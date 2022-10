Mars retrosu ne demek? Mars retrosunda ne olur? Soru ve cevaplarla Mars retrosu

Astrolojide retro kavramını daha önce 'Astrolojide retro nedir?' başlıklı yazımızda anlatmıştık. En özetle retro bir gezegenin Dünya'daki bakış açımızdan gökyüzünde geriye doğru hareket ediyormuş gibi görünmesidir. Aslında gerçekte gezegenler geriye doğru hareket etmezler. Bu, Dünya'nın dönüş hızından kaynaklanan bir optik illüzyondur. Bu makalede ise daha spesifik olarak Mars retrosu kavramına bakıyoruz. Hazırsanız başlayalım...

MARS RETROSU NEDİR?

Mars gerilemesi sırasında, Dünya, güneş etrafındaki yörüngesinde Mars'ı geçiyor gibi görünür. Mars yavaşlar ve Dünya'dan uzaklaşır gibi görünür buna Mars retrosu diyebiliriz. NASA ise teknik olarak Mars Retrosu'nu şöyle tanımlar:

"Her gece aynı saatte doğu gökyüzüne bakacak ve Mars'ın yıldız takımyıldızlarıyla karşılaştırıldığında nerede göründüğüne dikkat edecek olsaydınız, gezegeni her bakışınızda biraz daha doğuda bulurdunuz. Yani Mars bir geceden diğerine batıdan doğuya hareket ediyor gibi görünüyor. Her iki yılda bir, Mars'ın geceden geceye pozisyonunun yön değiştirdiği ve doğudan batıya hareket ettiği birkaç ay vardır. Bu garip davranış, ilk gökyüzü gözlemcileri için çok şaşırtıcıydı. Gezegen gerçekten durdu mu, geri çekildi mi, fikrini değiştirdi mi ve sonra ilerlemeye devam etti mi? Garip, mistik bir anlamı var mıydı?

Bugün neler olduğunu biliyoruz. Bu, Dünya'nın ve Mars'ın güneş etrafında dönme yollarından kaynaklanan bir yanılsamadır"

MARS RETROSU İKİ YILDA BİR OLUR

Peki, bu illüzyon neden yaşanıyor? NASA bu soruyu da şöyle yanıtlıyor:

İki gezegen oval bir pistte yarışan arabalar gibidir. Dünya iç şeride sahip ve Mars'tan daha hızlı hareket ediyor. Yaklaşık 26 ayda bir Dünya arkadan gelir ve Mars'ı sollar. Bu yıl kızıl gezegenin yanından geçerken, bize Mars yukarı aşağı hareket ediyormuş gibi görünecek. Sonra, eğri yörüngemiz boyunca ilerleyip gezegeni farklı bir açıdan gördüğümüzde, yanılsama ortadan kalkacak ve Mars'ın bir kez daha düz bir çizgide hareket ettiğini göreceğiz. Bu belirgin düzensiz harekete "geriye doğru hareket" denir.

MARS RETROSU OLUNCA NE OLUR?

Astrolojide, Mars gezegeni eylem, enerji, cinsiyet ve mizaç ile ilişkilidir. Mars'ın doğum haritanızdaki konumuna bakın ve sporda veya savaşlarda nasıl savaştığınız, tartıştığınız ve savaşçı doğanızı nasıl kullandığınız hakkında fikir verir. Mars, tutkularımızı ve arzularımızı ortaya çıkarır bu yüzden bu gezegen geri hareket ettiğinde, neredeyse olacakmış gibi, olaylar daha yavaşlar veya tam aksine olur.

Astrolojide en korkulan ve saygı duyulan gezegenlerden biri Mars'tır. Savaş, tutku, hırs ve cinsellik çağrışımlı Mars'ı harekete geçiren tek şey iç güdülerdir. Bir gezegen geri gitmeye başladığında, bir geri çekilme ve iç gözlem dönemini gösterir. Gerileme, bir gezegenin enerjisini içe doğru döndürdüğü için, bizi adımlarımızı tekrar gözden geçirmeye, yarım kalan sorunları çözmeye ve kalan sorunları çözmeye zorlar. Başka bir deyişle, yeni bir girişime başlanmamalı ve geçmişte kalan durumlar gözden geçirilmeli.

MARS RETROSUNDA NE YAPILIR?

Mars retrosunda bastırılmış duyguların farkında olun. Öfke nöbetlerini uzak tutmak için düzenli olarak yürümeyi ve günlük tutmayı deneyin. Yeni bir işe başlamayın. Elinizde olan işleri tamamlayın ve bu süreçte kendi benliğinize dönün. Öfke kontrolünüzü iyi yapın.

BU KONULAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...