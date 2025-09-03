4 Eylül 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Yengeç; gücünüzü sıkça gizli tutarsınız, ancak bugün ne kadar ilerlediğinizi hissedeceksiniz. Basit bir an, ne kadar çok şeyi sessizce taşıdığınızı hatırlatacak. Zorluklar karşısında bile nazik kalmanız, derin bir direncin göstergesidir.