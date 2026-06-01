Fenomen Başak Karahan anne oldu

Sosyal medya fenomeni Başak Karahan 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Halil Ünlü ile geçtiğimiz aylarda evlenmişti. Çifti, bu mutlu günlerinde sevdikleri yalnız bırakmamıştı.

27 yaşındaki Karahan, geçtiğimiz aralık ayında bebek beklediklerinin haberini duyurmuştu.

"ARTIK 3 KİŞİYİZ"

Karahan, hamilelik haberini şu sözlerle duyurmuştu: "Sürpriz! Hayatımızın en sessiz ama en güzel haberini size veriyoruz, Artık 3 kişiyiz."

"OĞLUMUZA KAVUŞMAYA GİDİYORUZ"

Sabah saatlerinde eşiyle bir karesini yayınlayan Karahan "Oğlumuza kavuşmaya gidiyoruz, dua edin" ifadelerini kullanarak doğuma gittiğini duyurdu.

"BİZ KAVUŞTUK"

Başak Karahan saatler sonra yaptığı paylaşımla anne olduğunu duyurdu. İlk bebeğini kucağına alan güzel fenomen "Bu nasıl hismiş meğer. Biz kavuştuk, çok iyiyiz" dedi.