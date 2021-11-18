İngilizce burçlar - Burçların isimleri, yazılışı ve anlamları

Astroloji giderek daha da popüler hale geliyor. Astroloji ile ilgilenen insan sayısı da gün geçtikçe artıyor. Bu durumun yaşanmasına koronavirüs pandemisinin de etkisi bir hayli fazla. Peki burcunuzun İngilizce ismini biliyor musunuz? Ya da yabancı siteleri takip ediyorsanız hangi burcun İngilizcesinin ne olduğunu biliyor musunuz?Burcunuzun telaffuzu ve okunuşunu paylaştığımız bu makalede burcunuzun İngilizce karşılıklarını da ele aldık... İşte ingilizce burçlar: Burçların yazılışı, okunuşu, isimleri ve anlamları...

Burçların İngilizce İsimleri

Burçların İngilizce ve Türkçe isimleri şöyledir:

İngilizce Aries hangi burç?

Aries, İngilizce'de Koç burcunu ifade eder. 21 Mart-19 Nisan arasında doğanların burcu Ko'tur. Koç burcu enerjiyi temsil eden Ateş grubundandır. Bu grupta yer alan burçlar; Koç, Aslan ve Yay burcudur.

İngilizce Taurus hangi burç?

İngilizce Taurus, Boğa burcunu ifade eder. 20 Nisan- 20 Mayıs arasında doğanların burcu Boğadır. Boğa toprak grubunda yer alır. Bu grupta yer alan burçlar Başak ile birlikte Oğlak burcudur

İngilizce Gemini hangi burç?

İngilizce Gemini, İkizler burcunu ifade eder. 21 Mayıs-20 Haziran arasında doğanların burcu İkizlerdir. İkizler hava grubunda yer alır. Bu grupta yer alan burçlar Terazi ile birlikte Kova burcudur

İngilizce Cancer hangi burç?

İngilizce Cancer, Yengeç burcunu ifade eder. 21 Haziran-22 Temmuz arasında doğanların burcu Yengeçtir. Yengeç su grubunda yer alır. Bu grupta yer alan burçlar Balık ile birlikte Akrep burcudur

İngilizce Leo hangi burç?

İngilizce Leo, Aslan burcunu ifade eder. 23 Temmuz-22 Ağustos arasında doğanların burcu Aslandır. Aslan ateş grubunda yer alır. Bu grupta yer alan burçlar Koç ile birlikte Yay burcudur

İngilizce Virgo hangi burç?

İngilizce Virgo, Başak burcunu ifade eder. 23 Ağustos-22 Eylül arasında doğanların burcu Başaktır. Titizliliği temsil eden toprak grubunda yer alır. Bu grupta yer alan burçlar Boğa ile birlikte Oğlak burcudur

İngilizce Libra hangi burç?

İngilizce Libra, Terazi burcunu ifade eder. 23 Eylül-22 Ekim arasında doğanların burcu Terazidir. Dengeyi temsil eden hava grubunda yer alır. Bu grupta yer alan burçlar İkizler ile birlikte Kova burcudur

İngilizce Scorpio hangi burç?

İngilizce Scorpio, Akrep burcunu ifade eder. 23 Ekim-21 Kasım arasında doğanların burcu akreptir. Gizemliliği temsil eden su grubunda yer alır. Bu grupta yer alan burçlar Balık ile birlikte Yengeç'tir.

İngilizce Sagittarius hangi burç?

İngilizce Sagittarius Yay burcunu ifade eder. 22 Kasım-21 Aralık tarihinde doğanların burcu Yay'dır. Enerjiyi temsil eden, eril ve aktif olan ateş grubu burçları arasında Yay, Koç ve Aslan yer alır.

İngilizce Capricorn hangi burç?

İngilizce Capricorn Oğlak burcunu ifade eder. 22 Aralık-19 Ocak arasında doğanların burcu Oğlak'tır. Fiziksel bedenimizi temsil eden, 4 unsurdan en katı ve sabit olan toprak grubunda yer alır. Bu grupta yer alan burçlar Oğlak ile birlikte Boğa, Başak'tır.

İngilizce Aquarius hangi burç?

İngilizce Aquarius Kova burcunu ifade eder. 20 Ocak-18 Şubat arasında doğanların burcu Kova'dır. Zihinsel yapıyı temsil eden Hava grubunda yer alır. Hava grubunda yer alan burçlar Kova ile birlikte İkizler ve Terazi'dir.

İngilizce Pisces hangi burç?

İngilizce Pisces, Balık burcunu ifade eder. 19 Şubat-20 Mart arasında doğanların burcu balıktır. Duygusallığı temsil eden su grubunda yer alır. Bu grupta yer alan burçlar Balık ile birlikte Yengeç ve Akrep'tir.

