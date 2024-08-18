Haftalık burç yorumları (19-25 Ağustos 2024): Bu hafta burçları neler bekliyor?

Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 19-25 Ağustos 2024 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

19 - 25 AĞUSTOS 2024 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; dolunay etkisiyle haftaya başlıyoruz ve sosyal çevre, topluluk, derneklerle ilgili belirsiz süreçleriniz hızlıca sonuç verebilir. Ancak harcamalarınız çok artabilir, dikkat etmeniz tavsiyemdir. Ayrıca sağlık, çalışma hayatı, gündelik rutinlerinizde bazı aksilikler ve sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta ortasında; duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Otoritelerle anlaşmazlık gündeme gelebilir ve iletişim, tartışma, kavga gibi sorunlarla baş etmeniz gerekebilir. Seyahat, eğitim, iletişimde bazı sorun ve sürtüşmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; enerjik ve atak olabilirsiniz. Kendinizi rahat ifade edebilir. Duygularınızla harekete geçebilirsiniz. Ancak baş bölgesi rahatsızlığı veya yaralanması gibi sorunlar gerçekleşebilir, sabırsızlığa dikkat. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Boğa; haftaya dolunay enerjisiyle başlıyoruz. İş, kariyer ve ilişkilerinizde bazı beklenmedik krizlerle karşılaşabilirsiniz. Ayrıca sosyal çevre, arkadaşlar, ve aşk, tatil konularında bazı sorunlar gerçekleşebilir. Harcamalarınız çok artabilir hatta dolandırılma, kandırılma gibi durumlar gündeminize gelebilir. Hafta ortasında; sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz ancak maddi kaynaklarla ilgili konularda otorite engeliyle karşılaşabilir ve bazı sorunlarla baş etmeniz gerekebilir. Ticarette yeni sözleşme, anlaşma yaparken özellikle tedbirli olmanız tavsiyemdir. Hafta sonunda; hastane, sağlık konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ayrıca duygusal olarak içe çekilebilirsiniz, manevi çalışmalar yapmanız ve sporla ilgilenmeniz ruhunuzu besleyecektir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili İkizler; haftaya dolunay enerjisiyle başlıyoruz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akrabalarınızla ilgili belirsiz süreçler hızlıca sonuçlanabilir ancak sarsıcı gelişmeleri de beraberinde getirebilir. Beklenmedik sağlık sorunları ve gizli düşmanlarınızla ilgili konularda farkındalığınız yükselebilir. Rüyalarınız mesajcı olabilir. Ayrıca seyahat, eğitim, iletişimde sorunlarla karşılaşmanız olasıdır. Hafta ortasında; iş, kariyer hayatınızda sorumluluklarınız artabilir ve otoritelerle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Ayrıca bazı engel ve kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. Ev, aile konularında bazı detaylarda düzensizlik ve kararsızlığınız bir takım süreçleri uzatabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Yengeç; dolunay enerjisi haftaya hakim oluyor ve siz finansal yapınız, sağlık ve özel hayatınızda ani , beklenmedik bitiş ve sonlanmalar yaşayabilirsiniz. Sosyal çevrenizdeki ani gelişmeler bazı süreçlerinizi sarsabilir ve şaşırtabilir. Ayrıca seyahat, eğitim, hukuk konularında engel ve sorunlarla karşılaşabilirsiniz ancak çözüm de zamanla gelecektir. Sağlık ve psikolojik süreçlerde ise ilahi koruma sizinle olacak ancak otoritelerle bazı konularda anlaşamayabilirsiniz. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuksal konular ve uzak çevreniz ön plana çıkabilir ve kalıcı, uzun vadeli süreçlere adım atabilirsiniz. Ancak sağlıkla ilgili konular bazı gecikmelere sebep olabilir. Hafta sonunda; iş, kariyer ve ilişkilerinizde duygusal olarak kendinizi rahat ifade edemeyebilirsiniz ve egosal çatışmaya girebilirsiniz. Ancak gizli destekler sizinle olacaktır. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Aslan; haftaya dolunay enerjisiyle başlıyoruz. İlişki, ortaklık, evlilik ve mahkeme süreçlerinde sarsıcı sonlanama ve bitişler gündeme gelebilir. Ancak sosyal çevrenizin desteği sizinle olacaktır. Ancak maddi kaynaklar, ödeme, borçlarla ilgili süreçlerde bazı engel ve sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz tavsiyemdir. Hafta ortasında; finans, sağlık, özel hayatınızda uzun süredir devam süreçlerde engel ve sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak iş hayatınızdaki gelişmeler ani destekleri de beraberinde getirebilir. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız çok artabilir ayrıca ilişkilerinde ben-sen tartışmaları gerçekleşebilir. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuksal süreçler ön plana çıkabilir ve şanslarla karşılaşabilirsiniz. Sosyal çevrenizle beraber harekete geçebilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Başak; dolunay enerjisiyle belirsizlikler bu hafta sonlanıyor. Haftaya çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, gündelik işleriniz, sağlık konularında sarsıcı gelişmelerle başlayabilirsiniz. Ayrıca seyahat, eğitim, uzak çevreniz, hukuksal süreçlerde şaşırtıcı gelişmeler gerçekleşebilir. Partner veya ortağınızla bazı engeller ve tartışmalar gerçekleşebilir. Hafta ortasında; partnerinizle, ortağınızla ilgilenebilirsiniz ancak bazı kısıtlayıcı süreçler tartışmalara neden olabilir. Kararsızlık ve ikilemleriniz tartışmalar yaratabilir. Hafta sonunda; finans, sağlık, özel hayatınızda ani gelişmeler gerçekleşebilir. Ancak kariyer hayatınızdaki gelişmeler finansal yapılanmanızı olumlu etkileyebilir. Harcamalarınıza dikkat etmeniz tavsiyemdir. Ayrıca fiziksel değişim, kişisel bakım için bu hafta pek uygun değil. