Kanlı Ay Tutulması ne zaman? Etkileri ne olacak? Burçların yaşayacağı değişimler...

Güneş ve ay tutulmaları kozmik etkileriyle bilinirken, ay tutulması daha da güçlenir ve duygusal rahatlama ve derin bir öz-yansıtma anları getirir. Bu tutulma sırasında kayıplar, ayrılıklar ve ani değişimler mümkündür çünkü enerjisi genellikle önceki inançları kırar ve onları kökten değiştirir.

Bu tutulma, meydana geldiği duygusal astrolojik bağlam nedeniyle özellikle önemli ve gezegenlerin çoğu Balık burcunda. Balık burcundaki Kuzey Düğümü ve Başak burcundaki Güney Düğümü, maneviyat ile pratiklik arasında bir denge bulma ihtiyacını güçlendirir.

Başak burcundaki tutulma, sağlık, günlük rutinler, iş ve hizmet gibi hayatımızın yönlerine odaklanır. Bizi daha pratik olmaya, hedeflerimizi organize etmeye ve hayallerimizi somut adımlarla gerçekleştirmeye davet eder. Astrologlara göre, bu alanlarda artık bize hizmet etmeyen şeyleri bırakıp daha fazla netlik ve odaklanma ile ilerlemek için mükemmel bir zamandır.

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

13 Mart Perşembe günü geç saatlerde veya 14 Mart Cuma günü sabahın erken saatlerinde başlaması bekleniyor. Tam tutulmanın 01:26 civarında başlayıp 02:31 civarında sona ermesi bekleniyor.

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLEBİLECEK Mİ?

Tam ay tutulması Kuzey ve Güney Amerika, Batı Avrupa'nın bazı bölgeleri, Afrika ve Pasifik bölgesinde görülebilecek.

KANLI AY TUTULMASININ BURÇLARA ETKİLERİ

Yükselen Koç:

Tutulma günlük rutininizi, sağlığınızı ve işinizi etkileyecek, bu nedenle eylemlerinizi gerçek arzularınızla uyumlu hale getirmeye odaklanmalısınız. Rutininiz gerçekte kim olduğunuzu yansıtıyor mu?

Yükselen Boğa:

Bu tutulma romantizm, yaratıcılık ve eğlence alanını etkiliyor. Rahatlamak ve eğlenmek, ciddiyeti bir kenara bırakıp yaratıcı projelerinize odaklanmak için iyi bir zaman.

Yükselen İkizler:

Bu tutulma ev ve aileye odaklanacak. Ailenizin geçmişinin mevcut hayatınızı nasıl etkilediğini düşünmek için ideal bir zaman. Aile veya iş hakkındaki hayallerinizi genişletmek için de iyi bir zaman olabilir.

Yükselen Yengeç:

Tutulma iletişiminizi, öğrenmenizi ve yakın çevrenizi etkileyecek. Kendinizi yeni ifade biçimlerine açmanın ve en önemlisi başkalarını (ve kendinizi) daha fazla dinlemenin zamanı.

Yükselen Aslan:

Bu tutulma mali durumunuzu ve mal varlığınızı etkiliyor. Maddi endişelere zaman harcamayın, bunun yerine içsel refahınıza odaklanın.

Başak Yükselen:

Tutulma kimliğinizi, fiziksel görünümünüzü ve kişiliğinizi etkiler. Kendinize güvenmeniz ve başkaları için kendinizi feda etmemeniz çok önemlidir. Bu, öz saygınızla iyileşmek ve yeniden bağlantı kurmak için iyi bir zamandır.

Terazi Yükselen:

Bu tutulma ruhsal, bilinçaltı ve rüyalara odaklanır. Derinlemesine düşünmenin ve ihtiyacınız olan netliği bulmak için dinlenmenin zamanıdır.

Akrep Yükselen:

Tutulma arkadaşlıklarınızı ve sosyal gruplarınızı etkileyecektir. İlişkilerinizi ve bunların değerlerinizi ve kim olduğunuzu nasıl yansıttığını değerlendirmek için iyi bir zamandır.

Yay Yükselen:

Bu tutulma kariyerinizi, itibarınızı ve uzun vadeli hedeflerinizi etkiler. Başarının sizin için ne anlama geldiğini ve duygusal köklerinizin geleceğinizi nasıl etkilediğini sorgulamanın zamanıdır.

Oğlak Yükselen:

Tutulma yaşam felsefenizi, eğitiminizi ve seyahatinizi etkileyecektir. Yeni fikirlere açık fikirli olun ve hayatınızın amacını düşünün.

Kova Yükselen:

Ay tutulması kişisel dönüşümü ve paylaşılan kaynakları etkiler. Duygusal yakınlığınızı gözden geçirme ve mali durumunuzda net sınırlar koyma zamanı.

Yükselen Balık:

Bu tutulma ilişkilerinizi ve ortaklıklarınızı etkileyecek. Kryshtar, sağlıklı sınırlar koymanın ve duygusal bağımsızlığınıza daha fazla odaklanmanın önemli bir zaman olduğunu vurguluyor.