Burç Grupları ve İngilizceleri (Zodiac Groups)

Burçlar 4 ana gruba (ateş, su, hava, toprak) ayrılır. Her grupta da 3 burç bulunur. Burç grupları şöyledir:

Ateş: Fire (Koç, Aslan, Yay)

Hava: Air (İkizler, Terazi, Kova)

Su: Water (Yengeç, Akrep, Balık)

Toprak: Earth (Boğa, Başak, Oğlak)

İngilizce burçların okunuşu

Aries: air-eez

Taurus: TAOR-ahS

Gemini: Jem-uh-nahy

Cancer: k-AE-n-s-er

Leo: LEE-oh

Virgo: Vir-go

Libra: Li-bra

Scorpio: Scor-pi-o

Sagittarius: Sac-i-tair-ee-uhs

Capricorn: Kap-ri-kawrn

Aquarius: Ah-kwair-ee-uhs

Pisces: Paisiz

İngilizce Burçlar: Anlamları ve özellikleri İngilizce burçlar ve özelliklerini bu yazımızda bulabilirsiniz. Koç (Aries) 21 Mart – 19 Nisan Zodyak grubunun ilk burcu olan Koç burcunda doğan bireyler, canlı ve enerjik yapıları ile tanınırlar. Koç burcunun özgüveni yüksektir. Cesur ve atılgan tavırlarıyla dikkat çeker. Bu burçta olan insanlar liderlik özelliği ile doğduklarından dolayı girdikleri her ortamda dikkat çekmek isterler. Hedeflerine ulaşmak için her yolu deneyecek kadar korkusuz olabilirler. Öte yandan, Koç burcu çabuk sinirlenebilir, ancak öfkeleri bir tavada ateş gibidir yani ateş onlar için hemen alevlenir ve söner. Ayrıca egoları yüksek olduğu için çoğu zaman çevrelerindeki insanlar onları kibirli olarak algılayabilirler. Boğa (Taurus) 20 Nisan – 20 Mayıs Bir toprak grubu burcu olan ve zodyak sıralamasının ikinci burcu olan Boğa, kararlı ve sabırlı yapısıyla bilinir. Güvenilir ve arkadaş canlısı olduğu için geniş bir arkadaş çevresine sahip olan Boğa, kararlı doğasıyla ulaşmak istediği her şeyi yapabilir. Bu burcun bireyleri son derece rahatına düşkündür ve konfor bölgelerine müdahale ettiğinizde kendilerini huzursuz hissederler. Bu rahatlık bazen ertelemeye neden olsa da genellikle çalışkan ve kararlı bireyler olarak bilinirler. Boğa burcunun olumsuz yanı, kızgın olduklarında çıldırabilmeleridir. İkizler (Gemini) 21 Mayıs – 20 Haziran İkizlerin en dikkat çekici özelliği farklı duyguları aynı anda yaşayabilmeleridir. Bu anlamda aynı anda farklı ruh hallerini deneyimleyebilirler. Öte yandan, bu burcun bireyleri sosyal, eğlenceli, açık sözlü ve iletişimsel insanlardır. Başka bir deyişle, İkizler ile birlikteyken sıkılmanız imkansızdır. Konuşkan ve esprili bir tarza sahip olan İkizler, aynı zamanda ikna kabiliyeti de yüksektir. Sonuç olarak, bu burç genellikle çekici ve şık bir görünüm sergiler ve her ortamda fark edilmeyi bilirler. Yengeç (Cancer) 21 Haziran – 22 Temmuz “Cancer” ile ifade edilen Yengeç Zodyak'ın dördüncü burcudur ve bu burçtaki bireyler evcimendir. Son derece kırılgan bir kişiliğe sahip olan Yengeç, diğer insanların da kendileri kadar duyarlı ve düşünceli olmasını bekler. Aradıklarını bulamayınca da kavgacı bireylere dönüşebilirler. Ancak genel olarak, bu burcun altındaki insanlar kibar, sıcak ve samimi tavırları sayesinde başkaları tarafından sevilir. Ayrıca Yengeçlerin sorumluluk duygusu vardır ve görevlerini başarıyla tamamlarlar. Aslan (Leo) 23 Temmuz – 22 Ağustos Aslan burcunu kendinden emin duruşu ve asil tavrıyla fark edebilirsiniz. Aslan, gelişmiş liderlik özelliğine sahiptir ve hayattaki birincil amacı liderlik etmektir. Bu liderlik arzusu hem kendi hayatlarına hem de çevrelerindeki insanlara yöneliktir. Ayrıca, bu burcun altındaki bireyler cömert ve fedakar bir kişiliğe sahiptir ve organize olma yetenekleri oldukça gelişmiştir. Kendine güveni tam olan Aslan, neşeli, kibar ve nazik tavırları nedeniyle arkadaş