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Terazi; haftaya dolunay ve bitiş enerjisiyle başlıyoruz. Çocuk, aşk, tatil, eğlence, hobilerinizle ilgili süreçlerde ani ve şaşırtıcı gelişmeler gerçekleşebilir. Ani harcamalar ve finansal sorunlarla baş etmeniz gerekebilir. Ayrıca uzak. çevre, eğitim, seyahatlerde bazı engel ve kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İletişimde dikkatli olmanız çok önemli olabilir. Hafta ortasında; gündelik işler, çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar ve sağlığınızla ilgili bazı engel ve kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz ve sorumluluklarınız gözünüzde büyüyebilir. Hafta sonunda; partner veya yakınlarınızla ilgilenebilirsiniz. Ortağınızla beraber harekete geçebilirsiniz. Egosal bazı sorunlar gündeme gelebilir ancak seyahat, yurt dışı, eğitim konularında şans ve fırsatlara karşılaşabilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Akrep; haftaya ev, aile konularında bitiş ve sonlanmalarla başlayabilirsiniz. Doluna enerjisi on beş gün boyunca etkili olacak ve evlilik, ortaklıklarınızdaki bazı yapıların dengesini bitirebilir. Ayrıca çocuk, aşk, tatil konularından dolayı harcamalarınız çok artabilir. Dolandırılma, kandırılma gibi durumlar gerçekleşebilir. Hafta ortasında; tatil, eğlence, aşk, çocuk ve hobilerinizle ilgili kalıcı kararlar alabilirsiniz. Ancak harcamalarınız çok artabilir veya sağlıkla ilgili bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Sosyal çevrenizde değişimler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; sağlık, gündelik işler, çalışma arkadaşlarınızla ilgilenebilirsiniz ancak ani gelişmeler gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Yay; haftaya dolunayın sert enerjisiyle başlıyoruz. Yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşlerinizle ilgili süreçlerde ani gelişmeler ve sonlanmalar gerçekleşebilir. Partner veya ortağınızla tartışabilir, sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bilhassa ev, aile, gayrimenkul konularında engel ve kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. Hafta ortasında; ev, aile, gayrimenkul konuları gündeme gelebilir ve sorumluluklarınız bazı süreçlerin yavaşlamasına neden olabilir. Partnerinizle uzlaşmakta zorlanabilirsiniz. Ayrıca iş hayatınızda da kararsızlıklar gündeme gelebilir. Yanlış anlaşılmalar tartışmalara neden olabilir. Hafta sonunda; tatil, eğlence, aşk, hobilerinizle ilgilenebilirsiniz ve şanslı süreçler gerçekleşebilir. Partnerinizle beraber harekete geçebilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Oğlak; dolunay enerjisiyle haftaya başlıyoruz. Para, kazançlarınızla ilgili süreçlerde ani gelişmeler büyük harcamalara neden olabilir. Bazı gecikmiş ödemeler, borçlar gündeme gelebilir. Ancak bir taraftan da büyük fırsatlarla da karşılaşabilirsiniz. Çalışma hayatı, sağlık, gündelik hayatınızda tartışmalar ve yanlış anlaşılmalar, kandırılmalarla karşılaşabilirsiniz. Hafta ortasında; kardeşler, eğitim, seyahatler, yakın çevrenizle ilgili konularda kalıcı kararlarla alabilirsiniz ancak bazı durumları büyütebilirsiniz. Sözleriniz çok önemli olabilir. Hafta sonunda; ev, aile, gayrimenkul konuları gündeme gelebilir. Egosal bazı sürtüşmeler gündeme gelebilir. Finansal yapılanmanızla ilgili yatırım fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Kova; haftaya dolunayın sert enerjisiyle başlıyorsunuz. On beş gün etkili olacak bu süreçte; fiziksel değişim, imaj, sağlığınızla ilgili ani gelişmeler ve sarsıcı kararlar alabilirsiniz. Ev, aile, gayrimenkulle ilgili ani değişim ve sorunlar partnerinizle anlaşmanızı zorlaştırabilir. Hafta ortasında; para, kazançlar ön plana çıkabilir ancak tatil, çocuk, hobilerinizden dolayı harcamalarınız çok artabilir. Kandırılma, dolandırılmalara ise dikkat. Ayrıca kredi, borç, vergi, ödemelere de dikkat etmeniz gerekebilir. Hafta sonunda; seyahat, eğitim, kardeşler ve yakın çevrenizle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Partnerinizle veya yakınlarınızla beraber harekete geçebilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Balık; haftaya sağlık, hastane, gizli düşmanlarla ilgili konularda sarsıcı sonlanmalarla başlayabilirsiniz. Yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahatlerde beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir. Kaza, ani sorunlara dikkat. Ayrıca ev, aile, gayrimenkul konularında bazı süreçlerde ani kısıtlamalar ve sorumluluklar yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Hafta ortasında; kendinizi daha rahat ifade edebilirsiniz ve kalıcı kararlar alabilirsiniz. Aile, ev konularında kararsız bir tutum sergileyebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz tavsiyemdir. Hafta sonunda; para, kazançlar ön plana çıkabilir ve güzel destekler, fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

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