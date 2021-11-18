İngilizce burçlar - Burçların isimleri, yazılışı ve anlamları

İngilizce Burçlar: Anlamları ve özellikleri
İngilizce burçlar ve özelliklerini bu yazımızda bulabilirsiniz.
Koç (Aries) 21 Mart – 19 Nisan
Zodyak grubunun ilk burcu olan Koç burcunda doğan bireyler, canlı ve enerjik yapıları ile tanınırlar. Koç burcunun özgüveni yüksektir. Cesur ve atılgan tavırlarıyla dikkat çeker. Bu burçta olan insanlar liderlik özelliği ile doğduklarından dolayı girdikleri her ortamda dikkat çekmek isterler. Hedeflerine ulaşmak için her yolu deneyecek kadar korkusuz olabilirler. Öte yandan, Koç burcu çabuk sinirlenebilir, ancak öfkeleri bir tavada ateş gibidir yani ateş onlar için hemen alevlenir ve söner. Ayrıca egoları yüksek olduğu için çoğu zaman çevrelerindeki insanlar onları kibirli olarak algılayabilirler.
Boğa (Taurus) 20 Nisan – 20 Mayıs
Bir toprak grubu burcu olan ve zodyak sıralamasının ikinci burcu olan Boğa, kararlı ve sabırlı yapısıyla bilinir. Güvenilir ve arkadaş canlısı olduğu için geniş bir arkadaş çevresine sahip olan Boğa, kararlı doğasıyla ulaşmak istediği her şeyi yapabilir. Bu burcun bireyleri son derece rahatına düşkündür ve konfor bölgelerine müdahale ettiğinizde kendilerini huzursuz hissederler. Bu rahatlık bazen ertelemeye neden olsa da genellikle çalışkan ve kararlı bireyler olarak bilinirler. Boğa burcunun olumsuz yanı, kızgın olduklarında çıldırabilmeleridir.
İkizler (Gemini) 21 Mayıs – 20 Haziran
İkizlerin en dikkat çekici özelliği farklı duyguları aynı anda yaşayabilmeleridir. Bu anlamda aynı anda farklı ruh hallerini deneyimleyebilirler. Öte yandan, bu burcun bireyleri sosyal, eğlenceli, açık sözlü ve iletişimsel insanlardır. Başka bir deyişle, İkizler ile birlikteyken sıkılmanız imkansızdır. Konuşkan ve esprili bir tarza sahip olan İkizler, aynı zamanda ikna kabiliyeti de yüksektir. Sonuç olarak, bu burç genellikle çekici ve şık bir görünüm sergiler ve her ortamda fark edilmeyi bilirler.
Yengeç (Cancer) 21 Haziran – 22 Temmuz
“Cancer” ile ifade edilen Yengeç Zodyak'ın dördüncü burcudur ve bu burçtaki bireyler evcimendir. Son derece kırılgan bir kişiliğe sahip olan Yengeç, diğer insanların da kendileri kadar duyarlı ve düşünceli olmasını bekler. Aradıklarını bulamayınca da kavgacı bireylere dönüşebilirler. Ancak genel olarak, bu burcun altındaki insanlar kibar, sıcak ve samimi tavırları sayesinde başkaları tarafından sevilir. Ayrıca Yengeçlerin sorumluluk duygusu vardır ve görevlerini başarıyla tamamlarlar.
Aslan (Leo) 23 Temmuz – 22 Ağustos
Aslan burcunu kendinden emin duruşu ve asil tavrıyla fark edebilirsiniz. Aslan, gelişmiş liderlik özelliğine sahiptir ve hayattaki birincil amacı liderlik etmektir. Bu liderlik arzusu hem kendi hayatlarına hem de çevrelerindeki insanlara yöneliktir. Ayrıca, bu burcun altındaki bireyler cömert ve fedakar bir kişiliğe sahiptir ve organize olma yetenekleri oldukça gelişmiştir. Kendine güveni tam olan Aslan, neşeli, kibar ve nazik tavırları nedeniyle arkadaş çevrelerinde popülerdir ve sevilir.
