, gereksiz eşyalardan arınmak gibi fiziksel temizlikleri de içerebilir.

AKREP BURCU

Sevgili Akrep; Güçlü bir karakteriniz var ve bu, siz zayıf hissetseniz bile etkisini kaybetmez.

Güneş sezonunuz sona ererken ve Merkür retro iken, dinlenmek bir lüks değil, gerekliliktir. Yeni Ay burcunuzda gerçekleştiği için kendi bakımınızı öncelik hâline getirin. Bu düzenleme, gereksiz eşyalardan arınmak gibi fiziksel temizlikleri de içerebilir.

Sevgili Yay; Bilge ruhlu Yay, bu hafta geçmişle ilgili bir konuyu tamamen bırakıyorsunuz. Yeni Ay, bir kapanış enerjisi getiriyor; çözümün çok yakın olduğunu söylüyor.

Bu hafta başkalarına ilham verebilecek bir deneyiminizi paylaşma fırsatı sunuyor. Daha önce şikâyet ettiğiniz bir konu, artık sizi özgürleştirebilir.

Sevgili Oğlak; bu yıl güçlü adımlar attınız ve kendinizi geliştirdiniz. Yay sezonu başlarken endişeler ortaya çıksa da onların sizin üzerinizde bir gücü yok.

Yeni Ay arkadaş çevrenizi hareketlendirirken, emeklerinizin karşılığını almaya hazırlanabilirsiniz.

Sevgili Kova; yenilikçi zihniniz beklemeye tahammül edemez. Ancak bu hafta bir durumu farklı bir açıdan görmeniz gerektiğini hatırlatıyor.

Yeni Ay iş ve kariyer konularına odaklanmanızı istiyor. Merkür retrosu Yay’dayken, kendi yolunuzun peşinden gitmek için önemli bir karar alabilirsiniz.

Başkalarını geride bırakmak zorunda kalmanız sizi üzecek olsa da, herkes aynı hedeflere sahip olmayabilir. Liderlik size ait.

Sevgili Balık; tatlı ve romantik doğanız bazen geçmişe takılı kalmanıza neden olur.

Yeni Ay macera alanınıza girerken yeni bir başlangıç yapma şansınız var. Güneş ve Merkür retro iş alanınıza geçerken gereken adımları atma gücü bulacaksınız.

Zaman alsa da duygu yükünüzü aşacak ve aşkta yeniden güven kazanacaksınız—hem de başarıyla.

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...