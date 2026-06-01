Dua Lipa ve Callum Turner evlendi
Dünyaca ünlü pop yıldızı Dua Lipa ve başarılı oyuncu Callum Turner, dün Londra’da gerçekleşen sürpriz bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. İlişkileri Ocak 2024'ten bu yana hayranları tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen ikonik çift, magazin dünyasının en şık ve konuşulan evlilik imzasını atmış oldu.
Dua Lipa, pazar sabahı Londra’daki Old Marylebone Town Hall’da Callum Turner ile dünyaevine girdi.
Çift, gelecek hafta düzenlenecek üç günlük İtalya kutlaması öncesinde samimi bir resmi nikâh töreni gerçekleştirdi.
KUTLAMALAR PERŞEMBEDEN CUMARTESİYE SÜRECEK
Yaklaşık 30-40 dakika süren törende çiftin mutluluğu dikkat çekti. Yeminlerini eden ikili, önümüzdeki hafta Sicilya’nın başkenti Palermo’da yapılacak büyük kutlama öncesinde resmen evlenmiş oldu. Kutlamaların perşembeden cumartesiye kadar sürmesi planlanıyor.
YILIN DÜĞÜNÜ
Çiftin, Tiren Denizi manzaralı lüks Villa Igiea otelinde bir katı tamamen kapattığı iddia edildi. Düğün töreninin ise Bagheria’daki 17. yüzyıldan kalma Villa Valguarnera’da yapılacağı öne sürüldü.