çevrelerinde popülerdir ve sevilir. Başak (Virgo) 23 Ağustos – 22 Eylül Başak titiz, temiz, düzenli ve düzenli olmasıyla ünlüdür. Başaklar düzensiz olduğunda veya ortamın yeterince temiz olmadığını düşündüğünde endişeli hissederler. Bu burcun altındaki kişiler akıllı ve pratik bir kişiliğe sahiptir ve en mantıklı burçlardan biridir. Onlar için her şey mantıktır ve duygularla karıştırılmamalıdır. Hayatları ile ilgili kararları buna göre verirler. Mükemmeliyetçi davranışlarla birlikte kusur bulucu tutumlar ortaya koyan Başak burcu, etrafındaki insanlar için soğuk ve sert bir profil gibi görünebilir. Terazi (Libra) 23 Eylül – 22 Ekim Adaletin sembolü olan Terazi, dengeli ve istikrarlı bir karakteri temsil eder. Dolayısıyla, bu idealizm işareti altındaki bireyler hırslı ve gayretlidir. Terazi denilince akla gelen ilk özelliklerden biri sanatsal bir zevke ve zerafete sahip olmaktır. Sonuç olarak Terazi, sevecen ve nazik tarzıyla herkes tarafından değer görür ve bu anlamda herkesle iyi ilişkiler kurar. Terazi pahalı lezzetleri sever ve para kazanmak için çalışmak için güçlü bir motivasyona sahiptir. Akrep (Scorpio) 23 Ekim – 21 Kasım Akrep tutkulu bir kişiliğe sahiptir ve gizemli bir kişiliği vardır. Bu burca sahip insanlar zeki ve çalışkandır ve sorumluluklarını sabır ve dikkatle tamamlarlar. Genel olarak Akrep, iyi ve açık sözlü kişiler olarak bilinir ve asla affetmemek gibi kötü bir alışkanlıkları vardır. Bu nedenle, uzun yıllar sonra bile başkalarının kötülüklerini asla unutmazlar. Akrep için intikam soğuk yenen bir yemektir. Yay (Sagittairus) 22 Kasım – 21 Aralık Özgür ruhlu bir Yay'ı daha çok doğada görebilirsiniz. Atletik ve canlı bir doğası olan Yay, heyecanlı ve eğlenceli bir kişilik gösterir. Bu burca sahip insanlar güçlü analitik düşünme becerilerine ve aynı zamanda güçlü içgüdülere sahiptir. Genelde olumlu bir bakış açısına sahip oldukları için neşeli ve mutlu görünürler. Dürüst ve açık sözlü olan bir Yay, bazen aşırı açık sözlülükleri nedeniyle eleştirilebilir. Oğlak (Capricorn) 22 Aralık – 19 Ocak Oğlak, en akılcı kişiliğe sahip bir burçtur. Bu burçtaki insanlar konuşkan ve eğlenceli bir karaktere sahiptir. Oğlaklar son derece gerçekçi bakış açılarıyla anı kaçırabilir ve kendilerine işkence edebilirler. Gelecek planları ile yaşayan Oğlak, her ne kadar hırslı ve cesur bir karakterle bir işi sonuna kadar tamamlasa da gelecekle ilgili endişeleri onları zorlayabilir. Kova (Aquarius) 20 Ocak – 18 Şubat Kova, Zodyak'ın 11. burcudur ve sorgulayan bir zihni sembolize eder. Özgürlüğünü seven Kova, kendi yolunda ilerlemek ister. Sonuç olarak, onları herhangi bir fikre veya alana bağlı tutamazsınız. Bu burcun altındaki insanlar istikrarlı bir yapıya sahiptir ve aynı zamanda zekidirler. Öte yandan Kova şüpheci ve inatçı bir karaktere sahiptir ve bireylere güvenmeden önce onları tanımaya odaklanır. Yani bir Kova ile arkadaş olmak istiyorsanız, onun size tamamen güvendiğinden ve samimiyetinize inandığından emin olmalısınız. Balık (Pisces) 20 Şubat – 20 Mart

Balık, Zodyak'taki 12. ve son burçtur ve bu burcun İngilizce adı Latince "Balık" kelimesinden gelir (sembolünden dolayı ilk akla gelen "Balık" değil). Bu burç duygusal bir burç olarak bilinir. Balıklar kendi benzersiz dünyalarında yaşarlar. Melankolik tavırları ve her şeye ağlayabilmeleri ile bazen size zor anlar yaşatabilirler. Ancak şefkatli ve acımasız halleriyle gerçekten iyi arkadaş olabilirler. Aynı zamanda iyi bir dinleyici ve iyi sırdaştırlar.