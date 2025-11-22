Haftalık burç yorumları (24 - 30 Kasım 2025): Bu hafta burçları neler bekliyor?

24- 30 KASIM 2025 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Koç, yeni başlangıçları seversin ve bu hafta huzuru seçerek ilerliyorsun. İhtiyacın olduğunu düşündüğün bazı bağları kesmen gerekebilir. Bu, özellikle Kasım ayında—belki de bir İkizler burcuyla—yaşadığın zorlayıcı deneyimlerle ilgili olabilir.

Ay, 1 Aralık Pazar günü burcuna girdiğinde ciddi bir rahatlama hissedeceksin. Özgür, iyimser ve yeni bir aya hazırsın.

Sevgili Boğa; bu hafta içe yönelme zamanı. Ev hayatında—özellikle bir Başak burcuyla ilgili—biraz karmaşa olabilir. Sessizleşerek kalbini ve evrenle bağlantını dinlemelisin. Maneviyat, düşündüğünden daha fazla yakınlık duygusu yaratacak.

Sevgili İkizler; bir ilişkiden beklediğini alamadığını kabul etme zamanın geldi. Bu hafta, özellikle Pazar günü, arkadaşlarına yönel. Bir Balık burcundan büyük destek görebilirsin.

Sevgili Yengeç; bu hafta dileklerin gerçekleşebilir. Özellikle sağlık ve iyi yaşamla ilgili yeni adımlar atmak için ideal zaman. Bir Boğa burcu, bu süreçte sana yardımcı olabilir.

Sevgili Aslan; sabırlı olsan da bazı bekleyişler uzayabilir—özellikle doğru partneri bulma konusunda. Ancak Ay’ın Kova burcundaki seyri romantizmi güçlendiriyor. Kendini geliştirmek ve eksik işlerini tamamlamak için iyi bir hafta.

Sevgili Başak; mali konular seni yorabilir ancak yıl sonu yaklaşırken planlı hareket etmeye kararlısın. Bir İkizler burcu bu hafta sana destek verebilir. Ay Koç’a geçtiğinde kendini çok daha güvende hissedeceksin.

Sevgili Terazi; Terazi, cesaret gösterme zamanı. Bir Aslan burcuyla iletişim sorunları olmuş olabilir; bu hafta konuşmayı başlatan taraf sen olabilirsin. Bu adım, ilişki açısından ciddi bir iyileşme getirebili

AKREP BURCU

Sevgili Akrep; hassasiyetin bazen aşırı tepki vermene yol açabilir. Bu hafta finansal konular seni biraz daha gergin yapabilir, ama doğru iş birliğiyle her şey çözülebilir.

Sevgili Yay; soğuk biri değilsin ama dürüstlüğün seni mesafeli gösterebilir. Bu hafta kendini yeniden tanımlıyorsun. Güneş burcunda olduğu için kişisel gelişim için mükemmel bir dönem. Ay Pazar günü Koç’a geçerken dostluklarını gözden geçir.

Sevgili Oğlak; bu hafta zeki ve çözüm odaklı bir İkizler kadınıyla tanışabilirsin. Gördüğün yeni bakış açıları büyük değişimler getirebilir. Açık fikirli olmak avantaj sağlayacak.

Sevgili Kova; normalde çok net düşünen birisin ancak bu hafta biraz kafa karışıklığı yaşayabilirsin. Bu durum yeni çözümlerin kapısını açacak. Öğrendiklerin ayın geri kalanını belirleyecek.

Sevgili Balık; hayallerini gerçekleştirmek için risk alman gerekebilir. Güvenlik ihtiyacını biraz gevşetirsen yeni dünyanın kapılarını aralayabilirsin. Bu hafta cesur adımlar için ideal.

