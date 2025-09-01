2 Eylül 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Koç; küçük ama önemli bir karar vermeniz gerekebilir; bu karar muhtemelen başkaları tarafından tamamen netleştirilmeyecek. Bu durumda, içsel rehberliğiniz en iyi yol gösterici olacaktır. İlk tepkinize güvenin ve kararlılıkla ilerleyin. Doğuştan gelen cesaretiniz ve hızlı düşünme yeteneğiniz sizi doğru yola yönlendirecek. Kendinize olan şüphe, bu senaryoda en büyük düşmanınızdır. En derinden size hitap eden karar, çoğunlukla en iyisidir. Sezgilerinize kulak verin.