Başak (Virgo) 23 Ağustos – 22 Eylül
Başak titiz, temiz, düzenli ve düzenli olmasıyla ünlüdür. Başaklar düzensiz olduğunda veya ortamın yeterince temiz olmadığını düşündüğünde endişeli hissederler. Bu burcun altındaki kişiler akıllı ve pratik bir kişiliğe sahiptir ve en mantıklı burçlardan biridir. Onlar için her şey mantıktır ve duygularla karıştırılmamalıdır. Hayatları ile ilgili kararları buna göre verirler. Mükemmeliyetçi davranışlarla birlikte kusur bulucu tutumlar ortaya koyan Başak burcu, etrafındaki insanlar için soğuk ve sert bir profil gibi görünebilir.
Terazi (Libra) 23 Eylül – 22 Ekim
Adaletin sembolü olan Terazi, dengeli ve istikrarlı bir karakteri temsil eder. Dolayısıyla, bu idealizm işareti altındaki bireyler hırslı ve gayretlidir. Terazi denilince akla gelen ilk özelliklerden biri sanatsal bir zevke ve zerafete sahip olmaktır. Sonuç olarak Terazi, sevecen ve nazik tarzıyla herkes tarafından değer görür ve bu anlamda herkesle iyi ilişkiler kurar. Terazi pahalı lezzetleri sever ve para kazanmak için çalışmak için güçlü bir motivasyona sahiptir.
Akrep (Scorpio) 23 Ekim – 21 Kasım
Akrep tutkulu bir kişiliğe sahiptir ve gizemli bir kişiliği vardır. Bu burca sahip insanlar zeki ve çalışkandır ve sorumluluklarını sabır ve dikkatle tamamlarlar. Genel olarak Akrep, iyi ve açık sözlü kişiler olarak bilinir ve asla affetmemek gibi kötü bir alışkanlıkları vardır. Bu nedenle, uzun yıllar sonra bile başkalarının kötülüklerini asla unutmazlar. Akrep için intikam soğuk yenen bir yemektir.
Yay (Sagittairus) 22 Kasım – 21 Aralık
Özgür ruhlu bir Yay'ı daha çok doğada görebilirsiniz. Atletik ve canlı bir doğası olan Yay, heyecanlı ve eğlenceli bir kişilik gösterir. Bu burca sahip insanlar güçlü analitik düşünme becerilerine ve aynı zamanda güçlü içgüdülere sahiptir. Genelde olumlu bir bakış açısına sahip oldukları için neşeli ve mutlu görünürler. Dürüst ve açık sözlü olan bir Yay, bazen aşırı açık sözlülükleri nedeniyle eleştirilebilir.
Oğlak (Capricorn) 22 Aralık – 19 Ocak
Oğlak, en akılcı kişiliğe sahip bir burçtur. Bu burçtaki insanlar konuşkan ve eğlenceli bir karaktere sahiptir. Oğlaklar son derece gerçekçi bakış açılarıyla anı kaçırabilir ve kendilerine işkence edebilirler. Gelecek planları ile yaşayan Oğlak, her ne kadar hırslı ve cesur bir karakterle bir işi sonuna kadar tamamlasa da gelecekle ilgili endişeleri onları zorlayabilir.
Kova (Aquarius) 20 Ocak – 18 Şubat
Kova, Zodyak'ın 11. burcudur ve sorgulayan bir zihni sembolize eder. Özgürlüğünü seven Kova, kendi yolunda ilerlemek ister. Sonuç olarak, onları herhangi bir fikre veya alana bağlı tutamazsınız. Bu burcun altındaki insanlar istikrarlı bir yapıya sahiptir ve aynı zamanda zekidirler. Öte yandan Kova şüpheci ve inatçı bir karaktere sahiptir ve bireylere güvenmeden önce onları tanımaya odaklanır. Yani bir Kova ile arkadaş olmak istiyorsanız, onun size tamamen güvendiğinden ve samimiyetinize inandığından emin olmalısınız.
Balık (Pisces) 20 Şubat – 20 Mart